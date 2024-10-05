У США демократи підозрюють Нетаньягу у спробі вплинути на вибори президента

Про це пише The Hill.

Зазначається, що Нетаньягу ігнорує заклики президента Джо Байдена до мирних переговорів між Ізраїлем і ХАМАСом. Натомість за кілька тижнів до виборів у США він посилив протистояння з Хезболлою та Іраном, що робить такі переговори неможливими.

Як впише видання, дедалі більше американців-мусульман не схвалюють політику нинішнього президента, що може відбитися на рейтинг висуванки від демократів Камали Гарріс.

Опитування 500 арабських виборців, проведене у вересні, показало, що Трамп і Гарріс практично порівну розділили голоси, з невеликою перевагою експрезидента – 42% проти 41%. Це свідчить про значне падіння підтримки нинішньої адміністрації порівняно з 2020 роком, коли Байдену віддавали перевагу 59% арабських виборців.



Тим часом відносини Нетаньягу навіть з найбільш проізраїльськи налаштованими демократами стають все більш конфронтаційними.

Високопоставлений працівник партійного апарату демократів у Сенаті зазначив, що Нетаньягу вже давно має репутацію "втручальника" в американську політику.

"Я ні на хвилину не сумніваюся, що Бібі робить це не для того, щоб вплинути на вибори. Думаю, він вважає, що може вплинути на голоси євреїв, але він може вплинути й на голоси арабо-американців", – підкреслив американський посадовець.

За його словами, Нетаньягу "на 100 відсотків залучений в американську політику".



"Подивіться на все, що відбувається. Стовідсоткове втручання у внутрішню політику. Він робив це всю свою кар'єру", - заявив працівник, вказуючи на введення ізраїльських військ на південь Лівану в останні дні.

Ситуація на Близькому Сході

27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті. Згодом ізраїльські військові офіційно заявили про ліквідацію лідера та одного з засновників організації Хасана Насралли. Цю інформацію підтвердило керівництво угруповання. Пізніше ЦАХАЛ заявив, що разом із Насраллою ліквідував також інших високопосадовців.

Вдень 1 жовтня The New York Times попереджав, що Іран готовий розпочати повітряну атаку на Ізраїль у найближчі 12 годин. Ввечері іранські війська запустили приблизно 200 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю.

Сполучені Штати Америки заявили, що скоординують разом з Ізраїлем відповідь на ракетну атаку, яку 1 жовтня ввечері здійснив Іран.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що ракетний удар Ірану по Ізраїлю провалився. Він пообіцяв, що Іран поплатиться за атаку.

У ніч на 2 жовтня Армія оборони Ізраїлю вдарила ракетами по командним пунктам ХАМАСу в секторі Гази, які терористи розташували в приміщеннях колишніх шкіл. Ізраїльтяни запевняють, що потурбувались про безпеку цивільних.

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що внаслідок авіаудару ізраїльської авіації увечері 3 жовтня було вбито місцевого лідера ХАМАСу на Західному березі Йордану на ім'я Захі Ясер Абд аль-Разек Уфі.

4 жовтня ЦАХАЛ повідомив, що протягом останніх годин з території Лівану було випущено понад 70 ракет по північній частині Ізраїлю.