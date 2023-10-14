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"Тут однозначно є прямі зв'язки": ізраїльський дипломат Мільман про дотичність Кремля до атаки ХАМАС на Ізраїль

14 жовтня, 2023 субота
12:08
Світ ХАМАС напав на Ізраїль

Аркадій Мільман, ізраїльський дипломат, колишній посол Росії в Ізраїлі вважає, що було пряме втручання Росії у підготовку до вторгнення ХАМАСу на територію Ізраїля

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Було пряме втручання Росії у підготовку до цього вторгнення ХАМАСу на нашу територію. Я поясню, яким чином це все прояснилося. По-перше, між ХАМАСом та Росією є постійні контакти, делегація ХАМАСу їздить до Москви. Навіть торік їх Лавров приймав у Москві. Ці візити відбуваються протягом багатьох років. Другий момент – з'ясувалося багато цікавих речей з інтерв'ю одного з високопосадових діячів керівництва ХАМАСу російському пропагандистському каналу. Він сказав, що Росія дозволила та дала ХАМАСу ліцензію на будівництво заводу у Газі з виробництва автоматів Калашнікова та патронів до них. Ми цього не знали, бо давно б цей завод розбомбили б", - зазначив ізраїльський дипломат.

За його словами, щодо зброї, з якою прийшли терористи в Ізраїль, то це РПГ (ручний протитанковий гранатомет – ред.), "Корнет" (протитанковий ракетний комплекс - ред.), "Стріла" (переносний зенітно-ракетний комплекс - ред.), Калашнікови, гранати й так далі. Цілком можливо, що частина цієї зброї прийшла їм з Ірану. Це будуть перевіряти, бо в Ірану також є ліцензія на виробництво цієї зброї. Але частина зброї явно надійшла з Москви, особливо такі як "корнети" та інше

"Далі цей же один з хамаських лідерів сказав фразу, що Москва знала про підготовку та про плани ХАМАСу. Тобто, якщо Москва бачить в Ізраїлі такого друга, то чому вона не попередила нас? Також цей високопосадовець ще зазначив, що після вторгнення в Ізраїль, яке почалося приблизно о 6:28 в суботу 7 жовтня, через пів години ХАМАС законтактував з друзями у Москві та повідомив про початок операції. Нащо московські друзі виразили велику симпатію та підтримку, побажавши успіху у цій операції. Тут є прямі зв'язки між Кремлем та ХАМАСом, враховуючи той факт, що на сьогодні Кремль є стратегічним військовим партнером Ірану, то могли були й тристоронні контакти", - підкреслив Аркадій Мільман.

Мільман додав, що частина хамасців тренувалася в іранських таборах, також на території Лівану, Сирії.

"Тому, однозначно можемо говорити, що є прямі зв'язки. Безумовно ми будемо розслідувати це. Сподіваюся, наша розвідка докладе зусиль, аби докопатися до фактів та мати чіткі підтвердження. А потім будемо пред'являти Кремлю наш рахунок з цього приводу", - резюмував колишній посол Росії в Ізраїлі.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го. 

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль. 

Через ситуацію на Близькому Сході Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання. Проте після нього не було вжито жодних дій та ніяких рішень. Водночас уряд Великої Британії заявив, що буде підтримувати Ізраїль у його боротьбі з терористами та готовий надати йому всю необхідну допомогу.

Удень 9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу

Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС. Міністерство оборони Ізраїлю наказав військовим взяти сектор Гази у блокаду.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу.

Станом на ранок 11 жовтня, кількість загиблих в Ізраїлі зросла до 1200, ЦАХАЛ за добу уразив понад 200 цілей у Газі. 

Першим серед іноземних державних діячів після нападу ХАМАС на Ізраїль до Тель-Авіву особисто прибув голова МЗС Чехії Ян Ліпавський, щоб евакуювати літаком 34 громадян своєї країни.

У четвер, 12 жовтня, держсекретар США Ентоні Блінкен прибув у Тель-Авів та зустрівся з ізраїльськими прем'єром Беньяміном Нетаньягу.

Антоніу Гутерреш, генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй, наголошує на необхідності гуманітарного коридору до сектора Гази та звільнення всіх заручників.

Росія
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тероризм
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