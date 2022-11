Twitter відновлює "офіційні" значки після потоку підроблених акаунтів

Про це інформує Bloomberg.

У п’ятницю 11 листопада сірий значок знову з’явився в Twitter під профілями компаній і головних ЗМІ.

"Для боротьби з видаванням себе за іншу особу ми додали мітку "офіційний" до деяких облікових записів", - повідомила служба підтримки Twitter.

Компанія Twitter Inc бореться з обліковими записами самозванців, адже дозволила платним підписникам отримувати перевірені сині галочки.

"Один обліковий запис, видаючи себе за Nintendo Inc., опублікував зображення Супер-Маріо з піднятим середнім пальцем, а інший, видаючи себе за фармацевтичного гіганта Eli Lilly & Co., написав у Твіттері, що інсулін тепер безкоштовний, що змусило компанію просити вибачення. Передбачуваний обліковий запис Tesla Inc. пожартував над показниками безпеки автовиробника", - коментує відомство.

У твіттері Ілон Маск написав, що фейкові акаунти можуть "покарати": "Надалі облікові записи, які займаються пародіями, повинні містити слово "пародія" у своїй назві, а не лише в біографії".

​​​27 жовтня стало відомо, що Маск завершив епопею з купівлею Twitter. За його ж словами, він це зробив, щоб допомогти людству.

28 жовтня стало відомо, що Маск планує стати гендиректором компанії, а у ЄС пообіцяли уважно стежити за тим, щоб він не перетворив Twitter на платформу для розпалювання ненависті. Натомість мільярдер пообіцяв, що буде дотримуватись законів ЄС.

Пізніше Ілон Маск розпустив раду директорів Twitter.

31 жовтня стало відомо, що Twitter почне стягувати $20 на місяць за синю галочку верифікації. Суть нововведень полягає в тому, щоб замінити Twitter Blue, додаткову підписку компанії вартістю $4,99 на дорожчу підписку, яка включає верифікацію акаунту.

7 листопада мільярдер Ілон Маск сказав, що має на меті зробити соцмережу найточнішим джерелом інформації.

Ілон Маск заявив, що будь-який twitter-акаунт, що використовує чуже ім'я без чіткого вказання на пародію, буде заблокований.

Новий власник компанії Twitter Ілон Маск обговорював з радником можливість зробити доступ до соціальної мережі платним.

Ілон Маск продав акції Tesla на суму $3,95 мільярда через кілька днів після підписання угоди на придбання Twitter за $44 мільярди.

Маск заборонив співробітникам Twitter працювати дистанційно.

