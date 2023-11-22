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У Мін'юсті розповіли, у яких умовах утримують Дубінського в СІЗО

22 листопада, 2023 середа
09:04
Суспільство Олександр Дубінський

У Департаменті з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України розповіли про умови утримання народного депутата Олександра Дубінського у слідчому ізоляторі тимчасового тримання (СІЗО)

Про це йдеться у відповіді міністерства на запит hromadske

Вказано, що нардеп перебуває у "Київському слідчому ізоляторі" у стандартній камері разом з іще одним ув'язненим. Він має індивідуальне спальне місце та необхідний комплект постільної білизни. Камера облаштована інвентарем, меблями та предметами господарського призначення.

Як розповіли у Мін'юсті, Дубінський, попри свій статус, не має жодних привілеїв, адже це заборонено законодавчо. Скарг, заяв і пропозицій щодо умов тримання від депутата до адміністрації слідчого ізолятора не надходило.

Що відомо про справи Дубінського

3 серпня 2023 року співробітники СБУ і ДБР провели обшуки в народного депутата Олександра Дубінського, який нібито виїхав на відпочинок за кордон під виглядом супроводження свого батька на лікування. 8 серпня нардепу оголосили про підозру, а 10 серпня йому обрали запобіжний захід. 10 листопада стало відомо, що ДБР завершило розслідування у цій справі.

Інша справа стосується організації схеми виїзду за кордон для родича його співмешканки. 1 листопада Державне бюро розслідувань оприлюднило аудіозапис, на якому народний депутат інструктує свого співбесідника щодо того, як оформити виїзд за кордон через підконтрольну йому громадську організацію. Раніше того ж дня стало відомо, що правоохоронці проводять обшуки у спільників народного депутата Олександра Дубінського щодо організації незаконних виїздів через кордон України. 

3 листопада Дубінському оголосили про підозру. За матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини. Для реалізації оборудки парламентар використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити "потрібних людей" у систему "Шлях" нібито як волонтерів. Дубінському обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

13 листопада Дубінський за матеріалами СБУ та ДБР отримав повідомлення про підозру в державній зраді. За матеріалами слідства, він мав позивний Буратіно і входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління генштабу збройних сил Росії (ГРУ).

Згодом Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Дубінському - він перебуватиме під вартою 60 діб, тобто до 12 січня. 

Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кримінал
Україна
Верховна Рада
державна зрада
Олександр Дубінський
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