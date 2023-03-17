У Новій Зеландії з міркувань безпеки планують заборонити TikTok на пристроях держслужбовців

Про це інформує Reuters.

Заборонити використовувати китайський застосунок планують через проблеми з кібербезпекою. Заборону впровадять до кінця березня. Водночас сили оборони та міністерство закордонних справ і торгівлі Нової Зеландії вже заборонили TikTok на робочих пристроях.

Керівник парламентської служби Рафаель Гонсалес-Монтеро у листі виданню заявив, що таке рішення ухвалили після порад низки експертів з кібербезпеки. Також перед ухваленням заборони провели обговорення в уряді та з іншими країнами.

"На підставі цієї інформації Служба визначила, що ризики є неприйнятними", - наголосив він.

Для тих, кому TikTok необхідний для роботи, за словами Гонсалеса-Монтеро, видаватимуть спеціальні дозволи.