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У Новій Зеландії з міркувань безпеки планують заборонити TikTok на пристроях держслужбовців

17 березня, 2023 п'ятниця
13:55
Технології TikTok

У п'ятницю, 17 березня, у Новій Зеландії заявили, що з міркувань безпеки планують заборонити китайський застосунок TikTok на пристроях із доступом до парламентської мережі

Про це інформує Reuters.

Заборонити використовувати китайський застосунок планують через проблеми з кібербезпекою. Заборону впровадять до кінця березня. Водночас сили оборони та міністерство закордонних справ і торгівлі Нової Зеландії вже заборонили TikTok на робочих пристроях.

Керівник парламентської служби Рафаель Гонсалес-Монтеро у листі виданню заявив, що таке рішення ухвалили після порад низки експертів з кібербезпеки. Також перед ухваленням заборони провели обговорення в уряді та з іншими країнами.

"На підставі цієї інформації Служба визначила, що ризики є неприйнятними", - наголосив він.

Для тих, кому TikTok необхідний для роботи, за словами Гонсалеса-Монтеро, видаватимуть спеціальні дозволи.

  • 13 грудня 2022 року стало відомо, що в обидві палати конгресу США внесли законопроєкт про заборону TikTok. Вже 14 грудня сенат США одноголосно схвалив законопроєкт, який забороняє використання соцмережі TikTok на телефонах та електронних пристроях федерального уряду. 28 грудня на всіх офіційних пристроях палати представників США заборонили використання китайського відеозастосунку TikTok. Згодом повідомили, що до сенату США планують внести законопроєкт, який передбачає повну заборону китайської соціальної мережі TikTok на території країни.
  • Депутати в Нідерландах також хочуть заборонити держслужбовцям використовувати китайський застосунок TikTok на робочих телефонах.
  • 24 лютого дві найбільші керівні інституції Європейського Союзу заборонили використання китайської платформи TikTok на телефонах співробітників з міркувань кібербезпеки. Згодом це зробили й у Європейському парламенті.
  • У понеділок, 27 лютого, у Канаді заборонили держслужбовцям використовувати TikTok на робочих телефонах, оскільки застосунок несе великий ризик для безпеки конфіденційних даних.
  • Вже 6 березня стало відомо, що міністерство оборони Данії заборонило своїм працівникам користуватися китайським застосунком TikTok через посилення заходів з кібербезпеки. 17 березня аналогічну заборону застосували й у Великій Британії.
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