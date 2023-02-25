Угорщина ймовірно відкладе ратифікацію вступу Фінляндії і Швеції у НАТО на кінець березня

Це стало відомо із заяв відповідального за Офіс прем'єра міністра Гергеля Гуляша, якого цитує Telex.

Зокрема відомо, що він пояснив, що у керівній партії "Фідес" є група депутатів, які хочуть додаткових переговорів зі Швецією та Фінляндією перед погодженням їхнього вступу і діалогу "про те. як вони бачать свою роль після вступу до НАТО". За його словами, суть претензій цих парламентарів зводиться до того, що вони хочуть "більше поваги до Угорщини" у низці внутрішньоєвропейських питань.

Також Гуляш зазначив, що уряд вже вніс пропозицію у парламент і її мають винести на порядок денний у понеділок і почати обговорювати протягом наступного тижня, тобто, у перші дні березня. Водночас, міністр зауважив, що зазвичай в Угорщині ухвалення проєктів займає близько чотирьох тижнів.

Гергель Гуляш зазначив, що уряд виступає за те, аби дебати всередині фракції закінчилися успішно, але для того, аби це сталося, важливо, щоби переговорні делегації повернулися з Гельсінкі й Стокгольма "з позитивним досвідом". Він заявив, що не може сказати, наскільки велика група депутатів поки не готова ратифікувати заявки Швеції та Фінляндії, тому що це була закрита зустріч фракції й на ній не було голосування.