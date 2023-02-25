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Угорщина ймовірно відкладе ратифікацію вступу Фінляндії і Швеції у НАТО на кінець березня

25 лютого, 2023 субота
20:35
Світ Угорщина

Ратифікація вступу до НАТО Фінляндії та Швеції у парламенті Угорщини ймовірно відкладеться на другу половину березня

Це стало відомо із заяв відповідального за Офіс прем'єра міністра Гергеля Гуляша, якого цитує Telex.

Зокрема відомо, що він пояснив, що у керівній партії "Фідес" є група депутатів, які хочуть додаткових переговорів зі Швецією та Фінляндією перед погодженням їхнього вступу і діалогу "про те. як вони бачать свою роль після вступу до НАТО". За його словами, суть претензій цих парламентарів зводиться до того, що вони хочуть "більше поваги до Угорщини" у низці внутрішньоєвропейських питань. 

Також Гуляш зазначив, що уряд вже вніс пропозицію у парламент і її мають винести на порядок денний у понеділок і почати обговорювати протягом наступного тижня, тобто, у перші дні березня. Водночас, міністр зауважив, що зазвичай в Угорщині ухвалення проєктів займає близько чотирьох тижнів. 

Гергель Гуляш зазначив, що уряд виступає за те, аби дебати всередині фракції закінчилися успішно, але для того, аби це сталося, важливо, щоби переговорні делегації повернулися з Гельсінкі й Стокгольма "з позитивним досвідом". Він заявив, що не може сказати, наскільки велика група депутатів поки не готова ратифікувати заявки Швеції та Фінляндії, тому що це була закрита зустріч фракції й на ній не було голосування. 

  • 18 травня, Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ країн до НАТО.
  • 28 червня, перед офіційним відкриттям саміту НАТО в Мадриді, Анкара погодилася на вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу. 
  • 29 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про офіційне запрошення Швеції та Фінляндії приєднатися до Альянсу.
  • 21 січня у Стокгольмі під посольством Туреччини відбулася антитурецька акція, на якій скандальний активіст Расмус Палудан спалив Коран. МЗС Туреччини закликало розслідувати інцидент.
  • Пізніше Фінляндія оголосила, що не виключає розгляд членства в НАТО без прив'язки до Швеції, хоча обидві країни одночасно подали заявки на вступ у липні 2022 року.
  • 11 лютого стало відомо, що президент Фінляндії Саулі Нііністьо вірить, що Фінляндія та Швеція зможуть стати повноправними членами НАТО ще до липневого саміту НАТО у Вільнюсі.
  • Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала Туреччину та Угорщину без подальших зволікань ратифікувати заявки Фінляндії та Швеції на вступ в НАТО.
  • 19 лютого стало відомо, що міністр оборони Фінляндії Мікко Савола заявив, що його країна приєднається до НАТО без Швеції, якщо Туреччина заблокує заявку Стокгольма.
Швеція
Фінляндія
Угорщина
НАТО
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