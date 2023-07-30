Про це в ефірі Еспресо розповів президент Всеукраїнської авіаційної асоціації "Асоціація приватних пілотів та власників літаків" та український авіатор Геннадій Хазан.

"Гіпотетично, з'явилось у нас 20-30 літаків. Вартість льотної години буде просто космічна. 20-30 літаків не змінять ситуацію в повітрі. Вони будуть впливати на ситуацію, але докорінно її не змінять. Це, так само як мати 100 підготовлених пар і мати 5 снайперських гвинтівок для них", - сказав він.

На думку Хазана, Україні мають надати авіаційний комплекс - не тільки літаки і їх озброєння, а й додаткові речі, які мають забезпечувати їхнє ефективне використання.

"Якщо Україна має отримати авіаційну складову, а вона має її отримати - це має бути комплекс. Ми всі просили закрити нам небо, ми не просили окремий тип ППО. На мій розсуд, наше головне гасло має бути: "Надайте нам авіаційну складову, авіаційну систему, яка допоможе нам захистити і допомагати нашим військам на землі". В розмовах військові союзників завжди звертають увагу, що у нас авіаскладова бажає кращого", - підсумував авіатор.

Винищувачі F-16 для України

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. Також радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.

25 травня на зустрічі у форматі "Рамштайн" повідомили, що коаліцію з навчання ЗСУ на F-16 очолять Данія та Нідерланди й увійдуть у неї наразі ще чотири країни: Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща.

Один з лідерів "авіаційної коаліції" Нідерланди 14 червня заявили, що навчання українських пілотів на F-16 стартують у найближчі місяці.

Данія та Нідерланди планують розпочати навчання українських пілотів цього літа і створять тренінговий центр в одній зі східноєвропейських країн НАТО.

Міністр оборони України Олексій Резніков за підсумками "Рамштайну" висловив впевненість, що в нас буде "пташина коаліція". Також він запевнив, що пілоти ПС ЗСУ можуть освоїти західні винищувачі F-16 швидше, ніж очікують країни-союзники України, і чотиримісячний термін виглядає реалістичним, для техніків потрібно більше часу.

6 липня стало відомо, що Румунія стане базою для підготовки українських пілотів на F-16. 11 липня Україна домовилась про навчання українських пілотів на бойових літаках F-16 з Францією.

У неділю, 16 липня, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Штати не відкладатимуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16, Байден дозволив європейським країнам розпочати тренування. 22 липня Салліван також сказав, що українські пілоти розпочнуть навчання на винищувачах F-16 у найближчі кілька тижнів. 26 липня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США та союзники ще не визначились з місцем для навчань українців на F-16.