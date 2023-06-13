Унаслідок підриву Каховської ГЕС на лівобережжі Херсонщини затоплено 107 гідротехнічних споруд Держрибагентства

Про це інформує пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Так у селищі Стара Збур'ївка Скадовського району затоплено 460,9 га виросних, зимувальних і нагульних ставів. Це 16 об'єктів загальною вартістю 3,4 млн грн.

У місті Олешки затопило 253,5 га виросних і зимувальних ставів. Це 75 об'єктів загальною вартістю 109 млн грн.

Також у селищі Солонці Херсонського району під водою опинилися 330,1 га виросних, зимувальних і нагульних ставів. Це 16 об'єктів, чия загальна вартість складає 15,2 млн грн.

За попередніми оцінками, частина із затоплених і зруйнованих гідроспоруд не підлягає відновленню. Орієнтовний загальний обсяг збитків, завданих унаслідок руйнації цих 107 гідротехнічних споруд, складає 127,6 млн грн. Остаточні висновки можна буде зробити після того, як на лівобережжі Херсонщини стабілізується рівень води.

Ситуація з підтопленням

6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.

Внаслідок цього, на вечір вівторка у Миколаєві зафіксували підтоплення в чотирьох районах міста. Рівень води піднявся на 82 см. В області були зруйновані і затоплені мости й городи. У середу, 7 червня, підтоплення трималися у чотирьох районах Миколаєва.

Станом на 8 червня в акваторії Миколаєва рівень води зріс до 102 см, а в Херсонській області фіксували відступ води на 6 см.

У п'ятницю, 9 червня, у Миколаєві продовжили слідкувати за рівнем води в акваторії. Повідомлялося, що за ніч рівень води у місті знизився на 2 см, а вранці ще на 3 см.

Зранку 9 червня очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що рівень води в області впав на 20 см, затоплено 3 624 будинки 32 населених пунктів.

Зранку 10 червня повідомлялося, що в акваторії Миколаєва рівень води становить 88 сантиметрів. Водночас у Херсоні рівень води в Дніпрі перевищував звичну позначку на 4 метри 72 сантиметри, проте за ніч він опустився на 31 сантиметр.

Станом на 11 червня рівень води на Херсонщині знизився на 26 сантиметрів і становив 4 метри 19 сантиметрів, а у Миколаєві - 69 см.

Станом на ранок понеділка, 12 червня, рівень води на Херсонщині знизився на 64 см, у Миколаєві – на 6 см.

Унаслідок підтоплення на Херсонщині загинули щонайменше 10 людей. На вечір 12 червня 41 людина вважається зниклою безвісти. Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що повертатися у підтоплені райони Херсонщини можна лише після їх перевірки рятувальниками.