Ураження російського корабля в Керчі та атаки дронів на області РФ: де в окупантів вибухало цього тижня

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях у тижневому огляді Еспресо.

Цього тижня найбільше "бавовни" побачили окупанти у Криму

Уночі понеділка, 30 жовтня, Збройні Сили України атакували російський стратегічний об'єкт протиповітряних сил у тимчасово окупованому Криму та ППО С-400 поблизу Луганська. Російські ЗМІ пишуть, що у Криму унаслідок атаки поранено 17 військових армії РФ. Поранення отримали 17 російських військовослужбовців, а також пошкоджено п'ять автомобілів. Одна з автівок уже не підлягає відновленню.

Того ж дня у РФ заявили про атаку українських дронів. Російська пропагандистська агенція ТАСС писала, що об 11:22 у місті Севастополь була оголошена повітряна тривога. Унаслідок цього зупинили морський та наземний громадський транспорт. Рух автівок Кримським мостом був тимчасово перекритий близько 40 хвилин. О 12:26 оголосили про відбій. Телеграм-канал "Кримські партизани" повідомляв про приліт по аеродрому в Новофедорівці та по місту Євпаторія.

У середу, 1 листопада, так звана влада тимчасово окупованого Севастополя заявила про атаку "великої кількості" повітряних цілей по усій території Криму. 1 листопада тривогу в окупованому Севастополі оголошували двічі: з 5:47 до 6:20 та з 9:50 до 11:56. У обох випадках Развожаєв повідомляв про дим у районі Севастопольської бухти, який нібито спричинений табельними засобами маскування.

Уранці четверга, 2 листопада, міністерство оборони Росії повідомило про нібито атаку 6 безпілотників по території тимчасово окупованого Криму.

4 листопада район суднобудівного заводу в Керчі в окупованому Криму зазнав ракетної атаки, повідомив так званий голова адміністрації Криму Сергій Аксьонов. За його словами, у районі суднобудівного заводу імені Бутоми в Керчі відпрацювала ППО, частина уламків збитих ракет упала на територію одного з сухих доків. Командувач Повітряних сил України Микола Олещук підтвердив ураження російського корабля — носія крилатих ракет "Калібр" у Керчі.

У ВМС ЗСУ розповіли про корабель ЧФ, який Повітряні сили вразили на керченському заводі. Це досить нова одиниця. Корабель ще фактично добудовувався, за концепцією, нібито, модульного озброєння.

Вибух на заводі у Пермському краї та українські дрони над Курськом

31 жовтня у Солікамську, що в Пермському краї, пролунав вибух на одному з найбільших військово-промислових заводів Урал 01 - підприємство виготовляє зокрема складові боєприпасів. "Соликамский завод Урал" - один із найбільших військово-промислових заводів у Росії, там виробляють порох, вибухові речовини та спецхімію. Виготовляє також фарбу, вироби з гуми та пластмаси.

У середу, 1 листопада, міністерство оборони РФ заявило про буцімто атаку безпілотників у Курській та Брянській областях.

4 листопада дрони атакували Білгородську та Курську області. "Протягом ночі 4 листопада припинено спроби київського режиму вчинити терористичні атаки БПЛА літакового типу на території Російської Федерації", - заявило міністерство оборони Росії.

Уранці неділі, 5 листопада, росіяни заявили, що нібито з української сторони було здійснено обстріл села Гуєво Курської області, унаслідок чого населений пункт залишився без світла та мобільного зв'язку.

Окупанти в Криму зазнають таких невдач, яких ще ніколи не бачили

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі Українського Радіо.

Як наголошує Данілов, Сили оборони відповідають ворогу щодня та завдають їм значних втрат. Йдеться не лише про втрати, які відбуваються безпосередньо на лінії зіткнення на фронті.

"Що стосується Кримського півострову і Чорноморського флоту Російської Федерації, повірте, такої поразки, якої вони там зазнають, росіяни ніколи в житті не бачили", - сказав Данілов.

За його словами, Україна не збирається ані здаватися, ані підписувати якісь капітуляції.