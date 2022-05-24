"В Європі є певні тривожні дзвіночки, і наше завдання, щоб вони не перейшли в який-небудь інший звук", - Павло Клімкін
Після повномасштабного вторгнення в Україну країна-агресор ще має і приховану, і відкриту підтримку на Заході
Про це заявив ексочільник українського зовнішньополітичного відомства Павло Клімкін.
Це, на думку дипломата, - дуже тривожний сигнал для України. "І прихована (підтримка, - ред.), і не прихована залишається. Ми бачимо шалену активність і путінських тролів, та частини політиків, журналістів, які мають історію зв'язків з путінським режимом", - сказав Клімкін.
"Це простежується в південно-європейських країнах, зокрема в Італії та Франції, але і в інших. У нас є два фундаментальні завдання - нам потрібно підтримувати тонус, емоцію західного світу. Це критично для солідарності. Там вже починаються певні тривожні дзвіночки, і наше завдання — щоб вони не перейшли в який-небудь інший звук", - застерігає ексміністр.
Він також зауважив неоднозначність у висловах деяких закордонних лідерів щодо війни в Україні поза Європою: "Але є і не західний світ. Там теж до нас ставлення однозначно позитивне. Багато теж нами там надихаються. Втім, дуже важливо, щоб вони нас не вважали геополітичним інструментом. В Африці, в Латинській Америці кажуть:"Ви, українці, реально круті, ви з Росією, Путіним боретеся і навіть перемагаєте, але нам кажуть, що вас використовують". Цю логіку теж потрібно перебити", - заявив Клімкін.
- Учора, 23 травня, коментуючи перебіг Давоського економічного форуму, Павло Клімкін висловив думку: якщо Україна стане членом ЄС менш ніж за 10 років, це буде достойний результат. У прямому ефірі Еспресо Клімкін оприлюднив побоювання щодо нерозуміння світовими лідерами, що війна в Україні може перерости у повномасштабну Третю світову війну.
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- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна почала роботу над опитувальником для набуття статусу кандидата на членство в Євросоюзі.
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