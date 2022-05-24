"В Європі є певні тривожні дзвіночки, і наше завдання, щоб вони не перейшли в який-небудь інший звук", - Павло Клімкін

Про це заявив ексочільник українського зовнішньополітичного відомства Павло Клімкін.

Це, на думку дипломата, - дуже тривожний сигнал для України. "І прихована (підтримка, - ред.), і не прихована залишається. Ми бачимо шалену активність і путінських тролів, та частини політиків, журналістів, які мають історію зв'язків з путінським режимом", - сказав Клімкін.

"Це простежується в південно-європейських країнах, зокрема в Італії та Франції, але і в інших. У нас є два фундаментальні завдання - нам потрібно підтримувати тонус, емоцію західного світу. Це критично для солідарності. Там вже починаються певні тривожні дзвіночки, і наше завдання — щоб вони не перейшли в який-небудь інший звук", - застерігає ексміністр.

Він також зауважив неоднозначність у висловах деяких закордонних лідерів щодо війни в Україні поза Європою: "Але є і не західний світ. Там теж до нас ставлення однозначно позитивне. Багато теж нами там надихаються. Втім, дуже важливо, щоб вони нас не вважали геополітичним інструментом. В Африці, в Латинській Америці кажуть:"Ви, українці, реально круті, ви з Росією, Путіним боретеся і навіть перемагаєте, але нам кажуть, що вас використовують". Цю логіку теж потрібно перебити", - заявив Клімкін.

Учора, 23 травня, коментуючи перебіг Давоського економічного форуму, Павло Клімкін висловив думку: якщо Україна стане членом ЄС менш ніж за 10 років, це буде достойний результат. У прямому ефірі Еспресо Клімкін оприлюднив побоювання щодо нерозуміння світовими лідерами, що війна в Україні може перерости у повномасштабну Третю світову війну.

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що процес вступу України до Євросоюзу триватиме роками чи десятиліттями.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина підтримує членство України в Євросоюзі в перспективі.

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина буде підтримувати Україну в інтеграції до Євросоюзу, але для набуття членства мають бути виконані всі необхідні критерії.

Польща і Португалія планують підготувати привабливі рішення для України, які наблизять членство держави в Євросоюзі.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна почала роботу над опитувальником для набуття статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb