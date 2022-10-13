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В Газпромі стверджують, що труби "Північних потоків" після диверсії заповнені водою "на сотні кілометрів"

13 жовтня, 2022 четвер
23:54
Економіка Північний потік газ

Глава Газпрому Олексій Міллер пояснив, які складнощі можуть виникнути під час ремонту "Північних потоків"

Про це повідомляє РБК.

"Ми не допущені досі до місця аварії, але треба розуміти, що за швидкістю, як газопроводи втрачали тиск, зрозуміло, що стався повний розрив труби. Що це означає? Це означає, що труба на дуже велику відстань нині, зокрема у бік Росії, заповнена морською водою... Експерти кажуть, щоб відновити роботу після такого терористичного акту, треба фактично відрізати великий шматок труби на великій відстані і фактично будувати нову ділянку", — сказав він.

Якщо відновлювати пошкоджену трубу, її треба піднімати на поверхню, що ускладнюється її заповненням морською водою на сотні кілометрів, підкреслив Міллер.

  • Нагадаємо: 27 вересня прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що пошкодження російських газогонів є результатом навмисних дій
  • 30 вересня Путін звинуватив "англосаксів" в організації вибухів на "Північних потоках", а днем раніше назвав інциденти з газогонами "міжнародним тероризмом".
  • 4 жовтня Швеція закрила район Балтійського моря навколо витоку газу з трубопроводу, який стався у ніч на 26 вересня.
  • 5 жовтня речник Путіна заявив: Росія сподівається, що її долучать до розслідування вибухів на "Північних потоках". Хоча досі її ніхто навіть не мав наміру залучати до цього.
  • Перші висновки інспекції Швеції, яку провели у місці прориву труб "Північних потоків", зміцнили версію диверсії.
  • 10 жовтня Німеччина також розпочала розслідування ймовірного саботажу двох газопроводів.
  • Швеція відмовляється залучати Росію до розслідувань витоку газу на "Північних потоках".
  • Дипломати РФ висловили демарш послам Німеччини, Данії та Швеції через розслідування диверсій на "Північних потоках", у яких не беруть участь російські спеціалісти

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