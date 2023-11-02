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Аналітика

У війні з Росією потрібен новий "порох". Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
2 листопада, 2023 четвер
21:27
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Обидві сторони досягли того рівня технологій, які загнали Україну й Росію в глухий кут на полі бою при паритетних можливостях на поточний час

Нова фаза війни

Війна з Росією переходить до нової фази та перетворюється на позиційну. Де-факто обидві сторони досягли того рівня технологій, які загнали Україну й Росію у глухий кут на полі бою при паритетних можливостях на поточний час. Але такий стан справ несе у собі величезні ризики для української армії й нашої держави, бо це дозволяє РФ відновити свій потенціал і знову загрожувати існуванню України.

Зараз нашому війську потрібен новий технологічний стрибок. Про це і говорить в інтервʼю виданню The Economist Валерій Залужний. В цьому інтерв’ю є емоційна складова й вкрай реалістичний погляд на речі, які ніхто інший крім Залужного, з огляду на посаду й обсяг інформації щодо стану справ на фронті, висловити просто не міг. Він каже, що глибокого й красивого прориву, швидше за все, не буде, проте не можна дати війні осісти в окопах. Найбільший ризик окопної війни полягає у тому, що вона може затягнутися на роки й виснажувати українську державу, каже Залужний. А щось тоді робити? Разом з інтерв’ю Залужного в The Economist з’явилося і його велике есе під назвою "Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти".

Повний текст у перекладі вже є на сайті Міністерства оборони. Це важлива робота, тому що вона торкається ключових сфер протистояння з ворогом і визначає напрямки, як вийти з пастки цієї затяжної війни на виснаження. За оцінками Залужного Україні необхідно: перше - перевага в повітрі, і це не стільки пілотовані літаки, як безпілотники різного призначення й різної кількості. Друге - це покращені засоби РЕБ. Трете - посилення контрбатарейних можливостей. Четверте - нові технології розмінування. Пʼяте - можливості мобілізувати і якісно готувати більше людей. Кожен з цих пʼяти напрямків розписаний на основі поточного стану й проєктів, з огляду на те, що є і буде у ворога, і те, що є вже у нас, і що нам ще треба зробити. Залужний переконаний, що цю війну не можна виграти зброєю минулого покоління й застарілими методами. Він каже, що чим довше триватиме війна, тим важче буде її продовжувати. Тож треба шукати технологічні рішення, треба знайти новий порох, як каже Залужний, швидко опанувати його, і використовувати для швидкої перемоги. Бо інакше, рано чи пізно, ми виявимо, що у нас просто не вистачає людей для боротьби, каже Валерій Залужний.

Як на мене, це така вже нова усвідомлена точка для кристалізації нової стратегії України щодо бачення війни на найближчу перспективу і відповідних дій та планів на основі більш реалістичного сприйняття загроз та наших можливостей.

Михайло Самусь, військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network, заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, зауважив, що ця стаття є підбиванням підсумків 2023 року з визнанням помилок, які були допущені. Залужний каже, що розрахунки не виправдалися щодо наступу. Звісно, що західні партнери ще не всім забезпечили нас. Наразі відчувається чітка трансформація поглядів генерала Залужного. Він тепер дивиться на війну по-іншому і говорить про технологічний прорив.

Головне завдання Росії полягає у тому, щоб протягом 2024 року не допустити прориву України на південному фронті, заморозити фронт і, дочекавшись Трампа, запропонувати йому припинити допомогу Україні, аби потім примушувати Київ підписувати якісь новий договір. У нас же протилежне завдання - не допустити втягування у позиційну війну, а для цього потрібен технологічний прорив. Залужний зазначив, що ми досягли паритету з Росією. А для прориву потрібно комбінувати все, що у нас є, і знаходити нові підходи. Наприклад, використання штучного інтелекту. У цій статті генерал Залужний звертається до української нації, до українських інженерів, державників, айтішників, військових, що саме ми маємо скомбінувати технології, які надали нам союзники, й свої доробки. Коштом інтеграції технологій ми й досягнемо технологічного прориву. Ця стаття - це більше звернення до нас, ніж до партнерів.

Самусь зазначив, що стаття Залужного - це західний цивілізований підхід, коли головнокомандувач Збройних сил виносить на публічну дискусію проблемні питання. Стаття Залужного чітко розкладає, що командування ЗСУ і Верховний Головнокомандувач чітко розуміють ситуацію та напрямки, які потрібні Україні для того, щоб досягти перемоги. Ця стаття призведе до посилення позицій України.

Висновки ДАСУ гальмують розвиток оборонних підприємств

А далі поговоримо про нашу оборонку, бо у своєму есе генерал Залужний так само згадує наш оборонно-промисловий комплекс і про важливе значення розвитку підприємств. Зокрема ті виробництва, які розробляють асиметричну зброю, ракетне озброєння. А в цей час самі ці підприємства перебувають у пастці, тому що і досі діє ситуація, яка пов'язана з висновками Держаудитслужби, де ці підприємства зараз вимушені реагувати на начебто звинувачення у нераціональності використовування прибутків. Зараз виникає питання щодо подальшої бюрократичної тяганини, яка йде вже шостий місяць поспіль.

Віталій Немілостівий, голова Всеукраїнського об’єднання роботодавців машинобудівників України, розповів, що відбулася зустріч з заступником міністра оборони, на якій посадовець підтвердив позицію Міноборони, що підприємства мають право отримувати прибутки. Більш того, саме Міноборони подало до суду, не погоджуючись з висновками ДАСУ. Всі закони України дозволяють підприємствам України мати прибуток. Деякі постанови уряду, які діяли з початку повномасштабного вторгнення і діють на сьогодні, також дозволяють мати прибуток. Є роз'яснення Мінекономіки окремо для ДАСУ та окремо для Міноборони, які підтверджують позиції, що підприємства мають право отримувати прибуток.

На думку голови Всеукраїнського об’єднання роботодавців машинобудівників України, ДАСУ давно мала б відкликати свій акт і вибачитися перед усіма. Але, на жаль, вони цього не роблять, тому уряд, виконуючи постанову Верховної Ради, яка прийнята 306 голосами, зараз розробляє ще одну постанову про те, що підприємства мають право отримувати прибутки.

Немілостівий додав, що сьогодні вже є приклади, коли приходять на підприємства з зустрічними перевірками на підставі акту та доручень ДАСУ і вимагають передати креслення. Просять надати конструкторську документацію, наприклад, на ракети. На питання для чого ДАСУ креслення і конструкторська документація, поки що нормальної відповіді немає. Хочуть перевірити наявність виробничих потужностей на підприємствах, які були розбомблені по два рази. Це все не є повноваженнями ДАСУ, але чомусь це відбувається. Зібрані всі документи, щоб відповідні органи розібралися, чому ДАСУ цікавлять, наприклад, секретні креслення.

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