"Бавовна" в тимчасово окупованому Криму, пожежа на складі боєприпасів у Воронезькій області й у Нижньому Новгороді: де в росіян вибухало та палало цього тижня
Цей тиждень був гучним для тимчасово окупованого Кримського півострова, палав склад боєприпасів у Воронезькій області РФ та склад-майданчик з утилізації відходів у Нижньому Новгороді
Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях – у тижневому огляді Еспресо.
Тижнева "бавовна" в тимчасово окупованому Криму
- Перед самісіньким початком нового тижня, увечері 23 червня, у тимчасово окупованій Євпаторії та населених пунктах поряд пролунало щонайменше 8 вибухів, наслідки яких уже стали відомими в понеділок, 24 червня. Після вибухів до Євпаторії поїхали машини швидкої допомоги. Український OSINT-проєкт Combat footage UA підтвердив ураження центру космічного зв'язку в селі Вітине поруч із Євпаторією. "Горить російський 40-й окремий командно-вимірювальний комплекс", – стверджували дослідники.
- А 27 червня в Севастополі пів години тривала повітряна тривога, перекрили рух Кримським мостом. Також у місті припинив рух морський і наземний громадський транспорт. Російське пропагандистське інформагентство ТАСС також повідомило, що за інформацією дирекції з розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури міста, морський і наземний громадський транспорт у Севастополі припинив рух. Водночас телеграм-канал "Кримський вітер" зазначив, що рух Керченським мостом припинився ще до тривоги, бо внаслідок хакерської атаки "лягла" система електронної реєстрації та контролю. "Не працюють касові апарати в магазинах Керчі та Севастополя, бухгалтерський облік. Та й багато Z-сайтів "упало", – йшлося в повідомленні. Також, за інформацією "Кримського вітру", під час повітряної тривоги в Криму було чутно звуки кількох вибухів, схожих на роботу ППО. За попередніми даними, вибухи пролунали в районі Інкермана.
Пожежі в Підмосков'ї, Воронезькій області й у Нижньому Новгороді та десятки БПЛА в різних областях Росії
- 24 червня у Фрязіно, що в Підмосков’ї, спалахнула пожежа на території науково-дослідного інституту "Платан", де РФ розробляла й виробляла електроприлади, зокрема РЕБ. За даними російських ЗМІ, відомо про 8 загиблих осіб. За останніми даними російських рятувальників та ЗМІ на момент пожежі, сім поверхів будівлі майже повністю вигоріли, а площа пожежі була 5 тисяч квадратних метрів.
Фото: https://t.me/DIUkraine/4015
Думки експертів
На думку ISW, Росія цілеспрямовано розміщує військові об’єкти поблизу цивільних районів у тимчасово окупованому Криму, намагаючись стримати українські удари. Крім того, у звіті зазначається, що було зафіксоване використання російськими військами Запорізької атомної електростанції та шкіл на окупованій материковій частині України для прикриття російської військової техніки.
"Росія, ймовірно, порушує власні правила застосування Міжнародного гуманітарного права, в яких зазначено, що "військове командування повинно уникати розміщення військових об'єктів у густонаселених районах або поблизу них"", – підкреслюють в ISW.
Як зазначає військовий експерт Сергій Згурець щодо удару по центру дальнього космічного зв'язку, який розташований під Євпаторією у селищі Вітіне, такі дії можуть суттєво послабити розвідувальні й оперативні можливості РФ.
"Особливо у сфері військового зв'язку та навігації. Ремонт і відновлення пошкодженої інфраструктури потребуватиме значних фінансових і технологічних ресурсів. Очікуємо, що є втрати особового складу противника", – каже він.
Тим часом у Forbes переконані, що українці можуть знищити ракетами ATACMS десятки літаків-носіїв КАБів у Воронежі. Але на це нема дозволу від команди Байдена. Йдеться про те, що через заборону бити вглиб РФ на більш ніж 100 км Сили оборони України не можуть вдарити ракетами ATACMS по військовому аеродрому "Балтімор", розташованому за 200 км від кордону в місті Воронеж.
"Україна, ймовірно, не поставить під загрозу майбутні поставки ракет, використовуючи їх проти цілей, які США заздалегідь не схвалюють. Тож українці чекають дозволу, який вони сподіваються отримати найближчим часом", –наголошують у Forbes.
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