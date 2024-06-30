"Бавовна" в тимчасово окупованому Криму, пожежа на складі боєприпасів у Воронезькій області й у Нижньому Новгороді: де в росіян вибухало та палало цього тижня

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях – у тижневому огляді Еспресо.

Тижнева "бавовна" в тимчасово окупованому Криму

Перед самісіньким початком нового тижня, увечері 23 червня, у тимчасово окупованій Євпаторії та населених пунктах поряд пролунало щонайменше 8 вибухів, наслідки яких уже стали відомими в понеділок, 24 червня. Після вибухів до Євпаторії поїхали машини швидкої допомоги. Український OSINT-проєкт Combat footage UA підтвердив ураження центру космічного зв'язку в селі Вітине поруч із Євпаторією. "Горить російський 40-й окремий командно-вимірювальний комплекс", – стверджували дослідники.

А 27 червня в Севастополі пів години тривала повітряна тривога, перекрили рух Кримським мостом. Також у місті припинив рух морський і наземний громадський транспорт. Російське пропагандистське інформагентство ТАСС також повідомило, що за інформацією дирекції з розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури міста, морський і наземний громадський транспорт у Севастополі припинив рух. Водночас телеграм-канал "Кримський вітер" зазначив, що рух Керченським мостом припинився ще до тривоги, бо внаслідок хакерської атаки "лягла" система електронної реєстрації та контролю. "Не працюють касові апарати в магазинах Керчі та Севастополя, бухгалтерський облік. Та й багато Z-сайтів "упало", – йшлося в повідомленні. Також, за інформацією "Кримського вітру", під час повітряної тривоги в Криму було чутно звуки кількох вибухів, схожих на роботу ППО. За попередніми даними, вибухи пролунали в районі Інкермана.

Пожежі в Підмосков'ї, Воронезькій області й у Нижньому Новгороді та десятки БПЛА в різних областях Росії

24 червня у Фрязіно, що в Підмосков’ї, спалахнула пожежа на території науково-дослідного інституту "Платан", де РФ розробляла й виробляла електроприлади, зокрема РЕБ. За даними російських ЗМІ, відомо про 8 загиблих осіб. За останніми даними російських рятувальників та ЗМІ на момент пожежі, сім поверхів будівлі майже повністю вигоріли, а площа пожежі була 5 тисяч квадратних метрів.

Вночі вівторка, 25 червня, росіяни заявили про нібито масовану атаку безпілотників на Білгородську область та Білгород. Про це сказав губернатор Білгородської області РФ В’ячеслав Гладков. За його словами, унаслідок, мовляв, масованої атаки безпілотників нібито є постраждалі та руйнування. Гладков також поінформував про нібито роботу російської ППО, внаслідок якої постраждав чоловік та зазнали руйнування будинки й автомобілі. Згодом Гладков додав, що ЗСУ, мовляв, атакували 6 безпілотниками Яковлевський міський округ, внаслідок чого буцімто постраждали дві людини. Також він розповів, що в місті Строїтель нібито пошкоджені вікна та балконне скління в кількох поверхах багатоквартирного будинку, а в одній із квартир повністю зруйновано балкон і є пошкодження приватних будинків. За словами міноборони окупантів, 29 дронів збили над Білгородщиною і ще один - над Воронежчиною.

Тим часом також 25 червня українські розвідники вразили ворожий польовий склад боєприпасів у Ольховатському районі Воронезької області. "Вночі на майданчиках зі снарядами, чия загальна площа становить 3500 квадратних метрів, виникла пожежа з детонацією й триває досі. З огляду на розміри складу, схоже, вибухатиме ще довго", – йшлося в повідомленні.

Вночі 27 червня, безпілотники знову вдарили по Росії. Окупанти переконують, що їхня ППО нібито збила 4 дрони над Тверською областю, 2 – над Московською та ще один над Білгородською. Тим часом за повідомленнями у соцмережах, на Редкінському дослідному заводі пошкоджено трубопровід, дах та будівлю одного з цехів.

У п'ятницю, 28 червня, російську нафтобазу в Тамбовській області атакував безпілотник. Як повідомила місцева влада, на місці сталася пожежа. Туди відправили бригади рятувальників, які нібито локалізували вогонь. До найближчого населеного пункту звідти 3 кілометри, і там розпочалися розмови про можливу евакуацію населення.

У неділю, 30 червня, на росіян знову чекала пожежа – цього разу в Нижньому Новгороді. Там уночі загорівся склад-майданчик з утилізації відходів. Площа пожежі становила близько тисячі квадратних метрів. Над об'єктом піднявся стовп диму, який було видно за багато кілометрів. А в місцевих пабліках писали, що горять цистерни з лакофарбовими матеріалами. Окрім того, усередині приміщень, ймовірно, є газові балони. Також місцеві розповідали, що вночі чули вибухи. Разом із тим, за даними російської влади, загиблих та поранених не було.

Окрім того, останнього дня тижня російське міністерство оборони заявило про роботу ППО й нібито збиття 36 безпілотників у небі над шістьма регіонами РФ у ніч проти неділі. Традиційно про наслідки повітряної атаки не говорять, проте заявляють, що вона була "припинена", а також звинувачують в обстрілі Україну. Згідно зі звітом російського міноборони, 15 дронів було знищено у Курській області, 9 – у Липецькій, по 4 БПЛА у Воронезькій і Брянській областях та ще по два - в Орловській і Білгородській.

Фото: https://t.me/DIUkraine/4015

Думки експертів

На думку ISW, Росія цілеспрямовано розміщує військові об’єкти поблизу цивільних районів у тимчасово окупованому Криму, намагаючись стримати українські удари. Крім того, у звіті зазначається, що було зафіксоване використання російськими військами Запорізької атомної електростанції та шкіл на окупованій материковій частині України для прикриття російської військової техніки.

"Росія, ймовірно, порушує власні правила застосування Міжнародного гуманітарного права, в яких зазначено, що "військове командування повинно уникати розміщення військових об'єктів у густонаселених районах або поблизу них"", – підкреслюють в ISW.

Як зазначає військовий експерт Сергій Згурець щодо удару по центру дальнього космічного зв'язку, який розташований під Євпаторією у селищі Вітіне, такі дії можуть суттєво послабити розвідувальні й оперативні можливості РФ.

"Особливо у сфері військового зв'язку та навігації. Ремонт і відновлення пошкодженої інфраструктури потребуватиме значних фінансових і технологічних ресурсів. Очікуємо, що є втрати особового складу противника", – каже він.

Тим часом у Forbes переконані, що українці можуть знищити ракетами ATACMS десятки літаків-носіїв КАБів у Воронежі. Але на це нема дозволу від команди Байдена. Йдеться про те, що через заборону бити вглиб РФ на більш ніж 100 км Сили оборони України не можуть вдарити ракетами ATACMS по військовому аеродрому "Балтімор", розташованому за 200 км від кордону в місті Воронеж.