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Ексклюзив

"Безглуздий і непрофесійний, який не допомагає армії": нардеп Разумков про проєкт закону про мобілізацію

7 березня, 2024 четвер
12:38
Війна з Росією Мобілізація, повістки

Народний депутат України Дмитро Разумков зазначив, що проєкт закону про мобілізацію не розв'язує питання демобілізації

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Сьогодні ми живемо в режимі офісно-президентської республіки. Усі рішення, які приймає Верховна Рада, формуються в офісі президента, але вони дуже люблять перекладати на когось відповідальність. Наприклад, закон про мобілізацію - це виключно закон президента. Його заносив Кабмін, але без згоди голови держави цього не відбулось би. Вони намагалися перекласти це на військових, на Залужного, а зараз намагаються перекласти це на парламент. Але парламент не має нічого доробляти тому, що це безглуздий, непрофесійний, алогічний закон, який не допомагає армії, а знищує все, що може знищити", - наголосив Разумков.

За словами нардепа, проєкт закону про мобілізацію не розв'язує питання демобілізації.

"Тому що 36 місяців, які прописані за рішенням президента, - це ні про що. Вони першими будуть за гроші звільняти тих, хто у "львівському котлі" воював, а тих, хто стояв під Бахмутом, Авдіївкою, Оріховим, Куп'янськом будуть і далі залишати. Ми пропонували, щоб це було 24 місяці, з яких 8 місяців безпосередньо на лінії фронту", - зауважив Разумков.

Що відомо про мобілізацію в Україні

19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня на засіданні комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей. 

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР з питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого знову визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

Верховна Рада Україні на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.

Верховній Раді пропонують пом'якшити норми щодо використання сільськогосподарської та будівельної техніки, прописані в урядовому законопроєкті про мобілізацію. Ці поправки вже внесли до документа. Вони потрібні для того, аби не паралізувати агросектор.

24 лютого нардепи внесли до урядового законопроєкту про посилення мобілізації понад 4 тис. поправок. 

Теги:
Новини
Суспільство
військові
ВРУ
ЗСУ
мобілізація
Дмитро Разумков
Військові новини
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