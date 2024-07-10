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Війна з Росією: хроніка
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Кулеба заявив Сіярто, що жодні мирні ініціативи не можуть ґрунтуватися на наративах РФ

10 липня, 2024 середа
19:15
Війна з Росією Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з главою МЗС Угорщини Петером Сіярто й висловив свою думку щодо "мирних ініціатив" Будапешта

Зміст

Про це він написав у соцмережі X.

"Зустрівся з моїм угорським колегою Петером Сіярто. Я поінформував Петера про ситуацію на передовій, а також про підготовку до другого Саміту миру. У цьому контексті я наголосив, що жодні мирні ініціативи не можуть ґрунтуватися на наративах Росії", – повідомив Кулеба.

Дипломат наголосив, що удар по Охматдиту, якого РФ завдала 8 липня, укотре демонструє, що поступливість російському диктатору Володимирові Путіну не дає результату, адже він надалі прагне війни.

За словами Кулеби, світова спільнота має примусити РФ до справедливого й стійкого миру.

"Відповідно до домовленостей, досягнутих під час нещодавнього візиту прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва, ми також обговорили подальші спільні кроки щодо розвитку двосторонніх відносин", - резюмував очільник МЗС України.

Атака РФ на дитячу лікарню "Охматдит": що відомо

Російська армія 8 липня атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі, кількість постраждалих і надалі зростає. 9 липня в столиці оголошено Днем жалоби.

Росія завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. Зазначається, що на місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.

9 липня аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві завершили, повідомлялося про двох загиблих і 32 поранених. Однак 10 липня стало відомо, що в лікарні помер хлопчик, який на момент атаки перебував у реанімації.

Очільник уряду Денис Шмигаль повідомив, що ЮНІСЕФ виділить фінансову допомогу родинам, які постраждали від атаки на Охматдит. Також він сказав, що держава повністю відбудує лікарню.

"Миротворча місія" Угорщини

2 липня очільник угорського уряду побував у Києві й зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Орбан закликав главу держави подумати про припинення вогню. В ОП, коментуючи цю пропозицію, заявили, що Україна має власне бачення завершення війни.

5 липня Орбан прибув до Москви. У Кремлі він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і закликав його до припинення вогню.

8 липня прем'єр Угорщини прибув із візитом до Пекіна, де зустрівся з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Сторони обговорили своє бачення "кроків задля досягнення миру в Україні".

8 липня під час саміту НАТО у Вашингтоні Орбан зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом і попросив підтримати його "миротворчу місію" щодо війни в Україні.

Теги:
Новини
Україна
Угорщина
окупанти
Дмитро Кулеба
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