Кулеба заявив Сіярто, що жодні мирні ініціативи не можуть ґрунтуватися на наративах РФ

Про це він написав у соцмережі X.

"Зустрівся з моїм угорським колегою Петером Сіярто. Я поінформував Петера про ситуацію на передовій, а також про підготовку до другого Саміту миру. У цьому контексті я наголосив, що жодні мирні ініціативи не можуть ґрунтуватися на наративах Росії", – повідомив Кулеба.

Дипломат наголосив, що удар по Охматдиту, якого РФ завдала 8 липня, укотре демонструє, що поступливість російському диктатору Володимирові Путіну не дає результату, адже він надалі прагне війни.

За словами Кулеби, світова спільнота має примусити РФ до справедливого й стійкого миру.

"Відповідно до домовленостей, досягнутих під час нещодавнього візиту прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва, ми також обговорили подальші спільні кроки щодо розвитку двосторонніх відносин", - резюмував очільник МЗС України.

Атака РФ на дитячу лікарню "Охматдит": що відомо

Російська армія 8 липня атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі, кількість постраждалих і надалі зростає. 9 липня в столиці оголошено Днем жалоби.

Росія завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. Зазначається, що на місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.

9 липня аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві завершили, повідомлялося про двох загиблих і 32 поранених. Однак 10 липня стало відомо, що в лікарні помер хлопчик, який на момент атаки перебував у реанімації.