На 2 тис. наших пострілів росіяни застосовують до 12 тис. боєприпасів, - начштабу артилерії бригади НГУ "Рубіж" Нагорний
Начальник штабу артилерії 4-ї бригади “Рубіж” Денис Нагорний розповів, що російські окупаційні війська у кілька разів переважають Сили оборони у застосуванні артилерійських боєприпасів
Про це він розповів в етері Еспресо
"На Бахмутському напрямку жодна зі сторін не має тактичних успіхів. Війна сьогодні увʼязла й перейшла в статичну форму. На більшості лінії фронту відбувається артилерійський пінг-понг. Тобто, перекидування боєприпасами. Втім, на жаль, така ситуація не на нашу користь. Оскільки, якщо до Нового року на 7 тис. наших пострілів, росіяни відповідали 10 тис. своїми, то зараз ми використовуємо 2 тис. боєприпасів, а росіяни понад 12 тис.", - розповів Нагорний.
За словами Нагорного, для більш ефективної контрбатарейної боротьби потрібно більше дронів-розвідників
"Сили оборони тримають паритет з окупантами у застосуванні дронів. Це стосується всіх типів БПЛА. Їх звичайно завжди не вистачає, але з усім тим ми не поступаємось росіянам в цьому аспекті. До того ж хочу зауважити, що контрбатарейна боротьба буде більш ефективною у співпраці з дронами-розвідниками. Тому важливо насичувати наші підрозділи дронами усіх типів - від FPV до дронів-розвідників", - додав він.
- 13 квітня Рада ЄС схвалила виділення €1 млрд на боєприпаси для України. 2 травня у ЄС підготували план виробництва 1 мільйона снарядів для України та власних запасів.
- 23 травня головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що з початку року в межах ініціативи з надання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів держави Європейського Союзу вже передали понад 20%, а також ракети.
- 1 червня Європарламент підтримав законопроєкт про збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет, які підуть на підтримку армії України. 7 липня Рада Європейського Союзу та Парламент узгодили проєкт регламенту "Акту на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP), що дасть змогу збільшити виробництво ракет та БК.
- 13 липня Європарламент затвердив плани для збільшення виробництва боєприпасів і ракет в ЄС, щоб подолати їхній поточний дефіцит через постачання в Україну.
- 5 вересня стало відомо, що Європейське оборонне агентство підписало 8 рамкових контрактів з промисловістю на спільну закупівлю 155-мм боєприпасів для України.
- На початку листопада стало відомо, що в ЄС побоюються, що блок може не встигнути надати Україні мільйон боєприпасів в обіцяні терміни – до березня 2024 року.
- 14 листопада міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ЄС не зможе виконати обіцянку щодо постачання мільйона артснарядів в Україну до березня 2024 року.
- 17 листопада президент Латвії Едгар Рінкевичс заявив, що якщо в ЄС не вистачає боєприпасів та обладнання для допомоги Україні, то його потрібно закупити за кордоном і надати українській армії.
- Згодом Єврокомісар Тьєррі Бретон заявив, що ЄС може і має намір надати Україні мільйон боєприпасів до березня 2024 року. Йдеться про снаряди калібру 155 мм та ракети.
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