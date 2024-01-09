На 2 тис. наших пострілів росіяни застосовують до 12 тис. боєприпасів, - начштабу артилерії бригади НГУ "Рубіж" Нагорний

Про це він розповів в етері Еспресо

"На Бахмутському напрямку жодна зі сторін не має тактичних успіхів. Війна сьогодні увʼязла й перейшла в статичну форму. На більшості лінії фронту відбувається артилерійський пінг-понг. Тобто, перекидування боєприпасами. Втім, на жаль, така ситуація не на нашу користь. Оскільки, якщо до Нового року на 7 тис. наших пострілів, росіяни відповідали 10 тис. своїми, то зараз ми використовуємо 2 тис. боєприпасів, а росіяни понад 12 тис.", - розповів Нагорний.

За словами Нагорного, для більш ефективної контрбатарейної боротьби потрібно більше дронів-розвідників

"Сили оборони тримають паритет з окупантами у застосуванні дронів. Це стосується всіх типів БПЛА. Їх звичайно завжди не вистачає, але з усім тим ми не поступаємось росіянам в цьому аспекті. До того ж хочу зауважити, що контрбатарейна боротьба буде більш ефективною у співпраці з дронами-розвідниками. Тому важливо насичувати наші підрозділи дронами усіх типів - від FPV до дронів-розвідників", - додав він.