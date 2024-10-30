Невелика кількість північнокорейських солдатів уже перебувають в Україні, - CNN

Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що присутність північнокорейських військ в Україні означає більше, ніж те, що в понеділок підтвердили НАТО та Пентагон: приблизно 10 тис. військових з КНДР проходять навчання в східній частині Росії, і частина з них уже прямує до Курської області.

"Схоже, що багато з них уже в дії", - сказав один із чиновників у вівторок, маючи на увазі північнокорейців.

Як уточнює видання, поки що незрозуміло, наскільки північнокорейці допоможуть росіянам на полі бою. За словами джерел, багато розгорнутих військ є силами спеціального призначення, а оцінки розвідки свідчать про те, що уряд Північної Кореї вважає, що їхні війська мають більшу бойову міць, ніж звичайні російські окупанти, оскільки вони нібито краще навчені та спеціалізовані.

Водночас посадовці очікують, що принаймні частина солдатів з КНДР покине свої підрозділи, коли вони потраплять на поле бою. Натомість мовний бар’єр із росіянами стане значною перешкодою для безперебійного проведення операцій.

"Росіяни навчали північнокорейських солдатів основним російським командам під час тренувань, таким як "вогонь" і "на позиції", - повідомили південнокорейські законодавці.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР і солдатів Північної Кореї в Росії

4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

13 жовтня повідомлялося, що Росія продовжує налагоджувати союзницькі стосунки з Північною Кореєю. Фактично йдеться про передачу північнокорейських військових до лав російських окупантів.

Також український партизанський рух "СРОК" ("Смерть російським окупантам і колаборантам") стверджував, що його представники встановили місце перебування військовослужбовців КНДР в окупованій частині Донеччини.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

У ГУР повідомляли, що 23 жовтня появу військових КНДР зафіксували на Курщині. 25 жовтня у розвідці Південної Кореї заявили, що КНДР планує скерувати до Росії другу партію своїх військовослужбовців, загальною чисельністю до 10 тис. людей.

28 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії".

Пентагон заявив, що КНДР відправила до РФ близько 10 тис. військових для війни проти України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України і що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.

Речник Міноборони США Патрік Райдер заявив, що невелика кількість північнокорейських військовослужбовців уже перебуває в прикордонній з Україною Курській області РФ.