"Після виборів - досить ймовірно": у Раді оцінили, коли США можуть надати дозвіл щодо ударів їхньою зброєю вглиб РФ
Заступник голови Комітету з питань національної безпеки й оборони ВРУ Єгор Чернєв заявив, що питання дозволу Україні використовувати надані США далекобійні ракети для ударів по території Росії залишається відкритим
Про це він заявив в етері телемарафону "Єдині новини".
За його словами, хоча США раніше давали позитивні сигнали щодо такого дозволу, остаточне рішення, ймовірно, буде відкладено до завершення президентських виборів у Сполучених Штатах.
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"Все одно цей дозвіл все ще "на столі". Тобто його не відкидають як взагалі неприйнятний. Чи буде це рішення до виборів? Я не впевнений. Після виборів - досить ймовірно", - заявив нардеп.
Чернєв підкреслив, що серед можливих причин затримки – співпраця Росії та Ірану.
Що відомо про дозвіл на удари великої дальності по РФ
CNN 29 серпня повідомляло, що Андрій Єрмак і Рустем Умєров зустрінуться з офіційними особами США, щоб "спробувати конкретно переконати Білий дім скасувати обмеження на збройні удари великої дальності по території Росії".
Міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі з високопоставленими чиновниками у Вашингтоні представив список цілей у Росії, по яких ЗСУ могли б ударити американською далекобійною зброєю, якби мали можливість.
Президент України Володимир Зеленський 31 серпня також звернувся до низки країн Заходу з закликом надати Україні дозвіл на далекобійні удари по Росії.
3 вересня повідомлялось, що Сполучені Штати Америки близькі до угоди про надання Україні ракет більшої дальності для ударів углиб Росії. Відповідне рішення можуть оголосити вже цієї осені.
6 вересня глава Пентагону Ллойд Остін розповів, що Сполучені Штати Америки не надають дозвіл Україні на удари по військових цілях вглиб Росії, оскільки це не означатиме "перелому ходу подій".
10 вересня стало відомо, що держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі здійснять спільний візит до України цього тижня.
19 вересня речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати Америки обговорюють разом із союзниками можливість надання дозволу Україні застосовувати західну зброю для ударів по території Росії.
24 вересня у The Washington Post повідомили, що в Сполучених Штатах "не чули переконливих аргументів" від українських лідерів, які б спонукали дозволити Києву використовувати західну зброю для ударів по цілях у Росії.
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