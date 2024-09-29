"Після виборів - досить ймовірно": у Раді оцінили, коли США можуть надати дозвіл щодо ударів їхньою зброєю вглиб РФ

Про це він заявив в етері телемарафону "Єдині новини".

За його словами, хоча США раніше давали позитивні сигнали щодо такого дозволу, остаточне рішення, ймовірно, буде відкладено до завершення президентських виборів у Сполучених Штатах.

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"Все одно цей дозвіл все ще "на столі". Тобто його не відкидають як взагалі неприйнятний. Чи буде це рішення до виборів? Я не впевнений. Після виборів - досить ймовірно", - заявив нардеп.

Чернєв підкреслив, що серед можливих причин затримки – співпраця Росії та Ірану.

Що відомо про дозвіл на удари великої дальності по РФ

CNN 29 серпня повідомляло, що Андрій Єрмак і Рустем Умєров зустрінуться з офіційними особами США, щоб "спробувати конкретно переконати Білий дім скасувати обмеження на збройні удари великої дальності по території Росії".

Міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі з високопоставленими чиновниками у Вашингтоні представив список цілей у Росії, по яких ЗСУ могли б ударити американською далекобійною зброєю, якби мали можливість.

Президент України Володимир Зеленський 31 серпня також звернувся до низки країн Заходу з закликом надати Україні дозвіл на далекобійні удари по Росії.

3 вересня повідомлялось, що Сполучені Штати Америки близькі до угоди про надання Україні ракет більшої дальності для ударів углиб Росії. Відповідне рішення можуть оголосити вже цієї осені.

6 вересня глава Пентагону Ллойд Остін розповів, що Сполучені Штати Америки не надають дозвіл Україні на удари по військових цілях вглиб Росії, оскільки це не означатиме "перелому ходу подій".