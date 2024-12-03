Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією У Пентагоні заявили, що не фіксували участі військ КНДР у наступальних бойових операціях в Україні

У Пентагоні заявили, що не фіксували участі військ КНДР у наступальних бойових операціях в Україні

Ольга Бабишена
3 грудня, 2024 вiвторок
05:55
Війна з Росією Пентагон

Речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що станом на 2 грудня в американському оборонному відомстві не мають підтвердження участі військових КНДР у наступальних бойових операціях в Україні

Зміст

Про це речник Пентагону повідомив під час брифінгу, передає Укрінформ. 

"Наразі ми не бачили, щоб КНДР брала участь у наступальних бойових операціях, хоча ми очікуємо, що в певний момент часу це може статися дуже ймовірно", - сказав Райдер. 

Він поінформував, що разом з тим США зафіксували, що північнокорейські військові у багатьох випадках інтегровані у підрозділи РФ  і наразі є повідомлення про загиблих солдатів КНДР в результаті українських ударів по російських об’єктах. Точна кількість загиблих військових КНДР невідома. 

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР

4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що КНДР відправила на територію Росії не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

28 жовтня генсек НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії". 

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України та що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.

31 жовтня стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії трьох своїх генералів, серед них заступник глави генерального штабу КНДР, який також є очільником головного розвідувального бюро держави.

1 листопада президент Зеленський заявив, що перші тисячі солдатів із Північної Кореї вже неподалік українського кордону. А в ГУР розповіли, що в останній тиждень жовтня Росія перекинула зі своєї території до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії Північної Кореї.

Вже згодом Зеленський заявив, що ворог перекинув у Курську область ще понад 11 тис. військових КНДР. А 5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив інформацію про те, що в Курській області Росії відбулося перше бойове зіткнення українських бійців і північнокорейських військових, що воюють на боці окупантів.

Начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич також підтвердив перші бої між українськими та північнокорейськими військовими. 

Видання Financial Times повідомило, що ЗСУ поранили генерала КНДР в Курській області РФ.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
КНДР
Пентагон
США
Читайте також:
Олег Рибачук
Автор Антін Борковський
1 грудня, 2024 неділя
Ми можемо за допомогою гарного слова і "кольта" розв'язати проблему пізніше: політик Рибачук про повернення Україні окупованих територій
Гантер Байден
Автор Євген Козярін
2 грудня, 2024 понедiлок
Президент Байден помилував свого сина. Трамп назвав це "порушенням правосуддя"
Дональд Трамп
Автор Тетяна Нижник
30 листопада, 2024 субота
Технічно Київ має бути спокійним, бо Трамп намагається допомогти досягти не тільки миру, - американський політолог Буґайський
  • USD 41.47
    Купівля 41.47
    Продаж 41.91
  • EUR
    Купівля 43.64
    Продаж 44.33
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
3 грудня
07:03
Дональд Трамп
Трамп наполягає на звільнені заручників з Гази до своєї інавгурації, інакше будуть "серйозні наслідки"
06:43
міни
В Україні з'явилася нова професія для цивільних - демінер
06:41
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
У Чорному морі чергує носій "калібрів"
06:29
НАТО
НАТО навряд чи запросить Україну до коаліції на засіданні 3 грудня, - Reuters
06:18
Дональд Трамп
Трамп анонсував першу закордонну поїздку після перемоги на президентських виборах США
05:06
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Армія РФ запустила по Україні ударні БПЛА: у Тернополі влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури
04:20
В'ячеслав Богуслаєв
ВАКС конфіскував активи експрезидента АТ "Мотор Січ" Богуслаєва
03:43
Оновлено
Протести у Грузії
Сутички в Тбілісі між поліцією та мітингарями продовжились, проти влади анонсували перші санкції
03:31
Верховна Рада
Медійники закликали ВР не голосувати за законопроєкт про відповідальність за публікування даних із реєстрів
02:50
Посли країн G7 зустрілися з українськими журналістами
Посли країн G7 зустрілися з українськими журналістами: обговорили ситуацію в медіапросторі
02:20
Армія, Велика Британія
Британія та Франція розглядають розміщення в Україні своїх військ як гарантію безпеки, - ЗМІ
00:51
президентські вибори в Румунії
Конституційний суд Румунії визнав дійсними результати першого туру виборів президента
00:47
Оновлено
на фото нардепка Альона Шкрум
Нардепка від "Батьківщини" Шкрум складає мандат
00:21
війна з Росією
На фронті сталося 193 боєзіткнення, з них 67 - на Курахівському напрямку
00:03
У Києві провели акцію за права людей з інвалідністю "Чи доступний шлях до ЄС?"
2024, понедiлок
2 грудня
23:21
Ексклюзив
ЗСУ
"Вирішують два стратегічні завдання": військовий експерт Снєгирьов пояснив наміри росіян на Запорізькому та Херсонському напрямках
23:18
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
"Унікальне" рішення Кабміну щодо закупівлі боєприпасів для ЗСУ. Колонка Сергія Згурця
22:56
Ексклюзив
Дональд Трамп
Європа хоче показати Трампу, що не прийме мир за рахунок лише України і компроміс має бути реальним, - політичний аналітик Волох
22:37
Україна - США, конгрес
США оголосили про новий пакет допомоги для України на $725 млн
22:31
Президент України Володимир Зеленський на саміті Європейського політичного співтовариства в Будапешті, Угорщина, 7 листопада 2024 р.
"Набагато менше": Зеленський заперечив інформацію західних ЗМІ про втрати України за час повномасштабного вторгнення РФ
22:13
Російська омбудсменка Москалькова опублікувала списки 630 український полонених: Лубінець відреагував
21:50
Оновлено
новини Львівщини
РФ увечері атакувала ракетами Х-59/69 Криворізький район: двоє постраждалих
21:43
Володимир Зеленський
Зеленський затвердив санкції проти виробників і постачальників дронів для РФ
21:24
Андрюс Кубілюс, Рустем Умєров
Перший дзвінок на посаді: єврокомісар із оборони Кубілюс обговорив із Умєровим військову допомогу Україні
20:25
крейсер "Адмірал Макаров"
Пошкоджений у 2022 році: партизани зафіксували ракетоносій "Адмірал Макаров" у Новоросійську
20:13
Сирія
Іран і РФ несуть основну відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії, - МЗС України
20:02
OPINION
Меркель, Путін і не вивчені Європою уроки історії
19:53
Оновлено
Ворскла, УПЛ, Олександр Скляр і Віктор Корнієнко
"Зоря" перемогла "Карпати": результати усіх матчів 15-го туру УПЛ
19:47
Оновлено
Володимир Зеленський і Олаф Шольц
Шольц у Києві оголосив, що Україна отримає у грудні ще одну систему IRIS-T, установки для Patriot і Gepard
19:47
Джо Байден
У Байдена "розчаровані" рішенням України не знижувати вік мобілізації, - WP
19:15
Артем Степанов, Баєр
Збірна Німеччини хоче натуралізувати 17-річного українського футболіста, - ЗМІ
19:11
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль: "тисячу Зеленського", яку оформлять за кордоном, доведеться пізніше повернути
19:01
РФ атакувала Нікопольщину дронами й артилерією: постраждав 21-річний хлопець
18:55
У Харкові 15-річний хлопець для розваги підпалив вагон електропотяга
18:52
Ексклюзив
Балістичні ракети КНДР перевіряли на Україні, в їхню конструкцію внесуть зміни, - Defense Express
18:39
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
У листопаді щонайменше 151 російський БПЛА порушив повітряний простір Білорусі, - Гаюн
18:30
Ексклюзив
україна німеччина
Трамп не дасть сумувати, - політтехнолог Загородній про подальшу підтримку Європою України
18:19
Заходи у США за участі Зеленського від 24.09. Володимир Зеленський
Зеленський про можливість перемовин із РФ: "На що повинна піти Росія? Бажано на три букви"
18:11
Володимир Зеленський
Зеленський анонсував нові кадрові перестановки у ЗСУ
18:05
блекаут
З 07:00 до 21:00: Укренерго оприлюднило графіки вимкнення світла 3 грудня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV