Зеленський: Сильні країни не зробили майже нічого, щоб в Україні не було повномасштабної війни

Про це він розповів в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

На запитання журналістки, чи розчаровує президента те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц не надає Україні вкрай необхідні ракети Taurus, він відповів, що це питання не у Шольці особисто.

"Є багато чого, що я не можу вам поки сказати. Це не стосується тільки Олафа, це стосується лідерів Європи та Сполучених Штатів. Я просто розчарований, що люди в цілому у світі сьогодні більш прагматичні й не одразу включаються у ті чи інші виклики", - зазначив Зеленський.

Він додав, що може бути розчарований лише тим, що під час першої окупації України Росією 2014-го року Німеччина не відігравала тої ролі, яку повинна була.

За словами президента, він розчарований не канцлером Німеччини, а тією політикою його держави, яка під час анексії Криму не зіграла ту роль, на яку так заслуговували Україна, Європа, світ та усі люди, які тоді були живі, але загинули під час повномасштабної війни.

"Ми всі заслуговували, щоб Німеччина була одним із лідерів, яка посадить за стіл Росію і пояснить, що не можна порушувати міжнародне право, цінності тощо. Я вам сказав відверто, що питання не в Олафі і не тільки в Німеччині. Я розчарований, що країни з різних континентів із сильною економікою, а значить із сильною армією та впливом, не зробили майже нічого, щоб не було повномасштабної війни", - наголосив Зеленський.

Ракети Taurus для України: що відомо

У травні 2023 року стало відомо, що Україна попросила у Німеччини далекобійні ракети.

Наприкінці червня минулого року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що ФРН не має наміру передавати Україні ці ракети.

У серпні нардеп Чернєв із посиланням на власні джерела повідомив, що у бундестазі досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus. Водночас німецьке видання Spiegel повідомило, що канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації у ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території. Водночас посол України в Німеччині Олексій Макеєв виступив проти обмеження дальності далекобійних ракет Taurus.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наприкінці серпня закликала пришвидшити рішення щодо постачання Україні ракет дальнього радіуса дії, бо кожен день важливий. А в середині вересня німецькі депутати написали листа Шольцу із закликом ухвалити рішення на користь України.

2 січня 2024 року голова комітету бундестагу з питань оборони, представниця Вільної демократичної партії Марі-Агнес Штрак-Циммерманн знову закликала надати ці ракети України.

17 січня голова Мюнхенської конференції з безпеки, колишній радник ексканцлерки Ангели Меркель Крістоф Гойсген висловлював сподівання, що Німеччина може ухвалити рішення про надання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus не пізніше, ніж за місяць – на Мюнхенській безпековій конференції.

Проте того ж дня в дебатах щодо надання крилатих ракет Taurus Україні парламент Німеччини виступив проти.

Довідка: Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше 500 км.