Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією ЗМІ: Орбан готується у вересні "ефектно" представити свою "миротворчу місію" щодо України

ЗМІ: Орбан готується у вересні "ефектно" представити свою "миротворчу місію" щодо України

Ксенія Золотова
9 вересня, 2024 понедiлок
16:39
Війна з Росією Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про безперервність своєї "миротворчої місії" щодо війни в Україні та анонсував її "ефектну появу" у вересні

Зміст

Про це повідомляє угорське видання ATV.

Під час пікніка в Кьоцеї у розмові з журналістами Орбан підкреслив, що його місія є "безперервною".

"Він працював над нею влітку, і натякнув, що у вересні буде "ефектна" її ("миротворчої місії", - ред.) поява, але ніякої конкретики не надав", - зазначили журналісти видання.

Що відомо про "миротворчу місію" Віктора Орбана 

На початку липня з'явилися чутки про те, що Орбан планує здійснити візит до Москви після відвідин Києва.

Своєю чергою президент Європейської ради Шарль Мішель нагадав, що держава, яка головує в Євросоюзі, не може взаємодіяти з Росією від імені блоку. Також на інформацію про поїздку прем'єра Угорщини у Москві відреагував і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Пізніше 5 липня до Москви прибув з візитом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. У Кремлі він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і закликав його до припинення вогню.

Після новини про візит Орбана до Москви президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила переконання, що умиротворення не зупинить російського диктатора Путіна.

Згодом 8 липня Орбан прибув із візитом до Пекіна, де зустрівся з очільником КНР Сі Цзіньпіном. Сторони обговорили своє бачення "кроків задля досягнення миру в Україні". 

Під час саміту НАТО прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом і попросив підтримати його "миротворчу місію" щодо війни в Україні.

Пізніше 11 липня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з Дональдом Трампом для обговорення "можливості миру" для України.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, коментуючи самозвану "миротворчу місію" Орбана, сказав, що Україна буде справедливо стурбована будь-якою спробою домовитися про мирну угоду без залучення Києва.

Пізніше стало відомо, що міністри закордонних справ країн ЄС мають намір проігнорувати Угорщину, організувавши свій власний саміт у серпні, замість того щоб поїхати до Будапешта на захід Орбана.

18 липня Урсула фон дер Ляєн заявила, що візит прем'єр-міністра Віктора Орбана до Росії не був "місією миру" - це була "місія замирення агресора".

1 серпня в Угорщині заявили, що Орбан завершив свою "миротворчу місію" щодо України.

Орбан вважає, що президент Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін мають зустрітися, щоб завершити війну в Україні.

Теги:
Україна
Росія
Угорщина
Віктор Орбан
Читайте також:
Іран
Автор Марія Науменко
8 вересня, 2024 неділя
"Гірше, ніж зараз, бути не може": іранський депутат зізнався, що країна надає Росії балістичні ракети в обмін на їжу
Олаф Шольц
Автор Марія Науменко
8 вересня, 2024 неділя
"Час настав": Шольц закликає до прискорення мирних зусиль щодо України
Радник голови Мінстратегпрому Ярослав Олійник
Автор Світлана Кравченко
9 вересня, 2024 понедiлок
Радник голови Мінстратегпрому Ярослав Олійник загинув у ДТП разом із дружиною
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.87
    Купівля 40.87
    Продаж 41.38
  • EUR
    Купівля 45.23
    Продаж 45.93
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
9 вересня
16:48
на фото пожежа у національному природному парку "Святі гори"
Рятувальники загасили масштабну пожежу в нацпарку "Святі гори" на Донеччині: пошкоджено майже пів сотні будинків
16:45
Сергій Лавров
"Ключова проблема мирних ініціатив": Лавров згадав про "права російськомовного населення" України
16:40
ВЛК_військовий квиток
Очільнику Бучанського ТЦК оголосили нову підозру в організації схем для ухилення від мобілізації
16:31
Херсон
РФ атакувала з дрона лікарню в Херсоні: поранено медсестру
16:26
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
Туреччина вперше за 13 років візьме участь у зустрічі міністрів Ліги арабських держав, - Reuters
16:25
Ексклюзив
ЗСУ
"Вороги втрачають човни цілими складами": ОСУВ "Таврія" про ситуацію на лівому березі Херсонщини
16:15
Роберт Фіцо
Фіцо заявив про "нацизм і фашизм" в Україні, з яким "мовчки мириться" увесь світ
16:14
національний кешбек
За тиждень роботи Національного кешбеку до програми долучились 800 тис. українців, - Свириденко
16:06
OPINION
Дебати Трамп — Гарріс: напередодні
16:05
Оновлено
Обстріл Дергачів 8 вересня: загинула жінка, кількість постраждалих зросла до 13
15:58
Швеція
Швеція оголосила новий пакет військової допомоги для України на близько €400 млн
15:51
Євросоюз
ЄС отримав повідомлення від союзників про поставку Росії балістичних ракет з Ірану
15:51
"Крижаний полон": станцію "Академік Вернадський" на 100 км оточили брили льоду
15:28
POS-термінал
НБУ посилив обмеження на розрахунки українськими картками за кордоном
15:25
російські окупанти
РФ залучає курсантів до війни проти України через брак особового складу на Херсонщині й Запоріжжі, - "Атеш"
15:25
Аналог гранати РГД-5
Аналоги Ф-1 і РГД-5: Україна кодифікувала нові гранати власного виробництва
15:11
НБУ
Нацбанк спростував інформацію про нібито встановлення лімітів за рахунками клієнтів
15:01
Одруження через скайп
У Дії запрацювала послуга "Шлюб онлайн"
14:58
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
МАГАТЕ не рекомендує перезапускати жоден реактор на ЗАЕС, доки триває війна, - Гроссі
14:40
окупаційний символ Z
У литовській Клайпеді розслідують появи літери "Z" на обʼєктах
14:36
Літак Ан-2 розбився у Росії
У Підмосков'ї розбився російський літак Ан-2: екіпаж загинув
14:28
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:23
новини Хмельницького
У Хорватії сталася ДТП за участю автобуса з мігрантами: постраждали 14 людей
14:15
Китай та росія
РФ і Китай проведуть спільні навчання морських і повітряних сил
14:07
наслідки удару України по авіабазі "Маринівка"
Британська розвідка показала супутникові знімки наслідків удару України по авіабазі "Маринівка" у Волгоградській області РФ
14:01
Всеволод Князєв
ВАКС продовжив термін дії процесуальних обов'язків, покладених на ексголову Верховного Суду Князєва
14:00
Китай
У МЗС Китаю заявили, що підтримують "мирні зусилля" Індії, яка відправила представника до РФ для обговорення війни в Україні
14:00
OPINION
Навздогін Паралімпіаді: у Парижі виступала команда на три літери
13:47
НАТО
У НАТО заявили, що не знають, чи навмисно російський безпілотник впав у Латвії
13:44
Дитяче Євробачення – 2024 оголосило фіналістів нацвідбору
13:37
Литва прапор
Литва готує національний план масової евакуації. Його розроблять до початку жовтня
13:30
тайфун
У В'єтнамі вирує тайфун Ягі: 59 людей загинули, сотні поранених
13:19
На Полтавщині затримали підпалювача обʼєктів Укрзалізниці
13:05
Пресреліз
Театр Заньковецької у Львові - фото фасаду
“Еспресо” і Театр імені Марії Заньковецької у Львові започаткували партнерство
13:03
Telegram
Опитування КМІС: 9% респондентів підтримують повну заборону Telegram, а 54% - за певні обмеження й контроль
13:02
F-16 Данія
"Результати розслідування будуть відомі найближчим часом": Сирський прокоментував катастрофу F-16
13:02
електроенергія
​​Рівень споживання зріс, проте вимкнень світла не заплановано: ситуація в енергосистемі 9 вересня
12:38
Дональд Трамп
Трамп випереджає Гарріс на 1% на фінальному етапі передвиборчої гонки у США, - NYT
12:11
осінь
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де в Україні 10 вересня очікувати дощів і похолодання
12:01
OPINION
У підручнику Україна без Криму. Міністерство освіти і науки, ви сказилися?
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV