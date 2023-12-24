Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство З окупованих територій вдалося повернути ще трьох дітей: 8-річного хлопчика та двох 18-річних братів

З окупованих територій вдалося повернути ще трьох дітей: 8-річного хлопчика та двох 18-річних братів

24 грудня, 2023 неділя
17:11
Суспільство діти, злочини росії

Громадській організації Save Ukraine вдалося повернути ще трьох дітей з тимчасово окупованих Росією українських територій

Про це в неділю, 24 грудня 2023 року, поінформував колишній уповноважений президента з прав дитини, засновник Save Ukraine Микола Кулеба.

"Таким чином ми завершили 14-ту рятувальну місію, впродовж якої врятували 14 дітей, семеро з яких - це діти, позбавлені батьківського піклування", - зазначив він.

Врятованими під час останньої місії дітьми є 8-річний хлопчик та двоє 18-річних братів.

"8-річний Єлисей на початок повномасштабного вторгнення проживав разом з бабусею на окупованій частині Херсонщини. Мама жила в Одесі. Але бабуся померла, і окупаційна влада одразу помістила дитину в інтернат. За станом здоров’я мама не могла поїхати за сином, тому за ним поїхала двоюрідна сестра жінки. Проте дитину їй не віддали, нічого не пояснивши, хоча всі необхідні документи жінка мала", - розповів Кулеба.

Потрібно було діяти, бо якщо дитина пів року перебуває на території РФ без батьківського піклування, їй надається відповідний статус, що дозволяє віддати в російську сімʼю або обрати інший спосіб влаштування, наголосив Микола Кулеба.

"Дорогою жінці довелося пройти через багатогодинні допити ФСБ, співбесіди та подолати перепони. На щастя, вона змогла забрати сина з інтернату", - підсумував представник Save Ukraine.

З Єлисеєм також приїхали в Україну двоє 18-річних братів - Андрій та Михайло.

"Обоє дітей є сиротами, які до повномасштабного вторгнення виховувалися в прийомній родині на окупованій території. Після настання повноліття хлопці зрозуміли, що дуже скоро окупаційна влада відправить їх воювати проти своїх. В Україні вони обоє були в розшуку як безвісти зниклі", - йдеться в повідомленні Кулеби.

"Зараз усіє троє вже в безпеці. Дітей чекає відновлення й повернення до нормального життя. На сьогодні команда Save Ukraine повернула в Україну вже 226 дітей, які опинилися під впливом російської влади після 24 лютого 2022 року", - підсумував Микола Кулеба.

Депортація українських дітей до Росії: як це відбувається та скільки випадків відомо

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.

13 травня президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Римі із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували росіяни. А 29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України й розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на батьківщину і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах. За його словами росіяни використовують дитячу працю та мілітаризують українських дітей на тимчасово окупованих територіях.

8 червня комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом. Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала країни ООН об’єднати зусилля й примусити Росію повернути українським батькам їхніх дітей, вивезених проти волі до РФ під час війни в Україні. А у Сенаті США закликали Білий дім запровадити санкції проти осіб, причетних до викрадення та депортації українських дітей у РФ та їх незаконного усиновлення.

29 липня посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що росіяни викрадають українських дітей з метою винищення наступного покоління захисників України. Тоді ж вже згадана російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія "прийняла" близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч - діти.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини наголосив, що дитячий омбудсмен Росії Львова-Бєлова визнала, що за 2022 рік її країна депортувала сотні тисяч українських дітей, а це є прямим доказом для Міжнародного кримінального суду.

24 вересня нижня палата парламенту Канади одностайно ухвалила резолюцію про засудження депортації українських дітей до Росії, назвавши такі дії окупантів воєнними злочинами та геноцидом. 

У жовтні міжнародний Червоний Хрест закликав білоруське відділення організації відправити у відставку голову Дмитра Шевцова, який раніше підтвердив свою участь у депортації дітей із тимчасово окупованих російськими військами територій України.

Своєю чергою радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що Росія викрадає українських дітей з ТОТ через гуманітарну місію "Дітям в руки", яку заснувала Львова-Бєлова.

геноцид
злочини проти людяності
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
злочини проти людства
геноцид українців
Читайте також:
23 грудня, 2023 субота
"Це буде несподіванка для ворога": генерал-лейтенант Романенко про появу F-16 в небі України
Олексій Печій
22 грудня, 2023 п'ятниця
Ведучий "24 Каналу" Олексій Печій виїхав з України та заявив, що не повернеться
Су-34
23 грудня, 2023 субота
"Найближчим часом буде принаймні ще одне таке збиття", - військовий експерт Ступак про знищення трьох Су-34 на півдні України
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.56
    Купівля 37.56
    Продаж 38.13
  • EUR
    Купівля 41.01
    Продаж 42.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
24 грудня
18:19
Інтерв’ю
Ярослав Кендзьор
Заслуга Чорновола і його "Українського вісника" є унікальною у розвалі СРСР, - Кендзьор
18:13
САУ Ceasar виробництва Франції
Артилеристи ЗСУ при веденні вогню із САУ Ceasar послуговуватимуться ШІ
18:07
OPINION
Оксана Забужко
Празький стрілець і "русскій мір"
17:42
Володимир Зеленський на Різдво-2023
Наша спільна молитва сьогодні за нашу перемогу, за нашу Україну: Зеленський виступив з різдвяним привітанням
17:03
Огляд
Switchblade
Що таке Switchblade 600: все, що варто знати про американські дрони, які знищують російські танки на фронті
17:00
Інтерв’ю
Марк Фейгін
Довгі вагання США і Європи окриляють Путіна на нові перемоги, - Фейгін
16:52
Ексклюзив
путін
Путіну потрібне заморожування війни, щоб підготуватись до захоплення більшої частини України, - аналітик Умланд
16:44
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 24 грудня: скільки коштують долар та євро
16:36
НАТО Росія
"Захід готується до війни з Росією": експерт Козій пояснив, чому Україну не підштовхуватимуть до заморожування бойових дій
16:14
Волонтерка Дана Ярова у випуску "Playboy Україна" за січень 2024 року
"Playboy Україна" розмістив на обкладинці фото волонтерки Дани Ярової та випустив благодійний календар із жінками з ЗСУ 
16:00
OPINION
Борислав Береза
Крадіжки на снарядах. У розслідуванні — знайомі обличчя
15:59
запуск SpaceX Starship
SpaceX вивела на орбіту два німецькі військові супутники
15:41
корабель НАТО
Британія відправить до Гаяни патрульний корабель на знак підтримки в суперечці з Венесуелою
15:39
Війна. Руки солдата
Доки точиться війна, буде не демобілізація, а відпочинок і часткове звільнення, - Умєров
15:18
Китай
Китай створить ПВК для захисту своїх бізнесів в Азії, Африці та Латинській Америці, - ЗМІ
15:16
Ексклюзив
Військова повістка
Влада перетворила мобілізацію на жупел, яким залякує людей, - нардепка Фріз
14:57
Мобілізацію не слід демонізувати, а військову службу треба підпорядкувати зрозумілим правилам, - Умєров
14:39
У квартирі мешканця Кременчука вибухнула граната
14:14
Дональд Туск
На Різдво Туск звернувся до своїх опонентів: "Я уважно прислухатимуся до того, що ви казатимете"
14:09
OPINION
Василь Зима
Кремль думає, що ідеальний шторм спрацює
13:51
У Німеччині та Австрії затримали ісламістів, що готували теракти на Різдво та Новий рік, - ЗМІ
13:19
На фронті загинув актор з Кривого Рогу Богдан Колесник
12:46
технології відбудова України Михайло Федоров
Повісток у Дії не буде. Ніколи, - очільник Мінцифри
12:10
землетрус
У Румунії стався потужний землетрус магнітудою 4,2
12:06
На Сумщині родина отруїлась чадним газом: попередньо батько та син загинули
12:05
Ексклюзив
Початок війни з країнами НАТО пришвидшить кінець РФ та самого Путіна, - генерал Маломуж
12:05
OPINION
Вадим Денисенко
Чи готовий Путін до перемовин?
11:43
Жозеп Боррель
Немає жодних ознак того, що Путін готовий зупинити війну з Україною, - Боррель
11:27
Ексклюзив
Воєнні злочинці: Володимир Путін та Валерій Герасимов
Путіну потрібна пауза у війні через кризу РФ у військовій сфері, - генерал Маломуж
10:58
ЗСУ
На Таврійському напрямку росіяни 916 разів обстріляли з артилерії українські позиції
10:58
Google
Google починає відновлювати в Ізраїлі оновлення даних про дорожній рух на Google Maps і Waze
10:16
Павел Коваль
Не треба лякати українців перехідними періодами. Україна вже є частково в ЄС, — депутат Сейму Коваль
10:12
Ісландія приєдналася до двох коаліцій, які підтримують Україну та оголосила про виділення 340 тис. євро на медичну допомогу
10:05
OPINION
Олександр Мирний
"Царство, розділене в собі — загине". Роздуми посеред зими
09:29
Оновлено
Херсон
Вночі окупанти обстріляли центр Херсона: загинуло літнє подружжя та чоловік, ще 9 людей поранені
08:56
Ексклюзив
Драмтеатр
"Танці на кістках": у Маріуполі біля Драмтеатру окупанти встановили ялинку, - депутат міськради Забавін
08:52
База окупантів
Біля Євпаторії партизани виявили ще один командний пункт російських окупантів
08:41
Оновлено
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
Тайвань повідомляє про посилення військової активності Китаю з наближенням виборів
08:26
Пентагон
В Індійському океані іранський безпілотник уразив танкер з хімікатами
08:09
OPINION
Євстратій Зоря
Святкувати чи не святкувати?
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV