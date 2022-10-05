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Аналітика

За добу ЗСУ вистрілюють снарядів більше, ніж підприємства США можуть виготовити за місяць. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
5 жовтня, 2022 середа
21:58
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

На тлі успішного просування ЗСУ на Сході та Півдні, США виділили черговий пакет військової допомоги для України

Новий пакет військової допомоги від США 

На тлі успішного просування Збройних сил України на Сході та на Півдні, США виділили черговий пакет військової допомоги для ЗСУ на суму $625 млн. Цей пакет передбачає відправку озброєння, яке вилучається з поточних запасів американської армії, тобто ця зброя має надійти до України вже найближчим часом. Насамперед це чотири пускових установки HIMARS. Тепер у нас буде загалом 20 HIMARS на колесах і 10 MLRS на гусеничному шасі, тобто загалом 30 пускових установок. Нагадаю, що лише перші HIMARS примусили ворога перейти до оборони на окремих ділянках фронту. Тепер у нас далекобійних систем для пуску снарядів GMLRS буде набагато більше, навіть вдвічі більше. Ці снаряди GMLRS можуть знищувати цілі противника на відстані у 80 км, а балістичних ракет ATACMS поки що у цьому пакеті немає. 

Як на мене, це лише справа часу, але у Пентагоні паузу з затримкою з постачанням ATACMS пояснили так:"Ми вважаємо, що існуючими можливостями снарядів GMLRS і HIMARS, які ми надаємо за цим пакетом, цілком достатньо для того, аби українські вояки знищували переважну кількість цілей на полі бою, у тому числі й у Криму". Ось така показова цитата. 

Окрім того, передаються гаубиці М777 і M109 різних калібрів. Одна тисяча боєприпасів для дистанційного мінування, які дозволяють швидко поставити протитанкове мінне поле і зупинити бронетанковий наступ противника. Ще у пакеті є 500 високоточних боєприпасів Excalibur, які можуть вражати цілі на відстані понад 40 км з першого пострілу. Також 200 бронемашин MaxxPro, які нам вкрай потрібні.

Весь цей пакет, як стверджують у Пентагоні, сформований з урахуванням саме нагальних потреб збройних сил. Адже брифінг у Пентагоні, де йшлося про деталі цього пакета, насправді був непростим для його організаторів, тому що ставили складні питання, які нас хвилюють. Питали, окрім ATACMS, коли будуть нові танки для ЗСУ. На це прессекретар Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер, відповів, що ми однозначно бачимо потребу України у танках, але краще для України, аби ми могли відразу перекидати зразки радянського озброєння, які українці можуть і ремонтувати, і обслуговувати. Це означає, що всі наші розмови про Leopard та Abrams, поки що впираються у підготовку мережі для обслуговування цих танків, але перші кроки вже робляться, хоча вони й непомітні. Йдеться про те, що нам вже передали значну кількість автомобільних тралів, які спроможні перевозити саме важкі танки, й це перший сигнал на шляху до отримання західних зразків важкої бронетехніки.

Також у Пентагоні питали, чи вистачить Україні боєприпасів, які постачають США, для подальших бойових дій. Тут динаміка така, що на сьогодні США, якщо врахувати останній пакет військової допомоги, поставили нам десь 900-1000 боєприпасів калібру 155 мм і це більше, ніж у нас зараз запасів до радянських калібрів 152 мм. За добу, у найбільш інтенсивні дні, ЗСУ вистрілюють більше снарядів, ніж підприємства обороно-промислового комплексу США можуть виготовити за місяць. Норма виготовлення боєприпасів у США зараз 15 тисяч боєприпасів на місяць. На це питання у Пентагоні сказали, що загрози боєприпасного голоду для ЗСУ немає і не буде. Це пояснили тим, що ми дійсно бачимо дуже високі показники витрат боєприпасів, але ви також бачите неймовірно високий оперативний темп на полі бою, бо українці успішно просуваються вперед. Зараз, сказали у Пентагоні, ми інвестуємо у виробництво боєприпасів, воно зростає і наші союзники також нарощують виробництво. Отже, згодом ми отримаємо стійкий темп виробництва боєприпасів як для себе, так і для українців, як заявили у Пентагоні.

А ще сказали про те, що США та країни НАТО взяли на себе керівну роль у забезпеченні українських вояків зимовим спорядженням і ми стежимо за тим, щоб в українській армії було все необхідне на цей період, бо постачання теплого спорядження не менш важливе, ніж боєприпаси на полі бою. Такі висновки зробили у Пентагоні й вони правильні. До речі, Пет Райдер сказав, що українці матимуть теплий одяг, а щодо росіян, то зовсім невпевнений щодо готовності російських військ вести бойові дії взимку. І це так, бо зимової форми у російських вояків катма, і це добре.

Іранські безпілотники та необхідність протидії новим видам зброї ворога

Сьогодні було засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де було відзначено з одного боку необхідність заходів, пов‘язаних з деокупацією територій, і також було сказано про необхідність протидії новим видам зброї, які почав використовувати агресор. Йдеться про безпілотники іранського виробництва Shahed 136.

Світ
Сергій Згурець
Пентагон
ЗСУ
війна з Росією
США
Військові новини
допомога Україні
допомога США Україні
Колонка Згурця
HIMARS
наступ ЗСУ
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