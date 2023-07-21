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За кілька місяців на війні в Україні загинули до 20 тисяч вагнерівців, - розвідка Британії

21 липня, 2023 п'ятниця
10:44
Війна з Росією ЧВК Вагнер

У британській розвідці припускають, що в лавах ПВК Вагнера за кілька місяців війни в Україні загинули до 20 тисяч в’язнів. Найближчими днями група Вагнера, ймовірно, відпустить останніх із в’язнів-рекрутів

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що найближчими днями ПВК "Вагнера", найімовірніше, звільнить останніх завербованих нею засуджених зі служби за контрактом.

Схема набору новобранців у в’язницях мала найбільший розмах на початку 2023 року, тоді у рамках "Проєкту К" на службі були близько 40 тисяч людей.

"Значна кількість помилуваних засуджених, ймовірно, прийме пропозицію продовжити працювати з Вагнером як професійні найманці. Тим часом Міноборони Росії взяло на себе контроль за тюремним вербуванням Вагнера", - йдеться у повідомленні міноборони Великобританії.

У розвідці Британії додають, що кінець цієї схеми знаменує собою важливу віху в історії ПВК Вагнера та війни Росії в Україні. Так, солдати, надані "Проєктом К", дозволили Росії захопити Бахмут - один з небагатьох її нещодавніх успіхів.

"Проєкт перетворив ПВК Вагнера на організацію, яка минулого місяця кинула прямий виклик владі президента Путіна. Він також знаменує собою один з найкривавіших епізодів у сучасній військовій історії: протягом кількох місяців було вбито до 20 тисяч засуджених новобранців», - зазначають у британській розвідці.

Вагнерівці в Білорусі

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

29 червня супутник зафіксував зведення наметового табору неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі, а 3 липня росЗМІ опублікували фото ймовірного табору для вагнерівців.

11 липня в міноборони Білорусі заявили, що вагнерівці навчатимуть армію РБ воювати.

14 липня повідомлялося, що під Осиповичами (Білорусь) проходять заняття з підрозділами територіальних військ, де інструкторами з деяких військових дисциплін виступають бійці ПВК Вагнера.

Уранці 15 липня в Білорусі було помічено велику колону легкових та вантажних автомобілів на номерах так званих ДНР і ЛНР. Ймовірно, це були найманці ПВК Вагнера. У Держприкордонній службі підтвердили цю інформацію.

У неділю, 16 липня, моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що на контрольно-пропускному пункті на кордоні між Білоруссю та РФ встановили два прапори - Росії та ПВК Вагнера.

Вагнерівці оголосили, що 30 липня буде закрита головна база ПВК у РФ - вона знаходиться у населеному пункті Молькіно, що у Краснодарському краї.

19 липня фінансист ПВК Вагнера Євген Пригожин виступив у Білорусі перед вагнерівцями, назвав ситуацію на фронті "ганьбою" та закликав найманців "дочекатися моменту, щоби проявити себе по повній".

20 липня стало відомо, що до Білорусі прибула ще одна колона з бійцями ПВК Вагнера, яка стала дев'ятою з моменту введення найманців на територію країни, пише Беларускі Гаюн. 

Станом на ранок 20 липня найманці з приватної військової компанії Вагнера продовжують прибувати до Білорусі, проте не становлять загрози для України. Також у Центрі національного спротиву зазначали, що у Гомельській області Білорусі сталася сутичка між найманцями ПВК Вагнера, яких депортували з Росії, та місцевими прикордонниками.

Україна
Росія
російська армія
Велика Британiя
Вагнергейт
Вбиті росіяни
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