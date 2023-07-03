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Згурець: Наразі є всі передумови, щоб ЗСУ витіснили ворога з панівних висот навколо Бахмута

3 липня, 2023 понедiлок
10:44
Війна з Росією

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що противник перекидає резерви на північ та південь від Бахмута, тому ще певний час там буде достатньо гаряче

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Історія підготовки росіянами бульбашки "перемоги" та роздача ще Пригожиним медальок з назвою "М'ясорубка Бахмута" залишила вірною тільки "м'ясорубку Бахмута", яка зараз переноситься на російські підрозділи, що перебувають у самому місті та намагаються тримати околиці, власне висоти з півночі та півдня. Противник дійсно перекидає резерви на ці позиції. На півночі ворог спромігся мати певні успіхи у Берхівці, відбивши наші наступи, і зараз перекидає туди свої резерви, аби утримати там панівні висоти. Якщо ми вибиваємо росіян з тих позицій, то відкривається для нас рух на інші напрямки навколо Бахмута", - сказав військовий експерт.

Сергій Згурець зауважив, що ситуація на півдні від міста для ворога складається критично.

"Біля Андріївки, яка стоїть між Кліщіївкою та Курдюмівкою, працює українська артилерія. Якщо ми виб'ємо противника з Андріївки, то створюються умови для охоплення знизу Кліщіївки, яка так само є панівною позицією ворога. З півдня, за рахунок ударів по Андріївці, складаються передумови щодо витіснення окупантів з Кліщіївки, тоді ситуація на півдні від Бахмута стає суттєво кращою на нашу користь. По лінії Кліщіївка – Андріївка – Курдюмівка є дорога, що забезпечує вороже угрупування, а за наших відповідних дій  вона стає недієздатною. Тому ворог намагається максимально кинути резерви на ці ділянки. Думаю, що певний час там буде ще достатньо гаряче. Однак загальна картина полягає у тому, що є всі передумови для витіснення ворога з панівних висот. А потім російські війська у середині Бахмута опиняться у тій пастці, про яку говорив генерал Сирський. Але до цього треба буде ще докласти певних зусиль. Повторюсь, є позитивні передумови саме для такого розвитку сценарію", - підсумував Згурець.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

11 червня ЗСУ заявили про звільнення населених пунктів Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя. Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

26 червня Ганна Маляр повідомила, що за тиждень ЗСУ просунулися від 1 до 2 км на східних напрямках фронту. За час наступу на півдні ЗСУ звільнили 130 квадратних кілометрів. Цього ж дня Сили оборони повернули під контроль України село Рівнопіль Донецької області.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що у рамках літньої кампанії контрнаступу Україна вже звільнила більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вже звільнені ЗСУ населені пункти не були "головною подією" - це лише вступ до великого контрнаступу.

Фахівці Інституту вивчення війни вважають, що російські військові, ймовірно, стягують під Бахмут додаткові сили з інших напрямків у відповідь на українські наступальні операції в цьому районі.

2 липня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий сказав, що ЗСУ наступають на південних та північних флангах Бахмута, є просування



 

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російська армія
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