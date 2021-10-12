Звернення Верховного суду до КСУ щодо закону про Вищу раду правосуддя не спрямоване на підрив судової реформи, - голова ВС
Звернення Верховного Суду до Конституційного Суду щодо перевірки норм закону про порядок призначення членів Вищої ради правосуддя не означає зупинку судової реформи
Про це заявила голова Верховного суду Валентина Данішевська у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
Данішевська розповіла, що звернення ВС до КС є запобіганням можливій зупинці роботи ВРП.
"Важливо, щоб Етична рада працювала без порушень Конституції, щоб іноземні експерти, не знаючи законодавства, ненароком не розпустили ВРП і не зупинили всю систему", - пояснила голова суду.
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Відповідаючи на запитання про те, чи означає звернення до КС зупинку реформи, Данішевська сказала: "Звернення Верховного Суду зовсім не спрямоване на те, щоб підірвати реформу"
"Оскільки у судовій владі виникли сумніви в тому, що не всі положення закону відповідають Конституції, є необхідність прояснити ці питання завчасно, щоб не дати можливості тим, хто проти реформи, оскаржити її в майбутньому. Чим більше порушень під час реформи - тим швидше відбувається процес у зворотному напрямку", - акцентувала увагу Данішевська.
За її словами, розгляд у КС не зупиняє дії закону.
"Ми сприймемо будь-яке рішення КС, головне, щоб Конституційний Суд прояснив ситуацію з невідповідностями у законі, які становлять загрозу функціонуванню судової влади", - підсумувала Данішевська.
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- Рада прийняла закон про порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя.
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- Очільник Ради суддів Богдан Моніч заявив, що делегати від суддівського самоврядування не матимуть впливу в Етичній раді при ВРП при чинному законі.
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- Пленум Верховного Суду звернувся до Конституційного Суду щодо перевірки відповідності Основному закону норм закону про порядок обрання і призначення членів Вищої ради правосуддя.
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