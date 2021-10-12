Звернення Верховного суду до КСУ щодо закону про Вищу раду правосуддя не спрямоване на підрив судової реформи, - голова ВС

Про це заявила голова Верховного суду Валентина Данішевська у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Данішевська розповіла, що звернення ВС до КС є запобіганням можливій зупинці роботи ВРП.

"Важливо, щоб Етична рада працювала без порушень Конституції, щоб іноземні експерти, не знаючи законодавства, ненароком не розпустили ВРП і не зупинили всю систему", - пояснила голова суду.



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Відповідаючи на запитання про те, чи означає звернення до КС зупинку реформи, Данішевська сказала: "Звернення Верховного Суду зовсім не спрямоване на те, щоб підірвати реформу"

"Оскільки у судовій владі виникли сумніви в тому, що не всі положення закону відповідають Конституції, є необхідність прояснити ці питання завчасно, щоб не дати можливості тим, хто проти реформи, оскаржити її в майбутньому. Чим більше порушень під час реформи - тим швидше відбувається процес у зворотному напрямку", - акцентувала увагу Данішевська.

За її словами, розгляд у КС не зупиняє дії закону.

"Ми сприймемо будь-яке рішення КС, головне, щоб Конституційний Суд прояснив ситуацію з невідповідностями у законі, які становлять загрозу функціонуванню судової влади", - підсумувала Данішевська.