Буде ще певне відлуння від відставки Залужного. Колонка Сергія Згурця

Відставка Залужного

Ситуація виглядає непростою. Таке враження, що на перший план поставлені якісь політичні реалії, а не чіткі військові цілі, тому що, коли ми говоримо про ситуацію на лінії фронту, то вона залишається вкрай складною. Розуміємо, що не вистачає боєприпасів, також не вистачає особового складу. Ворог тисне по всіх ділянках, і здійснювати заміну начебто не зовсім доречно, тому що зараз має відбутися зміна не лише Залужного, а й зміна начальника Генерального штабу, буде новий командувач Сухопутних військ. І тоді, ймовірно, що і Забродський (генерал-лейтенант, заступник головнокомандувача ЗСУ), і Мойсюк (генерал-лейтенант, заступник головнокомандувача ЗСУ), хтось з них має бути начальником Генерального штабу. Ймовірно Забродський, а Мойсюк стане командувачем Сухопутних військ, це припущення.

Зараз ми сконцентровані на цих кадрових змінах, однак маємо розуміти це в контексті змін на полі бою. Бо є обмеження постачання боєприпасів, маємо брак резервів, маємо тиск противника. І щоб у цих умовах кадрових змін ми не втратили ключові моменти, які стосуються лінії фронту. Президент неодноразово згадував про Авдіївку, де ситуація є складною, тому що ворог намагається перерізати основну лінію забезпечення нашого гарнізону в південній частині Авдіївки. У будь-якому разі ситуація виглядає вкрай складною.

І коли Залужного знімають з посади, то чи означає це фактично, що військові винні в тому, що вони не пробилися на півдні? Хоча ми розуміємо, що в умовах підготовки до цього наступу були порушені всі концептуальні підходи: без домінування в повітрі, без достатньої переваги в особовому складі, без достатньої кількості техніки. Однак все одно під політичним тиском і нинішньої влади, і наших закордонних партнерів військові починали наступ. Таке враження, що саме це виконання завдань визначається, що вони не були виконані. Такі пасажі для мене не зовсім зрозумілі. Всі готували наступ - і президент, і РНБО, і військові. Тобто всі розуміли ризики цих дій на півдні і досягли того, чого могли досягнути.

Думаю, що буде ще певне відлуння від відставки Залужного. Військові мають зрозуміти, що тоді вони робили не так, що головнокомандувача зняли з посади. У мене залишаються питання після цього рішення.

Ситуація на фронті - Авдіївка

Згадаємо про Авдіївку, тому що ситуація там залишається найскладнішою. Кількість бойових зіткнень надзвичайно висока. Впродовж ночі ворог активно використовував КАБи, намагаючись знищити нашу оборону. Зараз головні наступальні дії сконцентровані на півночі Авдіївки.







Противник намагається протискатися між Коксохімом та північчю Авдіївки. Бачимо червону крапку - це Коксохім, а під ним починається вигін дороги, яка йде на Авдіївку.







Впродовж двох днів ворог намагається протикатися до нашої лінії оборони. Однак яка там зараз динаміка не зовсім чітко зрозуміло. Хоча ми знаємо, що наші підрозділи утримують цю ділянку фронту, але армія РФ намагається підтягувати резерви. Думаю, що ситуація залишається надзвичайно критичною. Коли президент говорить про Авдіївку, то це супроводжується і певним перекиданням сил та засобів для того, аби забезпечити утримання наших позицій.

Насправді зараз противник почав використовувати Starlink на цій ділянці, що мене надзвичайно здивувало. Виявляється, що відбулася закупівля ворогом Starlink. І це вплинуло на те, що зараз і загарбник намагається використовувати ці системи для зв’язку та управління своїми підрозділами аеророзвідки.

Дійсно, Авдіївка залишається надзвичайно складною ділянкою, і прогнозувати ситуацію поки що непросто, але розуміємо, що це той напрямок, який впливає на стабільність всієї лінії фронту. Ми також знаємо, що підготовлені позиції у глибині оборони Авдіївки. Поки що не йдеться про те, що ми будемо туди переходити, але розуміємо, що ризик перерізання ліній забезпечення створює складності для того гарнізону, який зараз утримує Авдіївку, насамперед на півдні.

Про ремонт технологічних рішень

А далі ми поговоримо про інші реалії, що пов'язані не лише з фронтом, а з тим, що нам насправді треба мати певні можливості, коли постачання нового озброєння затримується. Відповідно, потрібні можливості для оперативного ремонту технологічних рішень.

Ігор Федірко, співзасновник "Вектор-оптичної лабораторії", розповів, що його компанія повертає до життя прилади нічного бачення або тепловізори, які вже добре відомі українцям, а також й іншу оптико-волоконну техніку. З нещодавнього часу розпочався ремонт дронів DJI. Тобто лабораторія намагається якомога ефективніше використати кожну копійку, яку надають донори, для повернення у стрій пошкодженої техніки. У 2022 році компанією було відремонтовано 650 приладів, а у 2023 році – 2 500. Якщо дивитися на динаміку двох місяців 2024 року, то зараз ремонтується від 450 до 550 приладів на місяць, тобто можна спрогнозувати, що цього року буде відремонтовано біля 4000 -5000 приладів, але це без урахування того, що ще очікує ремонту на складах. З кожним роком збільшується запит на ремонт.

Співзасновник "Вектор-оптичної лабораторії" зазначив, що найбільшою проблемою в ремонті є деталі, з якими допомагають донори та військові. Лабораторія звертається до військовослужбовців, які мають будь-які прилади з мікроелектронікою у вже пошкодженій техніці, не викидати, а присилати до компанії.