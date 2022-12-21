Білорусь обмежила доступ до трьох районів, які межують з Україною
У Республіці Білорусь обмежили доступ до трьох районів Гомельської області, які межують з Київщиною та Чернігівщиною
Про це 21 грудня повідомило місцеве видання "Белта" з посиланням на постанову, що опублікована на Національному правовому інтернет-порталі.
У межах прикордонної смуги Лоєвського, Брагинського та Хойникського районів Гомельської області запровадили тимчасове обмеження на в'їзд та вхід.
Саме вони межують із Київською та Чернігівською областями України. З цих районів починався і російський наступ на Київ у лютому.
Згідно з рішенням ради міністрів країни, наблизитись до кордону можуть лише ті, хто поруч проживає або працює.
- 15 грудня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що не виключає наступу окупантів на Київ із Білорусі. Російська Федерація може повторити наступ на Київ у січні-лютому 2023 року. Нині країна-агресорка готує близько 200 тис. нових військових. Своєю чергою американські аналітики оцінили можливість вступу Білорусі у війну проти України після зустрічі Лукашенка та Путіна 19 грудня.
- Вже 19 грудня Путін відвідав Мінськ, де зустрівся з Лукашенком. Також на зустріч з білоруським колегою прибував очільник міноборони РФ Сергій Шойгу. Після цього американські аналітики заявили, що самопроголошений президент Білорусі, ймовірно, під час зустрічі в Мінську відмовив російському диктатору піти на подальші інтеграційні поступки.
- 20 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що військові Білорусі та РФ продовжують перебувати поблизу кордонів з Україною. А командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв наголосив, що рівень воєнної загрози з боку Білорусі поступово зростає.
- Згодом речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі Еспресо сказав, що ситуація по лінії кордону з Білоруссю та в прикордонні залишається контрольованою - не зафіксовано переміщення або різкого збільшення військової техніки або живої сили, а кордон максимально посилено.
- Проте з'явилась інформація від Білоруського Гаюна, що Росія почала перекидання на південь Білорусі техніки, яку раніше привезли на полігони з мобілізованими ЗС РФ. Упродовж 20 грудня фіксували перевезення танків, вантажівок та особового складу збройних сил Росії з білоруських полігонів у північній та центральній частинах країни. Проте речник Державної прикордонної служби України наголосив на тому, що поряд з білорусько-українським кордоном не зафіксовано різкого збільшення ані військової техніки, ані особового складу російських військових.
- У коментарі Еспресо 21 грудня аналітик Defense Express Сергій Згурець пояснив, що повторний наступ російської армії з території Білорусі буде малоефективним, оскільки РФ втратила можливість використати ефект несподіванки.
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