Білорусь обмежила доступ до трьох районів, які межують з Україною

Про це 21 грудня повідомило місцеве видання "Белта" з посиланням на постанову, що опублікована на Національному правовому інтернет-порталі.

У межах прикордонної смуги Лоєвського, Брагинського та Хойникського районів Гомельської області запровадили тимчасове обмеження на в'їзд та вхід.

Саме вони межують із Київською та Чернігівською областями України. З цих районів починався і російський наступ на Київ у лютому.

Згідно з рішенням ради міністрів країни, наблизитись до кордону можуть лише ті, хто поруч проживає або працює.

15 грудня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що не виключає наступу окупантів на Київ із Білорусі. Російська Федерація може повторити наступ на Київ у січні-лютому 2023 року. Нині країна-агресорка готує близько 200 тис. нових військових. Своєю чергою американські аналітики оцінили можливість вступу Білорусі у війну проти України після зустрічі Лукашенка та Путіна 19 грудня.

Вже 19 грудня Путін відвідав Мінськ, де зустрівся з Лукашенком. Також на зустріч з білоруським колегою прибував очільник міноборони РФ Сергій Шойгу. Після цього американські аналітики заявили, що самопроголошений президент Білорусі, ймовірно, під час зустрічі в Мінську відмовив російському диктатору піти на подальші інтеграційні поступки.

20 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що військові Білорусі та РФ продовжують перебувати поблизу кордонів з Україною. А командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв наголосив, що рівень воєнної загрози з боку Білорусі поступово зростає.

Згодом речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі Еспресо сказав, що ситуація по лінії кордону з Білоруссю та в прикордонні залишається контрольованою - не зафіксовано переміщення або різкого збільшення військової техніки або живої сили, а кордон максимально посилено.

Проте з'явилась інформація від Білоруського Гаюна, що Росія почала перекидання на південь Білорусі техніки, яку раніше привезли на полігони з мобілізованими ЗС РФ. Упродовж 20 грудня фіксували перевезення танків, вантажівок та особового складу збройних сил Росії з білоруських полігонів у північній та центральній частинах країни. Проте речник Державної прикордонної служби України наголосив на тому, що поряд з білорусько-українським кордоном не зафіксовано різкого збільшення ані військової техніки, ані особового складу російських військових.

У коментарі Еспресо 21 грудня аналітик Defense Express Сергій Згурець пояснив, що повторний наступ російської армії з території Білорусі буде малоефективним, оскільки РФ втратила можливість використати ефект несподіванки.

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