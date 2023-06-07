Про це на брифінгу сказав заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател.

Під час пресбрифінгу російський журналіст запитав, чи події в Україні, зокрема підрив Каховської ГЕС, є нагодою для телефонної розмови між держсекретарем Ентоні Блінкеном і головою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

На це Пател відповів: "Наш меседж до міністра закордонних справ Лаврова та будь-якого офіційного представника РФ є дуже чітким: ви повинні вийти з України, ви повинні звільнити Пола Вілана й Евана Гершковича, ви повинні негайно вивести свої сили й припинити своє незаконне й невиправдане вторгнення в Україну".

Підрив Каховської ГЕС: реакція США та ООН

6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців районів, які почало затоплювати. Після цього президент України Володимир Зеленський скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони, а світ масово почав реагувати на трагедію. Детальний перебіг подій тут.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв сказав, що підрив окупантами Каховської ГЕС не зашкодить контрнаступу ЗСУ. А Київська ГЕС прикрита від ударів із повітря та захищена від ворожих ДРГ.

Своєю чергою генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявив, що пік розливу води з Каховського водосховища очікується вранці 7 червня. За його словами, після цього ситуація почне стабілізуватися, а за 4-5 днів вода почне спадати.

А президент України провів засідання Ставки, на якому було розглянуто ситуацію на фронті, готовність до контрнаступу і підрив РФ Каховської ГЕС. Він наголосив, що РФ замінувала дамбу ГЕС ще минулого року і Україна була готова до вибуху. Крім цього, Володимир Зеленський обговорив з очільником МАГАТЕ наслідки підриву ГЕС та ризики для ЗАЕС і запросив його в Україну.

В Мінагрополітики підрахували, що за попередніми оцінками, внаслідок руйнування Каховської ГЕС, орієнтовно 10 тисяч га сільськогосподарських земель на правобережжі - будуть затоплені.

Ввечері 6 червня Рада Безпеки ООН зібралася для обговорення ситуації, що виникла після підриву російськими військами греблі Каховської ГЕС. Там постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, що підривом ГЕС, росіяни довели, що не здатні утримати тимчасово окуповані території. Натомість заступник генсека ООН наголосив на тому, що підрив гідроелектростанції матиме далекосяжні наслідки для багатьох тисяч людей.

Також на трагедію відреагував президент США Джо Байден. Він запевнив у підтримці та допомозі Україні.