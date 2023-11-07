Деталі та наслідки атаки по заводу "Залив" у Керчі та влучання в російський ракетний корвет "Аскольд". Колонка Сергія Згурця

Про ураження російського ракетного корвета "Аскольд"

Почну з гарної новини, а точніше з появи у відкритому доступі фото та відео, які не лише підтверджують, але й деталізують наслідки влучання по ракетному корвету рашистів "Аскольд" під час атаки на завод "Залив" у тимчасово окупованій Керчі. Усі, хто бачив ці фото, однозначно роблять висновок, що йдеться про повне знищення нового ракетного корабля.

Йдеться про влучання в його центральну частину, де розташовані пускові для ракет, двигуни тощо. "Аскольд" був побудований на заводі "Залив", проходив державні випробування й мав бути переданий до складу Чорноморського флоту. Це досить небезпечний проєкт, бо попри свою компактність він є, чи був, носієм одразу 8 крилатих ракет типу "Калібр" або "Онікс".

Атака була проведена 4 листопада літаками Повітряних сил України з використанням крилатих ракет SCALP, які подолали відстань десь у 250 км, влучивши у ворожий корабель. Це був чи не найбільший далекобійний удар з використанням високоточних ракет, отриманих від наших партнерів. Можна говорити, що у завод "Залив" потрапило мінімум дві ракети, ще одна у корабель. На відео з камер спостереження також зафіксовано ще один спалах, що може говорити про вибух і четвертої ракети поза кадром. При цьому ворог заявив, що, мовляв, 15 ракет з 13 було збито російською ППО, але це брехня. Скоріш за все йшлося про ракети-пастки, які традиційно запускають у парі з крилатими ракетами, щоб відвернути увагу й обмежити можливості російської ППО.

Ситуація на фронті - Авдіївський напрямок

А далі до не менш гарячого напрямку, де ворог сконцентрував значні сили і, попри великі втрати, намагається протиснути оборону ЗСУ атаками з півночі, півдня та сходу, - Авдіївка. Атаки почалися на початку жовтня у форматі нової ворожої наступальної кампанії, відтоді майже не припиняються. Хіба що часом погода або колосальні втрати впливають на інтенсивність дій російської армії.

Авдіївський плацдарм охоплений російськими військами двома клешнями з півночі й півдня, відстань між цими частинами ворожого вклину становить близько 8 км. Але ми розуміємо, що противник намагається й далі тиснути по цих напрямках, але без успіху.

Сергій Цехоцький, офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, розказав, що нічого нового не відбувається навколо Авдіївки. Сьогодні, 7 листопада, відбулися бойові зіткнення, були з боку ворога спроби штурму. Окупанти рухалися малими групами, десь по 5-6 людей. Чотири спроби було в напрямку нашої бригади, але всі були невдалі з боку загарбників.





Офіцер зазначив, що настрій у противника не дуже, і це наші бійці бачать по полонених, по перехватах. Бо росіян гонять, вони бояться, але йдуть. Однак їх багато, і це відволікає. Кожну хвилину, кожний час наші бійці проявляють мужність і героїзм на своїх позиціях. Російські вояки діють абсолютно нелогічно, їх неможливо зрозуміти. Сьогодні відбулася важка контрбатарейна боротьба. Під прикриттям артилерійських обстрілів окупанти намагалися дійти до наших позицій, але всі їхні спроби були невдалими.

Цехоцький наголосив на високому професіоналізмі українських артилеристів, які на дальніх підступах знищують ворога. Росіяни беруть кількістю, а ми професіоналізмом. Повинна бути висока майстерність всієї команди, щоб точно влучити в ціль з першого пострілу на дальніх дистанціях. Бачимо, як бійці на очах стають високими професіоналами, коли цьому треба навчатися не один рік в академіях та військових училищах. Український ген працює і дає свої плоди.

Розвиток українських засобів РЕБ

А далі поговоримо про зброю та технології для війни. Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний у своїй роботі "Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти" виділив системи радіоелектронної боротьби як один з п'яти пріоритетів, на який треба зважати Україні для розвитку потужностей у виході з позиційної війни. Отже, далі йтиметься про розвиток українських засобів РЕБ та нові проєкти, які зараз тестують на лінії фронту наші компанії.

Антон Міхненко, військовий експерт, редактор журналу Ukrainian Defense Review компанії Defense Express, зазначив, що дуже важливою є увага Залужного до засобів РЕБ як складової, яка допоможе нам перемогти. Бачення, що саме засоби РЕБ можуть стати ключовими, аби створити складні умови для противника та необхідні умови для нас у наступальних діях. Засоби РЕБ на сьогодні є дуже актуальними. Бурхливий розвиток комплексів РЕБ в Україні почався ще з 2014 року, коли був зроблений акцент на протидії російським безпілотним летальним апаратам. Після повномасштабного вторгнення ситуація кардинально змінилася, зараз з'явилася велика кількість малих підприємств, які намагаються створювати комплекси РЕБ. Завдяки цим компаніям, ми можемо створювати РЕБ різного рівня, починаючи з окопного і закінчуючи стратегічним.

Військовий експерт додав, що противник зробив дуже великі кроки у розвитку РЕБ. Після 2008 року, війни у Грузії, у РФ створили лінійку з різноманітних комплексів РЕБ, майже 60 найменувань. Близько 5 російських підприємств працюють на те, щоб створювати тільки засоби радіоелектронної боротьби. Тобто росіяни системно підходять до вирішення цього питання.

Міхненко розповів, що українська компанія "Інфозахист" створила зразок "Плутон", який був зорієнтований, у першу чергу, щоб попереджати військовослужбовців про те, що поблизу є дрон. Система виявляє певні типи дронів на відстанях: ударний дрон, БПЛА-літак, БПЛА-дрон. Сповіщення відбувається голосовим повідомленням, тобто призначення цього зразка – інформування. Цей комплекс зорієнтований на прикриття таких об'єктів, як опорні пункти, артилерійські підрозділи, також підрозділи, які оснащені ЗРК. Експерт додав, що будуть ще інші цікаві розробки компанії "Інфозахист" у цьому напрямі.