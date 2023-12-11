Фахівці проаналізували уламки ракет, які вночі ворог спрямував на Київ. Колонка Сергія Згурця

Нічна атака України та Києва

У ніч на 11 грудня окупанти атакували Україну безпілотниками Shahed з окупованого Криму, а також балістичними ракетами. Наша протиповітряна оборона знищила 18 ударних "шахедів" і 8 ракет. Щодо ракет, удар по Київщині близько 4-ї години ранку ворог завдав з Брянської області. Повітряні сили тип ракет не оголошували. Ми звʼязалися з фахівцями, які аналізували уламки ракет на різних ділянках, де вони були знайдені. І нашій агенції Defence Express повідомили, що це були зенітні ракети 48Н6ДМ до ЗРК С-400.

Вперше такі ракети від комплексу С-400 використовували для ударів по Києву 14 січня цього року. Потім було ще декілька спроб. Ракета 48Н6ДМ має більшу дальність, ніж ракети до комплексу С-300. Вона має бойову частину вагою 180 кг і дальність у 250 км. Максимальна швидкість цієї ракети до комплексу С-400 становить 2,5 км на секунду. Тобто політ цієї ракети на 200 км займає лише декілька хвилин. Тобто спочатку були вибухи системи ППО, а потім вже пролунав сигнал оповіщення про тривогу.

Усі 8 ракет, як повідомило командування Повітряних сил, були знищені зенітно-ракетними підрозділами повітряного командування "Центр". І це є вкрай ефективним. Ми не знаємо, чим збивали ракети Patriot, SAMP/T чи IRIS-T - це не є важливим, головне - результат. Не виключаємо, що ворог і далі буде використовувати С-400 для ударів по Києву. Кияни мають враховувати ці ризики.

Про лінію фронту

Загальна інтенсивність бойових дій зросла приблизно на чверть у порівнянні з попереднім тижнем. Наразі відбувається до 100 бойових зіткнень за добу. Росія намагається повернути собі ініціативу на ділянках. Найбільш активні бойові дії тривають у напрямках Авдіївки, Марʼїнки, Бахмута й Купʼянська.

Сьогодні, 11 грудня, командувач Сухопутних військ детально говорив про те, що ворог намагається проводити бойові дії в зоні Купʼянська, з наступальними діями на Синьківку. Також Сирський говорив про те, що противник активізував бойові дії на Лиманському напрямку з метою витіснити наші війська за річку Жеребець.

Також зусилля окупантів сконцентровані навколо Бахмута - це північніше, південніше й західніше від цього населеного пункту, який вже зруйновано, але ворог намагається по-новому переграти результати бойових дій навколо Бахмута. Окупанти намагаються проводити бойові дії в напрямку Богданівки, рухатися в бік Хромового. Кілька днів тому ворог мав успіхи між Бахмутом і Іванівським. І зараз він намагається просуватися у бік Іванівського. І це ті загальні штрихи, які нам відомі.

Олесь Маляревич, сержант роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, розповів, що південніше Бахмута противник продовжує ударно-штурмові дії, намагаючись повернути втрачені позиції. Для ворога є вкрай важливими Кліщіївка, Андріївка й залізнична дорога. Загарбники намагаються відтісняти підрозділи ЗСУ, але їм нічого не вдається. Наразі робота ЗСУ - це активна оборона, і при будь-якій можливості українська піхота переходить до штурмових дій, щоб відбивати ще опорні пункти. Завданням операторів БПЛА є знищувати все, що рухається в бік нашої піхоти. За допомогою безпілотників хлопці знищують ворожу піхоту, опорні пункти, логістику, мінометників - все, що загрожує й дошкуляє нашим захисникам.

Військовослужбовець зазначив, що підрозділом знищується на місяць десь 25-30 одиниць техніки противника. За листопад вже є звіт, 50 одиниць техніки пошкоджено. Пошкоджено - це те, що не здетонувало, тобто вже треба відправляти на ремонт.

Користуючись можливістю Маляревич наголосив, що зараз не настільки потрібні дрони, як потрібні люди. Заходьте у соціальні мережі й долучайтеся до підрозділу. У підрозділі ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка дійсно з повагою відносяться один до одного. Разом ми переможемо!

Міжнародна допомога Україні

А далі будемо говорити про зброю, але в іншому вимірі, у перспективах створення нових зразків озброєння для України. Володимир Зеленський 11 грудня розпочав робочий візит до США, де буде підійматися питання розвитку кооперації між оборонно-промисловими комплексами. Щонайменше про це повідомлялося перед цим візитом президента України.

6-7 грудня у Вашингтоні проходила перша українсько-американська конференція з питань виробництва озброєнь. Там була ухвалена низка рішень і щодо створення спільної українсько-американської комісії, і щодо призначення спеціального радника до міністра Техпрому, який допомагатиме у залученні інвестицій та у боротьбі з корупцією. Було також оголошено, що Білий дім передав українській стороні технічну документацію для початку виробництва деяких проєктів у галузі протиповітряної оборони.

Однак це все офіційна складова, а от що дійсно відбувалося за лаштунками, як насправді у США сприймають перспективу роботи з Україною на рівні компаній, дізнаємося у Павла Верхняцького, директора та керуючого партнера COSA, члена Міжнародної робочої групи з питань російських санкцій, співкоординатора Робочої групи з питань безпеки та аерокосмічної галузі Американсько-української ділової ради (USUBC).

Павло Верхняцький зазначив, що враження від цієї конференції в цілому позитивні. Є деякі зсуви, відбувається вибудовування структурування роботи між Україною та США, а також і з іншими нашими союзниками щодо спільного виробництва зброї та техніки. Є ще певні хаотичні нюанси, не все йде гладко. Бракує структурованої стратегії того, що ми маємо мати всередині країни, а що маємо закуповувати. Переважно у цій сфері діють приватні компанії, між якими відбувається діалог.

Директор та керуючий партнер COSA зауважив, що запити України на певну надсучасну техніку не зустрічають готовності з боку наших партнерів швидко нам її надати. Треба у першу чергу реалізовувати ті проєкти, які вже можна пускати в роботу, зокрема по ремонту та обслуговуванню техніки, по передачі запчастин, по організації логістики цих запчастин всередині країни. Тобто не розпорошувати увагу на все одночасно.

Верхняцький додав, що не все можна коментувати щодо українсько-американської конференції. Наміри реалізовувати певні проєкти будуть озвучені, можливо, вже на цьому тижні.