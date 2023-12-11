Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Статті Фахівці проаналізували уламки ракет, які вночі ворог спрямував на Київ. Колонка Сергія Згурця
Аналітика

Фахівці проаналізували уламки ракет, які вночі ворог спрямував на Київ. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
11 грудня, 2023 понедiлок
20:51
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Повітряні Сили не оголошували тип ракет. Агенція Defence Express зв'язалася з фахівцями, які аналізували уламки ракет на різних ділянках. Спеціалісти повідомили, що ворог гатив зенітними ракетами 48Н6ДМ до ЗРК С-400

Нічна атака України та Києва

У ніч на 11 грудня окупанти атакували Україну безпілотниками Shahed з окупованого Криму, а також балістичними ракетами. Наша протиповітряна оборона знищила 18 ударних "шахедів" і 8 ракет. Щодо  ракет, удар по Київщині близько 4-ї години ранку ворог завдав з Брянської області. Повітряні сили тип ракет не оголошували. Ми звʼязалися з фахівцями, які аналізували уламки ракет на різних ділянках, де вони були знайдені. І нашій агенції Defence Express повідомили, що це були зенітні ракети 48Н6ДМ до ЗРК С-400.

Вперше такі ракети від комплексу С-400 використовували для ударів по Києву 14 січня цього року. Потім було ще декілька спроб. Ракета 48Н6ДМ має більшу дальність, ніж ракети до комплексу С-300. Вона має бойову частину вагою 180 кг і дальність у 250 км. Максимальна швидкість цієї ракети до комплексу С-400 становить 2,5 км на секунду. Тобто політ цієї ракети на 200 км займає лише декілька хвилин. Тобто спочатку були вибухи системи ППО, а потім вже пролунав сигнал оповіщення про тривогу.

Усі 8 ракет, як повідомило командування Повітряних сил, були знищені зенітно-ракетними підрозділами повітряного командування "Центр". І це є вкрай ефективним. Ми не знаємо, чим збивали ракети Patriot, SAMP/T чи IRIS-T - це не є важливим, головне - результат. Не виключаємо, що ворог і далі буде використовувати С-400 для ударів по Києву. Кияни мають враховувати ці ризики.

Про лінію фронту

Загальна інтенсивність бойових дій зросла приблизно на чверть у порівнянні з попереднім тижнем. Наразі відбувається до 100 бойових зіткнень за добу. Росія намагається повернути собі ініціативу на ділянках. Найбільш активні бойові дії тривають у напрямках Авдіївки, Марʼїнки, Бахмута й Купʼянська.

Сьогодні, 11 грудня, командувач Сухопутних військ детально говорив про те, що ворог намагається проводити бойові дії в зоні Купʼянська, з наступальними діями на Синьківку. Також Сирський говорив про те, що противник активізував бойові дії на Лиманському напрямку з метою витіснити наші війська за річку Жеребець.

Також зусилля окупантів сконцентровані навколо Бахмута - це північніше, південніше й західніше від цього населеного пункту, який вже зруйновано, але ворог намагається по-новому переграти результати бойових дій навколо Бахмута. Окупанти намагаються проводити бойові дії в напрямку Богданівки, рухатися в бік Хромового. Кілька днів тому ворог мав успіхи між Бахмутом і Іванівським. І зараз він намагається просуватися у бік Іванівського. І це ті загальні штрихи, які нам відомі.

Олесь Маляревич, сержант роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, розповів, що південніше Бахмута противник продовжує ударно-штурмові дії, намагаючись повернути втрачені позиції. Для ворога є вкрай важливими Кліщіївка, Андріївка й залізнична дорога. Загарбники намагаються відтісняти підрозділи ЗСУ, але їм нічого не вдається. Наразі робота ЗСУ - це активна оборона, і при будь-якій можливості українська піхота переходить до штурмових дій, щоб відбивати ще опорні пункти. Завданням операторів БПЛА є знищувати все, що рухається в бік нашої піхоти. За допомогою безпілотників хлопці знищують ворожу піхоту, опорні пункти, логістику, мінометників - все, що загрожує й дошкуляє нашим захисникам.

Військовослужбовець зазначив, що підрозділом знищується на місяць десь 25-30 одиниць техніки противника. За листопад вже є звіт, 50 одиниць техніки пошкоджено. Пошкоджено - це те, що не здетонувало, тобто вже треба відправляти на ремонт.

Користуючись можливістю Маляревич наголосив, що зараз не настільки потрібні дрони, як потрібні люди. Заходьте у соціальні мережі й долучайтеся до підрозділу. У підрозділі ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка дійсно з повагою відносяться один до одного. Разом ми переможемо!

Міжнародна допомога Україні

А далі будемо говорити про зброю, але в іншому вимірі, у перспективах створення нових зразків озброєння для України. Володимир Зеленський 11 грудня розпочав робочий візит до США, де буде підійматися питання розвитку кооперації між оборонно-промисловими комплексами. Щонайменше про це повідомлялося перед цим візитом президента України.

6-7 грудня у Вашингтоні проходила перша українсько-американська конференція з питань виробництва озброєнь. Там була ухвалена низка рішень і щодо створення спільної українсько-американської комісії, і щодо призначення спеціального радника до міністра Техпрому, який допомагатиме у залученні інвестицій та у боротьбі з корупцією. Було також оголошено, що Білий дім передав українській стороні технічну документацію для початку виробництва деяких проєктів у галузі протиповітряної оборони.

Однак це все офіційна складова, а от що дійсно відбувалося за лаштунками, як насправді у США сприймають перспективу роботи з Україною на рівні компаній, дізнаємося у Павла Верхняцького, директора та керуючого партнера COSA, члена Міжнародної робочої групи з питань російських санкцій, співкоординатора Робочої групи з питань безпеки та аерокосмічної галузі Американсько-української ділової ради (USUBC).

Павло Верхняцький зазначив, що враження від цієї конференції в цілому позитивні. Є деякі зсуви, відбувається вибудовування структурування роботи між Україною та США, а також і з іншими нашими союзниками щодо спільного виробництва зброї та техніки. Є ще певні хаотичні нюанси, не все йде гладко. Бракує структурованої стратегії того, що ми маємо мати всередині країни, а що маємо закуповувати. Переважно у цій сфері діють приватні компанії, між якими відбувається діалог.

Директор та керуючий партнер COSA зауважив, що запити України на певну надсучасну техніку не зустрічають готовності з боку наших партнерів швидко нам її надати. Треба у першу чергу реалізовувати ті проєкти, які вже можна пускати в роботу, зокрема по ремонту та обслуговуванню техніки, по передачі запчастин, по організації логістики цих запчастин всередині країни. Тобто не розпорошувати увагу на все одночасно.

Верхняцький додав, що не все можна коментувати щодо українсько-американської конференції. Наміри реалізовувати певні проєкти будуть озвучені, можливо, вже на цьому тижні.

Новини
Світ
Україна
зброя
Сергій Згурець
Володимир Зеленський
Київщина
ЗСУ
Війна з Росією
Донеччина
окуповані території
безпілотник
Авдіївка
Бахмут
США
новини Києва
Військові новини
допомога Україні
ракетний удар
крилата ракета
допомога США Україні
зброя для України
Колонка Згурця
втрати окупантів
Куп'янськ
Читайте також:
Російські військові
11 грудня, 2023 понедiлок
У Росії заявили про просування військ на 1,5 км поблизу Кремінної та до 3,5 км поблизу Веселого, - ISW
фури_дорога
9 грудня, 2023 субота
Спростовано міф: польський міністр інфраструктури Гаджадхур підтвердив, що українські водії фур не займаються у Польщі каботажним перевезенням
Марк Фейгін
9 грудня, 2023 субота
Фейгін пояснив, чому Захід відкладає постачання зброї в Україну
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.86
    Купівля 36.86
    Продаж 37.48
  • EUR
    Купівля 39.63
    Продаж 40.66
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
11 грудня
22:05
Дмитро Кулеба
На Україну чекають важливі рішення: Кулеба про "історичне" засідання ради голів МЗС ЄС
21:59
Оновлено
збитий "Шахед"
Росіяни ввечері атакують Україну "шахедами"
21:30
Ексклюзив
Юрій Бойко
Декларації часто не показові у плані контролю за майном нардепів, - аналітик Руху ЧЕСНО
21:18
Оновлено
Дональд Туск
Польський сейм обрав Дональда Туска прем’єр-міністром
20:40
Володимир Зеленський, Чарльз Браун та Ллойд Остін
Зеленський прилетів до США та зустрівся з головою Пентагону Остіном
20:26
Кривбас - Зоря
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця чемпіонату України перед зимовою перервою
20:00
OPINION
Христина Бердинських
"Хтось мусить зіпхнути руїни на узбіччя доріг..."
20:00
Огляд
Переможні новини
Переможні новини 656-го дня війни: Британія передасть два кораблі  Sandown ВМС України, наші дрони нищать логістику ворога, а в Криму дефіцит пального
19:59
Огляд
Дональд Туск
Новий прем’єр Польщі: хто такий Дональд Туск
19:34
військові, ЗСУ
Підрозділ ПК "Схід" мінусував дві ворожі ракети, біля Авдіївки Сили оборони відбили 36 атак: ситуація на фронті
19:24
У ДТП під Харковом загинули волонтер і його вагітна дружина, ще двоє людей травмовані
19:11
Ексклюзив
Чорноморський флот РФ
Питання скасування угоди про Чорноморський флот досі не розглянули в Конституційному Суді, - нардеп Арʼєв
18:58
МВФ
Зеленський планує зустрітися з головою МВФ у Вашингтоні
18:56
премія "Золотий глобус"
Серед лідерів "Оппенгеймер" і "Барбі": оголошено номінантів кінопремії "Золотий глобус – 2024"
18:32
Рустем Умєров
Умєров "відверто поспілкувався" з міністром оборони Угорщини й запросив його до Києва
18:20
Офіцер з Апарату помічників Головнокомандувача ЗС України, який подарував гранати загиблому Частякову
Офіцеру, який подарував гранати помічнику Залужного, обрали запобіжний захід
18:08
ФСБ заявила, що за рік затримала у Криму 18 людей за нібито роботу на українські спецслужби
18:07
Метро "Деміївська" (Київ")
У Києві тестуватимуть човниковий рух між станціями метро "Деміївська" та "Теремки"
18:01
Інтерв’ю
Ярослав Юрчишин
Чому єдиний телемарафон не працює. Розмова з головою комітету Ради зі свободи слова Ярославом Юрчишиним
18:00
OPINION
Тарас Шамайда
Євроінтеграція без русифікації відбудеться
17:57
Олександр Шовковський
Шовковський офіційно став головним тренером "Динамо"
17:11
Латвія
Латвійську компанію підозрюють у постачанні до РФ обладнання для військового виробництва
17:00
Оновлено
"Ворскла" - "Рух" 1:1 (10 грудня 2023 року)
"Динамо" переграло "Оболонь". Результати усіх матчів 17-го туру УПЛ
16:59
Оновлено
У Києві стався обвал опорної стіни для утримання ґрунту: загинула людина, трьох поранено
16:54
Руслан Володін
На фронті загинув працівник кіноіндустрії Руслан Володін, який долучився до створення "Захара Беркута", "Кіборгів" і "Сторожової застави"
16:45
свиня
Українці у 2023 році почали їсти менше свинини: що споживали натомість
16:33
Ціни на пальне АЗС
У тимчасово окупованому Криму виник значний дефіцит пального, – ЦНС
16:20
Швеція Україна
Швеція надасть понад $133 млн на підтримку України взимку
16:14
корупція, суд
Україна на конференції у США представить цифрові інструменти із запобігання корупції
16:05
OPINION
Орест Сохар
Для чого Зеленський летить у США
15:53
окупанти
Вартість виїзду з російської окупації сягає 20-30 тис. грн за людину, – Федоров
15:46
Німеччина
Німеччина підтвердила збільшення військової допомоги Україні до €8 млрд у 2024 році
15:34
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:34
Ексклюзив
В атаки на Авдіївку противник відправляє піхоту без автоматів та бронежилетів, - "Легіон Свободи"
15:22
Херсон
Росіяни атакували передмістя Херсона: є загиблий та поранені
15:14
Google
Графіки відключення світла, калій йодид і Пригожин: що найчастіше гуглили українці у 2023 році
15:08
Ексклюзив
ЗСУ, війна
"Погода на нашому боці": військовослужбовець Тимочко спрогнозував, як розгортатимуться бойові дії взимку на лівобережжі Херсонщини
15:00
Давид Арахамія
Арахамія заявив про велику кількість нардепів, які хочуть скласти мандат
14:42
На кордоні з Польщею почали розблоковувати рух вантажівок
14:29
Ілля Кива
"Деталі операції - після перемоги": СБУ про ліквідацію Киви
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV