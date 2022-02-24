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Грубе порушення міжнародного права: на підтримку України виступили 48 держав, НАТО обіцяє ввести "нищівні" санкції проти РФ

24 лютого, 2022 четвер
17:01
Світ

Станом на 15:45 на підтримку України виступили 48 держав та 5 міжнародних організацій, вони заявили, що Заявляють, що Росія нестиме відповідальність за свої дії

Про це повідомляє Міноборони у Facebook.

Із заявами на підтримку України виступили: ФРН, Франція, Австралія, США, Канада, Велика Британія, Нідерланди, Польща, Литва, Латвія, Словенія, Естонія, Молдова,  Данія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Чехія, Угорщина, Словаччина, Мексика, Північна Македонія, Албанія, Чорногорія, Португалія, Болгарія, Нова Зеландія,  Кіпр, Італія, Ісландія, Грузія, Хорватія, Корея, Іспанія, Коста-Ріка, Бразилія, Японія, Боснія і  Герцеговина, Ірландія, Бельгія, Колумбія, Канада, Ліберія, Перу, Сінгапур, Палестина, Беліз,

Основні сигнали міжнародної підтримки:

  • Заявляють, що Росія понесе відповідальність за свої дії.
  • Повідомляють, що координують свої дії з партнерами по НАТО та ЄС.
  • Обіцяють жорстку відповідь (Потужна заява Бориса Джонсона).
  • Захід протягом дня скоординує свою реакцію у форматі G7, НАТО і ЄС (Заява Олафа Шольца).
  • Низка країн скликали екстрені засідання урядів, зокрема Японія, Австрія та Польща.
  • Актом агресії Росія виключає себе з міжнародної спільноти (заява Анджея Дуди)
  • Литва закликає до введення жорстких санкцій, включно з відключенням від SWIFT.
  • Деякі країни заявляють про готовність прийняти біженців, зокрема Молдова.
  • Молдова запровадить надзвичайний стан через напад Росії на Україну.

Голова Єсропейської ради Шарль Мішель та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн жорстко засудили напад Росії і сигналізували, що Кремль понесе відповідальність. 

Урсула фон дер Ляєн повідомила, що 24 лютого лідери Європейського Союзу зберуться на позачерговий саміт, щоби затвердити санкції проти РФ.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники НАТО зустрінуться, щоб обговорити відновлення російської агресії.

Головуючий в ОБСЄ, міністр закордонних справ Збіґнев Рау та Генеральний секретар ОБСЄ Хельга Шмід засудили початок президентом Путіним військової операції в Україні та зробили заяву.

“Ми рішуче засуджуємо військову агресію Росії проти України. Ця атака на Україну піддає життя мільйонів людей серйозному ризику і є грубим порушенням міжнародного права та зобов’язань Росії”, - зазначили вони.

Верховний Комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет заявила, що на цьому критичному етапі пріоритетом має бути недопущення подальшої ескалації, запобігання жертвам серед цивільного населення, переміщенню та руйнуванню цивільної інфраструктури.
 
  • Нагадаємо, у ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення "спеціальної воєнної операції" проти України і закликав українських військових "негайно скласти зброю та йти додому".
  • ДПСУ повідомила, що Україну було атаковано з території РФ і Білорусі від Луганщини до Житомирщини та з Криму.
  • Українські військові збили п'ять російських літаків та вертоліт у зоні ООС.
  • ДСНС повідомила про захоплення двох сіл на Луганщині, пожежу у військовій частині на Київщині та підрив телевежі у Луцьку.
  • У Києві закривають садочки та школи, медична система працює в посиленому режимі.
  • Президент України Володимир Зеленський обговорив напад РФ зі світовими лідерами.
  • Верховна Рада запровадила в Україні воєнний стан. Президент Зеленський підписав відповідний указ.
  • 24 лютого Президент Зеленський заявив, що Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією.

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