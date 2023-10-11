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Ізраїль визначив чотири причини неготовності до нападу ХАМАС, - NYT

11 жовтня, 2023 середа
08:54
Світ Ізраїль кібуца Кфар-Аза

Ізраїльські служби безпеки припустилися логістичних та розвідувальних помилок, які призвели до несподіваного нападу терористів ХАМАС на Ізраїль

Про це пише The New York Times.

Зазначається, що ізраїльська розвідка, незадовго до нападу, виявила сплеск активності в деяких мережах бойовиків Гази. Тоді вони надіслали тривогу ізраїльським солдатам, які охороняли кордон Гази, проте попередження не було виконано тому, що солдати його не зрозуміли або не прочитали.

Невдовзі після цього ХАМАС направило безпілотники, щоб вивести з ладу деякі ізраїльські військові станції стільникового зв’язку та вежі спостереження вздовж кордону, не дозволяючи офіцерам контролювати територію за допомогою відеокамер. БПЛА також знищили кулемети з дистанційним керуванням, які Ізраїль встановив на своїх прикордонних укріпленнях.

"Завдяки цьому нападникам ХАМАС було легше підійти й підірвати частини прикордонної огорожі та зруйнувати її бульдозером у кількох місцях з дивовижною легкістю, дозволяючи тисячам палестинців пройти через прогалини", - йдеться у повідомленні.

Чотири офіційні особи Ізраїлю, які бажали залишитися анонімними, успіх раптового нападу ХАМАС зумовлений низкою провалів безпеки ізраїльської розвідки та військових, зокрема:

  • Відмова офіцерів розвідки контролювати ключові канали зв’язку, які використовували палестинські нападники;
  • Надмірна залежність від обладнання для спостереження за кордоном, яке терористи легко вимкнули, що дозволяло їм здійснювати напади на військові бази та вбивати солдатів у їхніх ліжках;
  • Скупчення командирів на одній прикордонній базі, яка була захоплена на початковій фазі вторгнення, що перешкоджало спілкуванню з рештою збройних сил;
  • Готовність прийняти за чисту монету заяви військових лідерів Гази, зроблені по приватних каналах, про які палестинці знали, що за ними стежить Ізраїль.

"Ми витрачаємо мільярди і мільярди на збір розвідданих про ХАМАС. Тоді за секунду усе розвалилося, як кісточки доміно", - заявив колишній високопоставлений чиновник Ради національної безпеки Ізраїлю Йоель Гузанскі.

Події в Ізраїлі

Уранці в суботу, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го. 

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАГАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль. 

Через ситуацію на Близькому Сході Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання. Проте після нього не було вжито жодних дій та ніяких рішень. Водночас уряд Великої Британії заявив, що буде підтримувати Ізраїль у його боротьбі з терористами та готовий надати йому всю необхідну допомогу.

Удень 9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на короні із Сектором Газа. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу

Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС. Міністерство оборони Ізраїлю наказав військовим взяти сектор Гази у блокаду.

Низка країн світу засудила терористичний напад бойовиків ХАМАСу та висловила підтримку Ізраїлю в захисті від агресії. Серед них - США, Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, Україна, Франція, Угорщина, Нідерланди, Хорватія, Чехія, Швеція, Угорщина, Норвегія, Кіпр, Індія, Боснія і Герцоговина, Аргентина, Австралія, а також Європейський Союз. Загалом 82 країни засудили вторгнення ХАМАСу та Ісламського джихаду на територію Ізраїлю.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із Сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив у розмові з Джо Байденом, що Ізраїль "буде змушений" розпочати наземну операцію в секторі Гази.

Бойовики ХАМАСу повідомили, що почнуть вбивати цивільних заручників та транслювати страти за удари по сектору Газа, що здійснюватимуться без попереджень про цілі.

Пізніше представник ХАМАСу заявив, що угруповання відкрите до перемовин з Ізраїлем про перемир'я, оскільки "цілі були досягнуті".

Голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель на засіданні голів МЗС Євросоюзу заявив, що деякі дії Ізраїлю, попри самозахист, суперечать гуманітарному праву та закликав не припиняти гуманітарну підтримку Палестини.

У четвер, 12 жовтня держсекретар США Ентоні Блінкен прибуде до Ізраїлю, щоб особисто оцінити ситуацію в країни після атаки бойовиків ХАМАСу.

Внаслідок атаки палестинського терористичного угрупування ХАМАС на Ізраїль кількість жертв зросла до 1200. Натомість ЦАХАЛ вразив понад 200 цілей у Газі.

Ізраїль
Палестина
Військові новини
Війна в Ізраїлі
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