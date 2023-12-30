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Ексклюзив

Кожен крок Байдена на підтримку України знижує його електоральні шанси, - Піонтковський

30 грудня, 2023 субота
16:00
Війна з Росією Джо Байден

Політолог Андрій Піонтковський вважає, що всі дії Джо Байдена на підтримку України та Ізраїлю знижують його електоральні шанси

Таку думку він висловив у етері Еспресо

"Європа різко посилила свою підтримку України. Найперше, що я можу сказати: законопроєкт про підтримку України ухвалять до 18 січня, тому що 18 січня в Америки закінчується бюджет. Але річ у тому, що кожен крок Байдена на підтримку України знижує його електоральні шанси, так. І, до речі, Ізраїлю також. Це парадоксально", - вважає Піонтковський

Політолог зауважив, що більшість американців підтримує посилення допомоги Україні та Ізраїлю.

"З усіх питань переважна частина американців виступає за посилення підтримки Ізраїлю (приблизно 69%) і за посилення підтримки України (61%). Різниця – це саме ті трампісти, які проти України виступають. Втім, річ у тому, що це більшість американського народу. А більшість його партії, ліва частина, категорично проти підтримки Ізраїлю й України, тому що ці люди – вороги США, люди, які переконані, що США винні в якихось злочинах проти пригнобленого людства. Ви ж бачите, яку шалену прохамасівську кампанію розгорнули всі телевізійні канали й газети Сполучених Штатів.І ми бачимо, що по всіх питаннях Джо Байден втрачає підтримку. Це природно, він втрачає підтримку саме тих структур, які забезпечили його перемогу у 2020 році", - додав він.

Що відомо про голосування Конгресу США за додаткову допомогу Україні

4 грудня Білий дім заявив, що без рішення конгресу до кінця 2023 року в адміністрації закінчаться гроші на надання зброї Україні для боротьби з Росією.

Після цього в конгресі поставили ультиматум президенту США Джо Байдену щодо допомоги Україні: спікер палати представників Майк Джонсон пригрозив відмовитися від підтримки фінансування допомоги Києву, якщо Білий дім не погодиться посилити безпеку кордонів. 

6 грудня президент США Джо Байден звернувся до конгресу та закликав захистити свободу і зробити так, щоб РФ не захопила Україну. Попри це сенат провалив процедурне голосування за початок роботи над законопроєктом про надання екстреної допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню на $106 млрд. 

8 грудня стало відомо, що адміністрація США розглядає можливість включення в законопроєкт про допомогу Україні та Ізраїлю фінансування заходів боротьби з міграцією на півдні країні, аби забезпечити голосування республіканців у конгресі.

15 грудня Білий дім звернув увагу на останні заяви президента РФ Володимира Путіна щодо його намірів в Україні та закликав конгрес не зволікати з ухваленням нової допомоги для України.

Лідер демократичної партії в сенаті Чак Шумер повідомив, що сенат США переніс різдвяні канікули й знову голосуватиме щодо пакета допомоги.

21 грудня координатор ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що адміністрація сподівається на погодження допомоги Україні на початку січня, коли конгрес повернеться до роботи після різдвяних канікул.

Світ
Україна
Росія
Джо Байден
США
підтримка України
зброя для України
Війна в Ізраїлі
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