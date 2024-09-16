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ДБР передало в суд справу Дубінського й Деркача про держзраду

Катерина Єсікова
16 вересня, 2024 понедiлок
15:18
Кримінал На фото: Олександр Дубінський

Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо народного депутата Олександра Дубінського, екснардепа Андрія Деркача та ще чотирьох посадовців, яких підозрюють у держзраді

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Про це повідомляє ДБР.

"Працівники ДБР завершили розслідування щодо державної зради учасників злочинної організації, до складу якої входили народні депутати та експрокурор. Наразі стороні захисту надано доступ для ознайомлення з матеріалами справи, після чого вона буде скерована до суду", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що за вказівкою російських спецслужб підозрювані організували заходи з дискредитації іміджу України на міжнародній арені для погіршення дипломатичних відносин з США та ускладнення вступу України до Європейського Союзу та НАТО.

Встановлено, що посадовці увійшли до злочинної організації, яку створив перший заступник начальника російського ГРУ Володимир Алєксєєв та його помічник Олексій Савін. За попередніми оцінками, російські спецслужби витратили на цю організацію щонайменше 10 млн доларів. Але й самі нардепи неодноразово їздили до Росії на зустрічі зі своїми кураторами.

У ході слідства також було виявлено документи, які підтверджують поїздки Дубінського в Москву та Санкт-Петербург. Ймовірно, він їздив на зустріч з російськими кураторами й у жовтні 2019 року перед скандальною пресконференцією.

"Він, за задумом російських кураторів, як професійний "медіакілер", мав розставляти необхідні акценти насамперед для західної аудиторії", - додають правоохоронці.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про справи Дубінського

3 серпня 2023 року співробітники СБУ і ДБР провели обшуки в народного депутата Олександра Дубінського, який нібито виїхав на відпочинок за кордон під виглядом супроводу свого батька на лікування. 8 серпня нардепу оголосили про підозру, а 10 серпня йому обрали запобіжний захід. 10 листопада стало відомо, що ДБР завершило  розслідування у цій справі.

Інша справа стосується організації схеми виїзду за кордон для родича його співмешканки. 1 листопада Державне бюро розслідувань оприлюднило аудіозапис, на якому народний депутат інструктує свого співбесідника щодо того, як оформити виїзд за кордон через підконтрольну йому громадську організацію. Раніше того ж дня стало відомо, що правоохоронці проводять обшуки у спільників народного депутата Олександра Дубінського щодо організації незаконних виїздів через кордон України. 

3 листопада Дубінському оголосили про підозру. За матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини. Для реалізації оборудки парламентар використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити "потрібних людей" у систему "Шлях" нібито як волонтерів. Дубінському обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

13 листопада Дубінський за матеріалами СБУ та ДБР отримав повідомлення про підозру в державній зраді. За матеріалами слідства, він мав позивний Буратіно і входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління генштабу збройних сил Росії (ГРУ).

Згодом Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Дубінському - він перебуватиме під вартою 60 діб, тобто до 12 січня. 

3 грудня Дубінський повідомив про побиття в СІЗО. Столична поліція заявила, що перевірка повідомлень не підтверджує інформацію про завдання нардепу тілесних ушкоджень.

Пізніше, 27 грудня, Печерський райсуд Києва відмовився змінити запобіжний захід нардепу Дубінському на домашній арешт і залишив його під вартою.

9 січня Офіс генпрокурора направив до суду справу Дубінського про підроблення документів для виїзду за кордон. 

Теги:
Україна
Росія
Верховна Рада
ДБР
Олександр Дубінський
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