Про це він сказав в інтерв'ю російському виданню "Лента.ру".

"Сам факт появи подібних систем у ЗСУ розглядатиметься нами як загроза з боку Заходу в ядерній сфері", - наголосив російський міністр.

Лавров також звернув увагу на те, що "США та їхні натовські сателіти створюють ризики прямого збройного зіткнення з Росією, і це загрожує катастрофічними наслідками".

"Лише один приклад вкрай небезпечного розвитку подій - плани США щодо передачі київському режиму винищувачів F-16. Ми проінформували ядерні держави США, Британію та Францію, що Росія не може ігнорувати здатність цих літаків нести ядерну зброю. Жодні запевнення тут не допоможуть", - заявив Лавров.

За його словами, "під час бойових дій військові РФ не розбиратимуться, чи обладнаний кожен конкретний літак зазначеного типу під доставлення ядерних озброєнь чи ні".

Водночас, відповідаючи на питання щодо можливості застосування ядерної зброї в українському конфлікті, Лавров нагадав, що російська сторона неодноразово висловлювалася на цю тему.

"Якби на Заході не вживали дій, які знову і знову змушують нас вказувати на ризики стратегічного характеру, які породжуються агресивною антиросійською політикою.Умови застосування Росією ядерної зброї чітко визначені у нашій Військовій доктрині. Вони добре відомі, і я не в черговий раз їх повторюватиму", - додав він.

Винищувачі F-16 для України

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. Також радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.

25 травня на зустрічі у форматі "Рамштайн" повідомили, що коаліцію з навчання ЗСУ на F-16 очолять Данія та Нідерланди й увійдуть у неї наразі ще чотири країни: Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща.

Один з лідерів "авіаційної коаліції" Нідерланди 14 червня заявили, що навчання українських пілотів на F-16 стартують у найближчі місяці.

15 червня за результатами зустрічі "Рамштайн" Столтенберг повідомив, що навчання українців на F-16 вже почалися. Очільник Пентагону Ллойд Остін відзначив енергійне просування у цьому, а речник ПС ЗСУ сказав, що хочеться якнайшвидшого результату, але "процес розтягнутий".

Цього ж дня стало відомо, що Данія та Нідерланди планують розпочати навчання українських пілотів цього літа і створять тренінговий центр в одній зі східноєвропейських країн НАТО.

Міністр оборони України Резніков за підсумками "Рамштайну" висловив впевненість, що в нас буде "пташина коаліція". Також він запевнив, що пілоти ПС ЗСУ можуть освоїти західні винищувачі F-16 швидше, ніж очікують країни-союзники України, і чотиримісячний термін виглядає реалістичним, для техніків потрібно більше часу.

Напередодні повідомлялось, що за інформацією джерела Politico, коаліція західних країн розглядає Румунію як місце для навчання українських пілотів на F-16.

22 червня Сполучені Штати Америки отримали запит від Данії щодо підготовки українських пілотів для застосування винищувачів F-16.

Виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен 26 червня повідомив про початок навчань пілотів з України на західних винищувачах F-16

Зеленський 1 липня заявив, що поки що не визначено графіку навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16, дехто з іноземних партнерів зволікає.6 липня стало відомо, що Румунія стане базою для підготовки українських пілотів на F-16.

7 липня прем'єр Чехії Петр Фіала на спільній пресконференції в Празі з президентом України Володимиром Зеленським заявив про передачу гелікоптерів і навчання пілотів на F-16.

11 липня Україна домовилась про навчання українських пілотів на бойових літаках F-16 з Францією. Того ж дня Україна підписала меморандум про створення коаліції для підготовки пілотів на винищувачах F-16 з 11 державами-партнерами.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.

Також 12 липня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україна отримає винищувачі F-16 від європейських країн.