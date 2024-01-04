"Ми віримо в план А": Кулеба заявив, що в України немає плану на випадок зупинки допомоги Заходу зброєю

Про це він сказав в інтерв’ю кореспондентці CNN Кріштін Аманпур, повідомляє ЄП.

На питання, яким є в України "план Б" для компенсації нестачі зброї, Кулеба сказав: "У нас немає "плану Б". Ми впевнені в "плані А"".

"Україна завжди буде боротися з наявними у неї ресурсами. І, як правильно сказав генсек (НАТО, – ред.), те, що дається Україні, не є благодійністю. Це інвестиція в захист НАТО, а також у захист процвітання американського народу", - додав він.

Міністр пояснив, що в разі теоретичної перемоги РФ в Україні інші лідери в усьому світі матимуть спокусу піти слідами Росії, і це вимагатиме від США вищої ціни.

"Тож якою б не була ціна сьогодні, ціна всього, що буде, якщо Україна не отримає допомоги сьогодні, буде набагато, набагато вищою. І ось чому ми віримо в "план А", ми працюємо над "планом А" і ми його втілимо", – підсумував він.