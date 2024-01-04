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"Ми віримо в план А": Кулеба заявив, що в України немає плану на випадок зупинки допомоги Заходу зброєю

4 січня, 2024 четвер
08:32
Війна з Росією Дмитро Кулеба

Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна вірить у "план А" щодо військової підтримки західних країн і не має альтернативи ("плану Б") у разі припинення допомоги

Про це він сказав в інтерв’ю кореспондентці CNN Кріштін Аманпур, повідомляє ЄП.

На питання, яким є в України "план Б" для компенсації нестачі зброї, Кулеба сказав: "У нас немає "плану Б". Ми впевнені в "плані А"".

"Україна завжди буде боротися з наявними у неї ресурсами. І, як правильно сказав генсек (НАТО, – ред.), те, що дається Україні, не є благодійністю. Це інвестиція в захист НАТО, а також у захист процвітання американського народу", - додав він.

Міністр  пояснив, що в разі теоретичної перемоги РФ в Україні інші лідери в усьому світі матимуть спокусу піти слідами Росії, і це вимагатиме від США вищої ціни.

"Тож якою б не була ціна сьогодні, ціна всього, що буде, якщо Україна не отримає допомоги сьогодні, буде набагато, набагато вищою. І ось чому ми віримо в "план А", ми працюємо над "планом А" і ми його втілимо", – підсумував він.

Що відомо про голосування конгресу США за додаткову допомогу Україні

4 грудня Білий дім заявив, що без рішення конгресу до кінця 2023 року в адміністрації закінчаться гроші на надання зброї Україні для боротьби з Росією.

Після цього в конгресі поставили ультиматум президенту США Джо Байдену щодо допомоги Україні: спікер палати представників Майк Джонсон пригрозив відмовитися від підтримки фінансування допомоги Києву, якщо Білий дім не погодиться посилити безпеку кордонів. 

6 грудня президент США Джо Байден звернувся до конгресу та закликав захистити свободу і зробити так, щоб РФ не захопила Україну. Попри це сенат провалив процедурне голосування за початок роботи над законопроєктом про надання екстреної допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню на $106 млрд. 

8 грудня стало відомо, що адміністрація США розглядає можливість включення в законопроєкт про допомогу Україні та Ізраїлю фінансування заходів боротьби з міграцією на півдні країні, аби забезпечити голосування республіканців у конгресі.

15 грудня Білий дім звернув увагу на останні заяви президента РФ Володимира Путіна щодо його намірів в Україні та закликав конгрес не зволікати з ухваленням нової допомоги для України.

Лідер демократичної партії в сенаті Чак Шумер повідомив, що сенат США переніс різдвяні канікули й знову голосуватиме щодо пакета допомоги.

21 грудня координатор ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що адміністрація сподівається на погодження допомоги Україні на початку січня, коли конгрес повернеться до роботи після різдвяних канікул.

 29 грудня президент США Джо Байден звернувся до конгресу після масованого терористичного удару РФ по Україні.

4 січня Кірбі зазначив, що йому невідомо про жодне швидке рішення щодо можливого поновлення військової допомоги Україні.

Дмитро Кулеба
Військові новини
допомога Україні
допомога США Україні
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