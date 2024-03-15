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Закон про мобілізацію не вплине на темпи її проведення, – член оборонного комітету ВР Рахманін

15 березня, 2024 п'ятниця
16:28
мобілізація військовий квиток, мобілізація

Закон про мобілізацію не вплине на темпи її проведення, адже документ покликаний поліпшити облік громадян, які можуть бути призвані до лав ЗСУ

Про це член Комітету ВР із питань нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін сказав у ефірі ток-шоу УП.

"Яким би в кінцевому вигляді не був ухвалений закон про мобілізацію, він не вплине на темпи проведення мобілізації, тому що цей закон передусім не про додаткове, умовно кажучи, збільшення кількості мобілізованих, а про облік", - сказав він.

Нардеп зазначив, що найбільшою проблемою для держави та військових є те, що неможливо "порахувати, знайти й примусити стати на облік величезну кількість людей, які просто не стають на облік, які заброньовані, які мають відстрочку".

"Ці особи є, умовно кажучи, в реєстрі виборців, в реєстрі платників податків, але в реєстрі, який називається "Оберіг", їх немає", - пояснив політик.

Саме для цього Рада планує ухвалити законопроєкт про мобілізацію, розповів Рахманін. Депутат уточнив, що після ухвалення документа в цілому знадобиться декілька місяців, аби процедура запрацювала "на повну потужність".

"Також усіх наших громадян жахають цифри у 300 тисяч, 400 тисяч, 500 тисяч осіб, які держава має намір мобілізувати. Проте така кількість людей не буде мобілізована одномоментно. Це річна потреба", - сказав Рахманін.

"Якщо розділити цю суму на дванадцять місяців, то вийдемо на ту саму цифру, яка мобілізується і зараз", - додав він.

Що відомо про мобілізацію в Україні

19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей. 

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР із питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого знову визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

Верховна Рада Україні на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.

За прогнозами нардепа Ярослава Железняка, законопроєкт можуть ухвалити в другому читанні у середині квітня. Відповідно, документ набуде чинності в середині травня.

Теги:
Україна
Верховна Рада
Воєнний стан
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