На Рівненщині поліція підготувалася до посилення охорони кордону з Білоруссю
У середу, 17 листопада, у місті Вараш на Рівненщині відбулася координаційна нарада представників силових структур за участі голови Нацполіції Ігоря Клименка, голови Рівненської ОДА Віталія Коваля та очільника поліції області Олексія Камишанського
Про це повідомляє сайт Нацполіції.
Учасники наради обговорили порядок дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій на державному кордоні з Білоруссю в межах Рівненської області.
"Насамперед, повинна бути забезпечена комунікація між усіма представниками силових структур, органами місцевого самоврядування, поліцейськими офіцерами громад і населенням. Адже захист наших громадян і державного кордону — першочергове завдання для усіх нас. Ми не повинні допустити міграційної кризи та масових безпорядків і для цього маємо усі сили і засоби", - наголосив голова Нацполіції Ігор Клименко.
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Начальник обласної поліції Олексій Камишанський повідомив, що поліцейські готові до посиленого варіанту несення служби: визначено додаткові групи для патрулювання у Вараському районі, які обстежують територію для виявлення проблемних ділянок. Правоохоронці перевірили вже понад вісімсот закинутих будівель і визначили місця дислокації на випадок залучення додаткових сил.
Після наради очільник Нацполіції Клименко з керівником ОДА Ковалем і начальником обласної поліції Камишанським на гелікоптері проінспектували державний кордон з Республікою Білорусь.
"В загальному ситуація на цих прикордонних ділянках Рівненщини наразі спокійна та контрольована, а особовий склад силових підрозділів готовий до можливого посиленого несення служби", - сказав Клименко.
Раніше голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко повідомив, що для допомоги в охороні кордону з Білоруссю на території Житомирщини можуть спрямувати понад 2,5 тис. осіб.
- Нагадаємо, 8 листопада тисячі мігрантів прибули до кордону з Польщею у супроводі силовиків.
- Станом на 9 листопада на кордоні з Білоруссю польські спецслужби налічували близько 4 тис. мігрантів.
- Вранці 10 листопада повідомлялося, що десятки мігрантів прорвалися через білорусько-польський кордон.
- ЄС готує нові санкції проти Білорусі, зокрема міністра закордонних справ Володимира Макея та авіакомпанії "Белавіа", яка перевозить мігрантів.
- Депутат найбільшої в Бундестазі Соціал-демократичної партії Німеччини Нільc Шмід запропонував залучити Україну до вирішення проблеми з мігрантами на білорусько-польському кордоні. Він сказав, що мігрантів можна відправляти в Україну, поки ЄС розглядатиме заявки на їхній притулок.
- Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов відповів на ідею німецького депутата пропозицією однопартійцям Шміда запросити мігрантів у свої домівки.
- 14 листопада секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав міграційну кризу на кордоні Польщі з Білоруссю російською спецоперацією.
- 14 листопада Голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що сценарій, за яким нелегальні мігранти штурмуватимуть український кордон з території Білорусі, малоймовірний.
- 16 листопада група мігрантів намагалася прорватися через кордон між Польщею і Білоруссю, внаслідок чого постраждали 9 польських поліцейських.
- 17 листопада прикордонна служба Польщі повідомила, що табір мігрантів на кордоні Білорусі спорожнів і вони залишають КПП "Брузгі" у супроводі білоруських силовиків.
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