На Рівненщині поліція підготувалася до посилення охорони кордону з Білоруссю

Про це повідомляє сайт Нацполіції.



Учасники наради обговорили порядок дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій на державному кордоні з Білоруссю в межах Рівненської області.



"Насамперед, повинна бути забезпечена комунікація між усіма представниками силових структур, органами місцевого самоврядування, поліцейськими офіцерами громад і населенням. Адже захист наших громадян і державного кордону — першочергове завдання для усіх нас. Ми не повинні допустити міграційної кризи та масових безпорядків і для цього маємо усі сили і засоби", - наголосив голова Нацполіції Ігор Клименко.



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Начальник обласної поліції Олексій Камишанський повідомив, що поліцейські готові до посиленого варіанту несення служби: визначено додаткові групи для патрулювання у Вараському районі, які обстежують територію для виявлення проблемних ділянок. Правоохоронці перевірили вже понад вісімсот закинутих будівель і визначили місця дислокації на випадок залучення додаткових сил.



Після наради очільник Нацполіції Клименко з керівником ОДА Ковалем і начальником обласної поліції Камишанським на гелікоптері проінспектували державний кордон з Республікою Білорусь.



"В загальному ситуація на цих прикордонних ділянках Рівненщини наразі спокійна та контрольована, а особовий склад силових підрозділів готовий до можливого посиленого несення служби", - сказав Клименко.



Раніше голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко повідомив, що для допомоги в охороні кордону з Білоруссю на території Житомирщини можуть спрямувати понад 2,5 тис. осіб.

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