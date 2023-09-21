Напад Росії на Україну поставив під загрозу весь світовий порядок, - дипломат Ватикану в ООН

Про це заявив секретар у справах стосунків Святого Престолу з державами та міжнародними організаціями архиєпископ Пол Річард Ґаллаґер під час відкритих дебатів в Раді Безпеки ООН, присвячених війні в Україні, повідомляє Vatican News.

"Святий престол близький з Україною та повністю підтримує її територіальну цілісність і, крім того, продовжує брати участь у гуманітарних ініціативах, спрямованих на полегшення страждань українського населення, особливо тієї його частини, яка є найслабшою та найбільш вразливою", – зазначається у заяві Ґаллаґера.

Ґаллаґер підкреслив, що дебати відбуваються "в контексті жорсткої і безглуздої війни проти України, яка ціною великих жертв захищає свій суверенітет і недоторканість своїх міжнародно визнаних кордонів". Він додав, що "війна – це велике зло", і що сьогодні можна бачити, що "воно дедалі більше виходить за межі України, накриваючи своєю густою тінню не лише Європу, але й інші континенти".

Очільник ватиканської дипломатії відзначив, що "незаперечним є той факт, що напад Росії на Україну поставив під загрозу весь світовий порядок, який виник після Другої світової війни", – додавши, що війна РФ проти України негативно вплинула на соціально-політичну, гуманітарну, економічну, ядерну та інші сфери життя.

За словами Ґаллаґера, "вирішення війни в Україні" не є справою лише України. Архієпископ зазначив, що міжнародна спільнота не може ігнорувати потребу припинення війни в Україні, і що держави-члени ООН та Радбезу ООН "покликані об’єднати зусилля в пошуках справедливого і тривалого миру для України".

"Краще і дешевше для усіх інвестувати в мир, а не у війну!", – підсумував Ґаллаґер.

Що відомо про "миротворчу місію" Ватикану

Наприкінці квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоби спробувати покласти край конфлікту між Росією та Україною. Згодом і Київ, і Москва заперечили інформацію про цю ініціативу. Однак 10 травня держсекретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін сказав, що "це не були відмови".

"Вони сказали, що нічого про це не знають, але потім були контакти, де з'ясувалося з обох сторін, що це було непорозуміння", – сказав він.

На початку червня кардинал Дзуппі побував у Києві й зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів представникові Ватикану про вбивства, зґвалтування і викрадення українських дітей військовими РФ. Пізніше Дзуппі побував у Москві, де зустрівся з дитячою омбудсменкою Львовою-Бєловою, яку підозрюють у незаконній депортації українських дітей. 17-19 липня Дзуппі продовжив свою місію візитом у Вашингтон.

15 вересня Посланець Папи зустрівся з представником МЗС Китаю й обговорив війну в Україні.

Скандал із Папою Римським і "величчю Росії"

У серпні Папа Римський Франциск назвав росіян "нащадками великої культури й людяності" та "великої Росії". У МЗС України дорікнули, що Папа Франциск просуває наративи про "великодержавність РФ". Пізніше у Ватикані сказали, що Папа Франциск ніколи не пропагував імперіалістичних ідей.

МЗС Литви викликало Апостольського нунція на розмову з приводу заяви Папи Римського.

В ОП України сказали, що після цих слів Папи Римського про його посередництво у завершенні війни не може бути й мови.