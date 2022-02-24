Жінка власноруч спалила БТР на Харківщині
Нацбанк обмежив зняття готівки у межах 100 тис. гривень на день, безготівкові розрахунки необмежені, - постанова НБУ
Національний банк України ухвалив постанову у зв'язку із оголошенням воєнного стану по всій території України, зокрема з 24 лютого вводяться певні обмеження
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
До обмежень відносяться:
- призупинити роботу валютного ринку України крім операцій продажу іноземної валюти клієнтами;
- зафіксувати офіційний курс на 24 лютого 2022 року;
- обмежити зняття готівки з рахунку клієнта в обсязі 100 тис. грн на день (не враховуючи виплати заробітної плати та соціальних виплат), крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань), уряду та окремих дозволів Національного банку без нарахування та зняття комісій;
- заборонити видачу готівкових коштів з рахунків клієнтів в іноземній валюті крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань), уряду та окремих дозволів Національного банку;
- увести мораторій на здійснення транскордонних валютних платежів (крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань) та уряду, окремих дозволів НБУ);
- зупинити здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів держави, що здійснила збройну агресію проти України;
- банкам-емітентам електронних грошей призупинити здійснення випуску електронних грошей, поповнення електронних гаманців електронними грошима, розповсюдження електронних грошей.
Крім того, в час воєнного стану передбачено, що:
- банки забезпечують роботу відділень в безперебійному режимі в умовах відсутності загрози життю та здоров’ю населення;
- банки продовжують роботу з урахуванням обмежень, визначених цією Постановою;
- забезпечується доступ до сейфових скриньок в безперебійному режимі;
- безготівкові розрахунки здійснюються без обмежень;
- банкомати підкріплюються готівкою без обмежень;
- НБУ здійснює бланкове рефінансування банків для підтримки ліквідності без обмежень по сумі терміном до 1 року з можливістю пролонгації ще на 1 рік;
- платежі Уряду України здійснюються без обмежень, згідно із законодавством про особливий період.
"Відповідні дії є необхідними для забезпечення надійного та стабільного функціонування фінансової системи країни та максимального забезпечення діяльності Збройних Сил України, а також безперебійної роботи об’єктів критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
Водночас голова НБУ Кирило Шевченко на брифінгу повідомив, що банківська система продовжує працювати у звичайному режимі.
- У ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення "спеціальної воєнної операції" проти України і закликав українських військових "негайно скласти зброю та йти додому".
- ДПСУ повідомила, що Україну було атаковано з території РФ і Білорусі від Луганщини до Житомирщини та з Криму.
- Українські військові збили п'ять російських літаків та вертоліт у зоні ООС.
- ДСНС повідомила про захоплення двох сіл на Луганщині, пожежу у військовій частині на Київщині та підрив телевежі у Луцьку.
- У Києві закривають садочки та школи, медична система працює в посиленому режимі.
- Президент України Володимир Зеленський обговорив напад РФ зі світовими лідерами.
- Верховна Рада запровадила в Україні воєнний стан. Президент Зеленський підписав відповідний указ.
- Також місто Щастя (Луганська обл), яке було атаковано російським агресором, відвойовано. При спробі нападу знищена техніка і вбито близько 50 ворогів.
- На Луганщині колони російських танків підступно пройшли через кордон України виставивши вперед колони автомобілів білого кольору з символікою ОБСЄ
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Залиште коментар
Читайте також:
Армія РФ не бажає воювати проти українців, тож Путін обрав сценарій "Б" з використанням "гестапівців", - Піонтковський
Російські окупанти зупинилися поблизу Конотопу, вони вимагають їжу у місцевих жителів і намагаються купити пальне
Київ
+3°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.27
Купівля 29.27Продаж 32.32
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 36.43
- Актуальне
- Важливе
2022, субота
26 лютого
20:45
"Якщо донести до російських медіа інформацію про кількість їхніх загиблих, то це завадить планам Путіна", - Христо Грозєв
20:38
Оновлено
Німеччина дозволила експорт свого озброєння: Україна отримає 1 тис. одиниць протитанкової зброї та 500 Stinger
17:19
Притула звернувся до українців: хто може доїхати до Києва, купуйте все військове, що є в вашому місті, і везіть на столицю, гроші повертаємо одразу
16:56
У Волновасі на Донеччині через російські "Гради" загинуло 15 цивільних, - голова Донецької ОДА
16:55
$50 - за ліквідованого, $100 - за полоненого: нардеп від "СН" заявив про відкриття "полювання" на росіян у Рівненській області
16:39
Дуда закликав негайно надати Україні статус кандидата на членство в ЄС та доступ до коштів Євросоюзу на відбудову
16:22
Завдання кожного з нас - безперервно говорити про те, що відбувається в Україні, - нардеп Микола Княжицький
16:20
Оновлено
Угорщина підтримує усі санкції ЄС проти Росії, зокрема відключення від платіжної системи SWIFT, - прем'єр-міністр Орбан