Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу ZDF.

Німецький президент зазначив, що упереджений у цьому питанні, оскільки підписав у 2008 році в Осло Конвенцію про касетні боєприпаси, коли був на посаді міністра закордонних справ. Проте Штайнмаєр став на захист рішення США.

"У нинішній ситуації ми не може стояти на шляху Сполучених Штатів", - зауважив він.

Говорячи про військову агресію Кремля, яка триває, Штайнмайєр звернув увагу, що війна в Україні "може завершитися хоч завтра", якщо Росія вишле своїх солдатів назад. Тож у цьому контексті німецький президент наголосив на важливості подальшої підтримки України з боку країн-союзників.

"Якщо ж Україна припинить оборонятися, або ми не подбаємо про те, щоб вона залишалася обороноздатною, це стане кінцем України", - додав він.

Що відомо про касетні боєприпаси для України

У грудні 2022 року Україна попросила США надати їй касетні боєприпаси для реактивних систем залпового вогню та артилерійських снарядів. Але у Байдена відмовилися їх надавати.

У лютому 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних союзників надати нашій країні касетні боєприпаси. Згодом Україна розширила свій запит до США щодо касетних боєприпасів. Київ закликав Вашингтон передати йому авіаційні касетні бомби MK-20, щоб переобладнати їх для безпілотників. Тоді стало відомо, що у Конгресі США існує певна підтримка прохання України, але адміністрація Байдена виступає категорично проти, оскільки касетні боєприпаси заборонені міжнародним договором 2008 року.

Пізніше чотири члени американського конгресу від Республіканської партії закликали президента США надіслати касетні боєприпаси в Україну.

6 липня правозахисна організація Human Rights Watch закликала адміністрацію Байдена не надавати Україні касетні боєприпаси через небезпеку для цивільних, яку несе ця зброя. А наступного дня проти надання касетних боєприпасів виступила Німеччина. Проти постачання Україні касетних боєприпасів виступив і Офіс ООН з прав людини в Женеві.

Натомість 7 липня Сполучені Штати все ж оголосили про передачу Україні касетних боєприпасів. Байден назвав рішення "важким", але відзначив, що українці конче потребують боєприпасів. На це президент Зеленський подякував країні й наголосив: "Розширення обороноздатності України дасть нові інструменти для деокупації нашої землі та наближення миру".

Після цього міністр оборони Олексій Резніков розповів про п'ять принципів щодо касетних боєприпасів США, яких буде дотримуватися Україна під час визволення окупованих територій.

У міністерстві іноземних справ Росії вирішили прокоментувати подібне рішення Вашингтона. Там назвали його "проявом агресивного антиросійського курсу США", але сказали, що цей крок "жодним чином" не вплине на хід війни.

Натомість прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак наголосив, що "не заохочує" використання касетних боєприпасів. Подібної думки дотримуються в міноборони Іспанії та уряді Канади.

Проте в ОПУ стверджують: касетні боєприпаси можуть компенсувати снарядний дефіцит військових Збройних Сил України та водночас частково відновити рівність сил на фронті.