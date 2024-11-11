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Білорусь стала країною-партнеркою БРІКС

Світлана Кравченко
11 листопада, 2024 понедiлок
13:17
Новини БРІКС

У понеділок, 11 листопада, Білорусь заявила, що офіційно стала країною-партнеркою організації БРІКС

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Про це йдеться на сайті міністерства закордонних справ країни.

Там повідомили, що 5 листопада самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко підписав лист на адресу Володимира Путіна про готовність долучитися до БРІКС у ролі партнера.

У МЗС наголосили, що офіційна відповідь на письмове запрошення є обовʼязковим елементом узгодженої державами-членами процедури отримання партнерського статусу. Саме з цього моменту країна офіційно вважається партнером БРІКС.

Зазначається, що статус країни-партнера серед іншого передбачає участь на постійній основі у спеціальних сесіях самітів і зустрічей міністрів закордонних справ БРІКС. 

Крім того,  можливе запрошення партнерів на інші заходи міністерського рівня, зокрема з тематики торгівлі, зустрічі представників з національної безпеки та форум парламентарів. Партнери можуть приєднуватися до підсумкових документів БРІКС.

Довідка. БРІКС - міжнародна організація найбільших за площею і населенням країн, що розвиваються, утворена у 2006 році. До організації входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР, Єгипет, Ефіопія, Іран та Обʼєднані Арабські Емірати. БРІКС позиціює себе альтернативою таким інституціям, як Світовий банк і Міжнародний валютний фонд, де, як вважають члени союзу, домінують західні країни.

Саміт БРІКС у Казані: що відомо 

Нагадаємо, 22 жовтня у Казані стартував саміт БРІКС під головуванням Росії. На зустріч приїхали делегації з 36 країн, зокрема 22 глави держави. Серед них був і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. У МЗС України заявили, що рішення генсека відвідати Казань "шкодить репутації ООН". 

На саміті БРІКС Володимир Путін провів низку зустрічей із посадовцями та представниками інших країн.

23 жовтня радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що США не розглядають саміт БРІКС у Росії як загрозу західним альянсам. 

Лідер КНР Сі Цзіньпін під час саміту БРІКС заявив, що вважає, що потрібно якнайшвидше домогтися деескалації війни в Україні. 

Водночас генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав до встановлення "справедливого миру" в Україні на основі принципів Статуту ООН, виступаючи на саміті БРІКС. 

Своєю чергою Путін під час виступу заявив, що, мовляв, Україна атакувала Курську область, щоб вплинути на вибори у США. Він також вчергове зробив заяву щодо нібито несправедливого розширення НАТО. 

Президент України Зеленський назвав саміт БРІКС провальним та зазначив, що відсутність союзу в організації спричинена політикою війни російського диктатора Путіна.

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