Ворог намагається просуватися, аби створити кліщі з півночі та півдня від Часового Яру. Колонка Сергія Згурця

Ситуація на фронті

Два напрямки цієї доби були найгарячішими. Якщо ми подивимося на карту й на зведення Генерального штабу ЗСУ, то це Новопавлівський і Бахмутський напрямки. Хоча скоріш це і бойові дії навколо Часового Яру, тому що цей напрямок зараз концентрує всю нашу увагу.

Спочатку поговоримо про Новопавлівський напрямок, де відбулася фактично половина бойових зіткнень. Левова частина уваги прикута якраз до Красногорівки. Ми говорили про те, що ворог захопив Марʼїнку, потім намагався рухатися на Новомихайлівку, де не все так просто. А останні декілька днів проводить атаки у бік Красногорівки.







Мета ворога - в перспективі убезпечити себе від флангових ударів з Красногорівки, тому що без цього неможливо просуватися до Курахового. Але ці всі просування вкрай ускладнені для противника. Вчора й сьогодні були потужні атаки з боку російських військ і не менш потужні контрдії з нашої сторони. Вчора відбулися атаки бронетехнікою на позиціях 80-ї десантно-штурмової бригади. Техніка противника рухалася, а потім потрапила під артилерійський вогонь. З 9 машин 6 розвернулися, а решта була знищена.

Сьогодні 9 квітня також офіцер 58-ї мотопіхотної бригади говорив про те, що росіяни вчора й сьогодні атакували Красногорівку. За рахунок артилерії та контрдій ворога було призупинено. Вчора ворожий танк Т-72 пробивався до Красногорівки. Цей танк був упакований спеціальними захисними спорудами, які нагадують сарай з тралом. За ним йшла ціла колона техніки. Вони так само потрапили під вогонь і розвернулися. Цей сарай на гусеницях не було знищено, але сьогодні зʼявилася інформація, що його таки дістали наші засоби ураження. У населеному пункті Стоянка було знищено цю споруду, яка перетворилася у труну на гусеницях.

Але ситуація під Красногорівкою є вкрай напруженою. За крайньою інформацією, яка обговорюється експертами з посиланням на різні фотознімки, йдеться про те, що ворог зміг просунутися до північних частин Красногорівки, до перших будинків, і там начебто закріпився. Однак інформація ще потребує перевірки.

Ми розуміємо, що ця ділянка для ворога є вкрай важливою. І не менш важливо, щоб у нас були засоби й сили вибити противника з Красногорівки, як свого часу це робила 3-тя штурмова бригада, яка десь місяць тому вибивала противника з цього населеного пункту.

А друга не менш складна ділянка - Часів Яр. З 4 квітня ворог проводив різні види наступальних дій. Зараз противник намагається рухатися з декількох напрямків, фронтально через Хромове до Часового Яру. 4-го числа там відбулася відома атака, коли 8 бронемашин противника просувалися до Часового Яру, дійшли до кварталу під назвою Канал, який розташований перед каналом Сіверський Донець-Донбас.







На мапі Часового Яру бачимо, що з півночі на південь проходить канал Сіверський Донець-Донбас. Цей канал є основною складною географічною лінією для перетинання противником, по якій проходить одна з основних ліній нашої оборони. Цей канал на певних ділянках має 8-9 метрів ширини, а на деяких є мости. Зараз ворог намагається від Богданівки до Калинівки, це перші північні кліщі, пробитися через цей канал і створити північну загрозу для Часового Яру. Наразі там діють десантно-штурмові підрозділи армії РФ.

Інша подібна історія розгортається від Іванівського, де з півдня ворог так само хоче протиснутися до цього каналу й перетнути його, аби створити кліщі, які охоплюють Часів Яр. Ця історія теоретично зрозуміла, тому що такі підходи до флангових охоплень ворог реалізовував і раніше. Але зараз все залежить значною мірою і від особливостей цієї місцевості.







Якщо подивитися на географічну мапу висот, то ми розуміємо, що Часів Яр - це височина. Ворог намагається рухатися від Богданівки, вже заліз на перші висоти й хоче йти з півночі. Теоретично на висоті Часів Яр добре захищати, але при умові, коли є всі фортифікації, коли працює наша артилерія. І насамперед коли є чим боротися з російською авіацією й КАБами. Тривалий час ворог використовує тактику, коли за рахунок КАБів розвалюється уся лінія фортифікацій, а потім швидкими танковими проривами з живою силою на броні противник намагається просуватися.

Зараз ситуація навколо Часового Яру з одного боку буде для противника спробою вкотре перевірити свої способи ведення війни, які були здійснені при захопленні Авдіївці. А від нашої сторони буде залежати те, наскільки ми врахували попередні помилки, чи найшли можливості боротися з авіацією противника, і це найскладніший виклик, чи забезпечили наші підрозділи достатньою кількістю артилерією, дронів та резервами.

Дійсно, утримання Часового Яру є вкрай важливим і матиме стратегічне значення. Динаміка бойових дій навколо цього міста потім визначатиме, як буде розвиватися ситуація на інших ділянках фронту. Памʼятаємо про те, що ворог ставить на меті розвиватися у бік Донеччини та Луганщини, а захоплення Часового Яру для нього важливо. Так само як для нас важливо тримати цю лінію оборони.

Роботизовані платформи на фронті

До речі, біля Часового Яру, під Іванівським, ми вже бачили приклади використання роботизованих платформ української розробки. На відео платформа розробника Ratel руйнує один з мостів, який використовувався ворогом.

Тарас Остапчук, військовослужбовець, розробник українських безпілотників та роботизованих платформ Ratel, розповів, що це платформа 2 в 1, яка застосовується як камікадзе, а також як дистанційний заміновувач. У функції камікадзе платформа може їхати до 6 км зі швидкістю 22 км/г, переносити вагу до 35 кг. У функції дистанційного мінування долає 6 км і бере 2 протитанкових міни. Ця платформа випускається серійно, поставляється систематично на лінію зіткнення.

Розробник додав, що вироби Ratel передаються виключно після навчання, яке проводиться компанією і триває 2-3 дні. Після того, як оператори пройшли навчальний процес, отримують комплекс до використання. Зараз у військах створюються роти наземних роботизованих комплексів, це нова історія.

Військовослужбовець зауважив, що Ratel S – найменша платформа, яка здійснила підрив в Іванівському на відстані 4 км. А рекорд по відстані ураження цілі був 6,3 км. Тобто 4 км – робоча відстань, яка досягається абсолютно спокійно, а допомагає цьому ретранслятор на дроні, це все йде у комплекті постачання. Евакуаційні платформи мають нічні камери й можуть працювати під інфрачервоними фарами, тобто для ока і ворога це повна ніч, він цього не бачить, а оператор бачить ідеально відстань.

Остапчук зазначив щодо замовлень, то зараз черга, яка розписана до кінця липня, це без урахування держконтрактів. З держконтрактами компанія буде завалена роботою до кінця року. Тому під запити систематично йде набір працівників, масштабується виробництво. Завантаження платформ переважно відбувається на 100% дистанційним мінуванням, потім камікадзе, а щодо евакуації та підвозу БК, цей напрям тільки стартує, зараз відвантажили декілька таких платформ і чекають результатів. Щодо зауважень військових, то спочатку робот обкатується у бойових умовах, потім повертається з зауваженнями та після фінальної роботи відправляється на лінію зіткнення.