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Перевірити всіх з "білими" квитками з 2014 року: нацгвардієць Іллєнко про обшуки у ВЛК та військкоматах

22 серпня, 2023 вiвторок
21:28
Кримінал на фото: Андрій Іллєнко

Якщо ми говоримо про "білі" квитки, то єдиний спосіб відновити справедливість  - це провести перевірку всіх тих, хто їх отримав, починаючи з 2014 року. Треба всім, хто в свій час отримав статуси, підтвердити їх

Про це в ефірі Еспресо розповів офіцер батальйону "Свобода" Нацгвардії Андрій Іллєнко.

"Якщо ми говоримо про "білі" квитки, то єдиний спосіб відновити справедливість  - це провести перевірку всіх тих, хто їх отримав, починаючи з 2014 року. Є люди, які на законних підставах їх отримали і мають хвороби, інвалідність. Заради того, щоб відновити справедливість - напевно, всім треба, хто в свій час отримав всі статуси, пройти перевірку і підтвердити", - сказав він.

Іллєнко додав, що людина, яка дійсно має якісь серйозні хвороби немає чого боятися - вона пройде і доведе це.

"А ті, хто купляв і думав, що він найрозумніший - їм доведеться змиритися з тим, що вони мусять жити чесно і немає ситуації, коли хтось йде і добросовісно виконує свій військовий обов'язок, коли йде війна на виживання. А хтось вирішив, що якщо у нього є $5-7-10 тис. - то він якісь особливий і може зробити за хабарі якісь довідки, які його відмажуть. Це неправильно і це несправедливо і так не повинно бути", - наголосив нацгвардієць.

На його думку, це все потрібно переглянути - це забере певний час очевидно.

"Що робити, якщо навіть на рівні офіційних органів йдуть заяви, що була масштабна корупція. Треба переглядати результати цих комісій, які підозрюються у рішеннях за гроші. Я бачу тільки такий вихід з цієї ситуації", - підсумував Іллєнко.

Що відомо про відкриті справи стосовно працівників військкоматів

26 липня робочі групи міноборони отримали понад 2,3 тис. звернень від громадян щодо корупції в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Державне бюро розслідувань оголосило 21 підозру.

Правоохоронці під час майже сотні обшуків у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки 11 областей України виявили схему з уникнення призову на військову службу.  

Правоохоронці повідомляють, що посадовці одного з навчальних центрів підготовки підрозділів Національної гвардії нараховували собі та підлеглим щомісячну доплату у 100 тис. грн, яка передбачена за безпосередню участь у бойових діях.

3 серпня Державне бюро розслідувань затримало посадовця КМВА, якого підозрюють в організації схеми вивезення чоловіків за кордон за довідками про непридатність до військової служби.

Служба безпеки затримала на Полтавщині керівника одного з військкоматів, його звинувачують в отриманні хабаря. Також правоохоронці оголосили підозри двом посадовцям на Черкащині, які нібито продавали підроблені довідки про інвалідність для виїзду чоловікам за кордон.

5 серпня у Києві Державне бюро розслідувань і Офіс генпрокурора затримали й повідомили про підозру начальнику Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Йому загрожує позбавлення волі до 9 років.

7 серпня керівник районного ТЦК Полтавщини отримав підозру в жорстокому побитті підлеглого опівночі під його будинком із двома колегами.

9 серпня стало відомо, що очільника одного з київських районних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки підозрюють у корупції.  

На Черкащині трьом особам, які, ймовірно, брали хабар за оформлення призовника на військовий облік, оголошено про підозру. Серед них - співробітник територіального центру комплектування та медик.  

22 серпня правоохоронці провели обшуки у 200 Територіальних центрах комплектування та військово-лікарських комісіях по всій країні

корупція в Україні
мобілізація
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