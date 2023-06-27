Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він зазначив, що солоність води в акваторії Чорного моря вирівнюється. За словами голови Одеської ОВА, через тиждень солоність має прийти в норму. Також біохімічні показники перебувають у нормі.

Однак внаслідок потрапляння забруднених вод після підриву росіянами Каховської ГЕС, у морі спостерігається цвітіння.

"Маємо іншу проблему - цвітіння Чорного моря через потрапляння забруднених вод, принесених течією після ворожого підриву Каховської ГЕС. На жаль, фіксуємо заморні явища, знищення тваринного і рослинного світу - фактично екоцид", - наголосив Кіпер.

Голова ОВА нагадав мешканцям про заборону купання та вилову рибу у Чорному морі.

Вплив підриву Каховської ГЕС на стан акваторії Чорного моря

У вівторок, 6 червня, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони. Докладно про те, як розвивалася ситуація вранці 6 червня можна прочитати за цим посиланням.

Олег Листопад, еколог, експерт Мережі захисту національних інтересів ANTS, зазначив, що природа дуже гнучка, але різкі зміни можуть нести катастрофічні наслідки для екосистем. За його словами, все, що винесе вода у Чорне море внаслідок підриву Каховської ГЕС, перетворить його на органічну кашу.

7 червня Міністерство охорони здоров'я припустило ймовірність спалаху холери внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС і затоплення низки населених пунктів.

10 червня мер Одеси Труханов заявив, що міни із затопленої росіянами частини Херсонщини, які прибиває течією до пляжів міста Одеси, відразу знищуватимуться. Транспортувати їх на полігон не є можливим.

Проби морської води в акваторії Одеси 14 червня показали, що внаслідок підриву Каховської ГЕС відбулося різке падіння солоності. Тоді ж керівник департаменту екології Одеської обласної військової адміністрації Павло Буланович повідомив під час брифінгу, що в Одеському районі в акваторії Чорного моря виявлено три проби води з сальмонелою та кишковою інфекцією. Інфекцію виявили на пляжі Ланжерон, місті Чорноморськ і 16-тій станції Великого Фонтану.

Також на узбережжя Чорного моря внаслідок підриву Каховської ГЕС винесло понад 200 тритонів, які занесені до Червоної книги. 55 вдалося врятувати, ще 149 тварин виявили загиблими.

В Українському національному центрі екології моря спрогнозували, що внаслідок підриву Каховської ГЕС - Одещина може забути про курортний сезон на рік. За словами вченого, одна з головних проблем, як виникла через підрив дамби Каховської ГЕС - це занижена солоність води у Чорному морі.



17 червня влада Одеси заборонила жителям купатися у водоймах області та ловити рибу. У воді знайшли велику кількість небезпечних інфекцій. Крім цього, унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС до берегів Болгарії та Туреччини течією принесло понад 150 мертвих дельфінів з України. Також продовжує гинути риба.