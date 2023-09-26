Починається справжня конкуренція між іноземними виробниками у постачанні нових озброєнь для ЗСУ. Колонка Сергія Згурця

Нові озброєння для ЗСУ

Здається в Україні починається справжня конкуренція між американськими та європейськими виробниками у постачанні нових озброєнь для ЗСУ. Керівництво компанії "Українська бронетехніка" сьогодні 26 вересня повідомило, що обговорює з закордонними партнерами можливість у стислі терміни поставити для ЗСУ бойову машину піхоти ASCOD. До ліцензійного виробництва БМП ASCOD будуть також залучені General Dynamics European Land Systems (європейське відділення американської компанії General Dynamics, яка є розробником цієї машини), а також східноєвропейська компанія Czechoslovak Group.



ASCOD - це універсальна платформа, яка може бути озброєна різними видами бойових модулів, різними калібрами гармат, включно з гарматами 105 мм і 120 мм, що фактично може перетворювати цю платформу на легкий танк. І тут вже починається інтрига, тому що до цього часу було зрозуміло, що можливості переоснащення української армії новими БМП ґрунтується на певних домовленостях з компанією BAE Systems, яка виробляє шведську БМП CV-90.



Говорилося про те, що Україна хоче виробляти близько тисячі CV-90. Зараз ми бачимо, що ситуація починає виходити на таку певну конкуренцію. Тому що розгортання такого ліцензійного виробництва примушує цих головних партнерів, BAE Systems і General Dynamics, по іншому ставитися до українського ринку.



Машини CV-90 і ASCOD чимось схожі. Важливе значення буде визначати й параметри, і якості тієї чи іншої машини. Якщо ми беремо лише показники за ціною, то відомо, що ASCOD, за даними від зброярів, які вели перемовини з General Dynamics, говорять, що ця машина з модулем 30 мм може коштувати десь в межах 5 млн євро. Така ціна виглядає спокусливою, тому що CV-90 від Швеції, які купували Чехія й Словаччина, виходили за ціною від 8 до 8,5 млн євро за машину.



Розуміємо, що починається певна конкуренція за умов ліцензійного виробництва розгортання потужностей в Україні. Усі показники будуть мати значення: вартість, ходові якості, бронезахист.



Ми перебуваємо лише на початку важливого шляху з переоснащення української армії. Важливо, щоб ця конкуренція завершилася результатом, який дійсно потрібен ЗСУ з точки зору отримання ефективної, якісної та відносно недорогої машини. Нова техніка нам вкрай потрібна, бо поки що ми покладаємося на зовнішню допомогу, хоча розвиток власного ВПК не менш важлива складова з огляду на тривалий характер війни з РФ.

Ситуація на фронті. Південь

Зараз основні перемовини з противником ведуться на лінії фронту, де на кожній ділянці є свої особливості. І головна увага у всіх прикута до півдня. Там наші війська пробивають багатоешелонну оборону противника. Зокрема поблизу Роботиного - це йде у складних умовах ворожої протидії.





При цьому командувач оперативного напрямку "Таврія" Олександр Тарнавський днями заявив, що великий прорив України, який має бути найбільшим у цьому контрнаступі, ще попереду. Я думаю, що це станеться після Токмака, сказав Тарнавський про цей прорив. І зазначив, що Токмак - ціль мінімум, а далі потрібно вийти до державних кордонів України, якщо зима не сповільнить контрнаступ наших Збройних Сил.

Проте до Токмака ще 18 км і зараз Генштаб ЗСУ дозовано подає інформацію про динаміку на півдні. Усі зараз слідкують за подіями на підставі супутникових знімків, окремих відео, які зʼявляються з обох сторін бойових дій.

Віктор Кевлюк, експерт Центру оборонних стратегій, полковник запасу ЗСУ розповів, що за останній тиждень війська стратегічного угруповання "Таврія" просунулися на південний захід і на захід від Вербового. Взяли під контроль шосе Пологи - Воскресенка. Вийшли на північні околиці Вербового та розпочали бої у населеному пункті. Точаться бої у Новопрокопівці, біля Роботиного. Противник у районі села Копані намагався атакувати підрозділом 76-ї десантно-штурмової дивізії, бо досі мріє повернути Роботине. Також ворог ввів 387-й мотострілецький полк територіальних військ, який входить до складу знову сформованої 44-ої повітряно-десантній дивізії. Російські війська без успіху атакували поблизу Малої Токмачки, Новоданилівки, Вербового.



Полковник запасу ЗСУ зазначив, що на бойові дії обох сторін впливає щільне мінування, розгалужена система оборонних рубежів і позицій, яка заважає широко маневрувати, щоб просуватися. Також величезна кількість інженерних загороджень та природних перешкод ускладнює ведення бойових дій. "Таврія" впродовж останнього тижня просувалася досить повільно, але зосередила свої зусилля на фізичному знищенню противника. Тобто у хлопців стоїть величезний обсяг вогневих завдань, які треба виконати, щоб просуватися.

Пан Віктор додав, що на Запорізькому напрямку стратегія противника полягає у "торгівлі територіями", які він раніше захопив, тобто до останньої можливості обороняється у кожній посадці, на кожному опорному пункті. Росіяни відступають, а після цього при першій можливості намагаються провести контратаку і повернути собі хоч щось. Майже ніколи вони не досягають результату, але це потребує відволікатися на те, щоб відбивати ворожі контратаки. Також загарбник намагається завдати нам втрат.

Щодо ATACMS, які нам передаються з касетною бойовою частиною, то пан Кевлюк зауважив, що ці ракети становлять загрозу принаймні всім ворожим об'єктам у глибині до 160 км. А якщо ми отримаємо модифікацію до 300 км, то відповідно для противника зростає масштаб небезпеки. Всі легкоброньовані цілі стають здобиччю ATACMS. Тобто авіація на аеродромах підскоку (передовий аеродром для дозаправлення та переозброєння авіаційних частин - ред.), елементи системи ППО, командні пункти, що нерозміщенні у захищених спорудах, також вузли зв'язку командних пунктів, склади будь-якого штибу, місця зосередження неукритої живої сили – все це може бути об'єктом уваги наших ракетних підрозділів. Однак одними ракетними ударами нам війни не виграти, тому артилерія потрібна. Було б непогано, якби ми отримали ще й ударні літаки. Комплексна тріада (ракетні війська, артилерія, ударна авіація) набагато б спростили досягнення успіху операції оперативно-стратегічного угруповання "Таврія".



Експерт Центру оборонних стратегій вважає, що у РФ немає прихованої мобілізації, а відбувається плановий процес рекрутингу для підтримки чисельності російського угруповання на мінімально прийнятному рівні, аби проводити бойові дії. Тобто війська РФ комплектуються контрактниками. Якщо противник має плани розпочати наступною весною наступальні дії, то тоді він зобов'язаний формувати стратегічні резерви, адже всі наявні витрачені. Якщо весною ворог хоче проводити стратегічну наступальну операцію, то з дня на день у РФ має початися мобілізація, інакше не встигнуть.

Технологічні розробки систем РЕБ для ЗСУ

А далі поговоримо про протистояння з ворогом у царині технології, де у нього до певного часу була перевага. Мова про системи радіоелектронної боротьби (РЕБ). За короткий проміжок часу у нас в Україні розвинувся й окопний РЕБ, і об'єктовий, і мобільний. А зараз низка українських компаній виробляють і продовжують створювати нові зразки, які потрібні нашим Збройним силам для протистояння ворожим дронам та системам зв'язку.



Юрій Момот, заступник генерального директора компанії "Піранья Тех", розказав, що кожні два місяці їхня компанія намагається віддати свою нову розробку по системах РЕБ на тестування та випробування. На сьогодні основна ціль – зробити захист техніки від FPV- дронів та дронів, які роблять скиди. Такий зразок зараз тестується у різних умовах. Це універсальна система, що складається з модулів, ціль якої - порушити роботу ворожого дрону. Розробка дозволяє захопити весь спектр діапазонів, які використовують FPV- дрони противника.



Заступник генерального директора компанії "Піранья Тех" зазначив, що основними покупцями таких розробок є благодійні фонди, міські адміністрації, сільські ради, також є і приватні особи, тобто ті, хто підтримує певні підрозділи. З міністерством оборони йде процес постановки на озброєння деяких зразків, які вже пройшли випробування, а тепер формується потреба щодо закупівлі.