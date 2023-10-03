Полковник Грант назвав умову вступу України до НАТО до завершення війни з РФ

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Правду кажучи, люди багато говорять про те, що війна має закінчитися, бо до цього Україна не зможе стати членом НАТО. І це справді так і буде. Ніхто не відкриє двері для України до Альянсу, хіба що у випадку, якби Росія напала на натівські країни. Тоді ми розуміємо, що реакція буде і всі будуть думати цілковито по-іншому. Адже, якщо Путін ще не напав на країни НАТО, тоді, на жаль, Україна має завершити цю війну, і тільки після того будемо говорити про вступ у Північноатлантичний альянс", - пояснив військовий експерт.

Глен Грант зауважив, якщо дозволити вступити Україні в НАТО, то фактично руйнується вся юридична система.

"Україна має провести належні реформи. Відомо, що реформи тривають, але знову ж таки ми розуміємо, якою є влада та ситуація в Україні. Корупція – це неприпустимо, з нею треба боротися. Людям з Заходу не зрозуміло, чи Зеленський бореться з такими проблемами, чи ігнорує ці заклики, чи можливо грає з ними якусь гру. Це дуже важливо. Адже коментарі, які поступають з боку країн НАТО, треба до них дослуховуватися, бо зрештою це політична організація", - підкреслив Грант.

Що відомо про вступ України до Альянсу

Очільник МЗС Дмитро Кулеба 30 травня озвучив три кроки для успіху Вільнюського саміту: "Посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО. Зробити крок до членства України в НАТО. Надати гарантії безпеки на шляху України до НАТО".

15 червня Європарламент 425 голосами за ухвалив резолюцію із закликом запросити Україну до НАТО. Наступного дня Кулеба закликав Столтенберга відмовитися від ПДЧ при вступі України до НАТО. Президент США Джо Байден повідомив, що він не проти прибрати етап ПДЧ для вступу України до НАТО. Це означатиме певне полегшення процедури приєднання.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна є ключовою частиною оборони Європи, й закликав союзників запросити країну до НАТО. 27 червня він зауважив, що Україна має всі підстави, щоб отримати політичне запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі. А міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі запевнив, що країна надасть підтримку Україні для вступу до Альянсу за спрощеною процедурою.

4 липня президент Литви Гітанас Науседа закликав союзників по НАТО запропонувати Україні спрощений вступ до Альянсу на саміті у Вільнюсі, щоб підвищити ефективність українців на полі бою. Також міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі та його польський колега Збігнєв Рау висловили сподівання, що Україну приймуть до НАТО за пришвидшеною процедурою.

Пізніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україна заслуговує на членство у НАТО, а від настання справедливого миру виграють усі. Натомість американський президент сказав, що вважає, що питання стосовно вступу України до НАТО може бути розглянуте лише після закінчення війни проти РФ.

У липні міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Україна обов'язково вступить до НАТО, але лише після закінчення війни з Росією.

23 липня міністр оборони Резніков висловив думку, що влітку 2024 року Україну зможуть прийняти до НАТО. При цьому країни НАТО неодноразово говорили про те, що вступ України до Альянсу неможливий до завершення війни з РФ.

31 серпня посол Праги в Організації Північноатлантичного договору Якуб Ландовський заявив, що Україна може приєднатися до НАТО, тільки коли закінчаться бойові дії, оскільки НАТО не може прийняти нових членів, які перебувають у стані війни, бо це автоматично призведе до зобов’язання стати на їхній захист.

Очільник канцелярії угорського прем'єр-міністра Ґерґелі Гуляш закликає дати Росії гарантії безпеки, а Україну не брати до НАТО.

5 вересня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина переконана, що Україна буде готова до членства в ЄС за 2 роки, у НАТО – ще раніше

25 вересня президент Литви Гітанас Науседа зустрівся з українською делегацією парламентарів і пообіцяв продовжити політичну підтримку України та закликав їх докласти зусиль для боротьби з корупцією