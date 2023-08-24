Це була трагедія, що на схилах Дніпра ставлять цю "кльопану-мать": Шкляр про те, як радянська система мітила український простір своїми символами

Про це один з найвідоміших письменників сучасної України та політично-громадський діяч Василь Шкляр сказав у інтерв'ю до Дня Незалежності України на телеканалі "Еспресо".

Він прокоментував дискусії навколо монумента "Батьківщина-мати" у Києві.



"Я вважаю, що не можна чіпати схили Дніпра, ці історичні ландшафти, бо це знаєте все одно, що прийти до храму та починати його колупати. Не можна цього чіпати. Я чоловік древній і пам'ятаю, як ставили цей пам'ятник, то це було для нас ідеологічне спрямування. Це для нас була трагедія, що на схилах ставлять цю клепану, так кияни казали "кльопана-мать", - сказав Шкляр.



Письменник додав, що радянська система мітила весь української простір своїми символами.

"Це викликало у нас внутрішній спротив. Зараз переставили тризуб, не знаю. Але я не хотів би на дніпрових схилах бачити ці вершини, які модифіковані під сучасність. Це не моє. Схили Дніпра є схили Дніпра, там достатньо наших храмів", - вважає він.

Що передувало демонтажу герба СРСР на щиті Батьківщини-матері

Минулого року в застосунку "Дія" запустили голосування, яке мало вирішити долю герба СРСР на щиті Батьківщини-матері. Згідно з результатами опитування, більшість українців проголосували за заміну герба СРСР на державний герб.

Водночас народний депутат Володимир В'ятрович висловився проти заміни герба СРСР на тризуб, заявивши, що монумент є повністю радянською скульптурою й українізувати його неможливо. Натомість Мінкульт заявив, що демонтувати монумент неправильно.

"Зносити пам'ятку, яка є однією з візитівок України, що дивиться на схід, яка величезна сама по собі, та є атракцією для багатьох туристів, мені здається абсурдом у цей час. У нас є на що витрачати кошти… Займатися демонтажем "Батьківщини-матері", думаю, це можна робити лише у хворобливій уяві затятих патріотів", - сказав очільник відомства Ткаченко.

Мінкульт реалізовує масштабний проєкт, який передбачає заміну герба СРСР на щиті монумента "Батьківщина-мати" в Києві на герб України.

25 липня у Мінкульті заявили, що тризуб для "Батьківщини-матері" планують виготовити з європейського металу, оскільки сталь, надана металургійним комбінатом "Запоріжсталь", не відповідає технічним вимогам.

"Надана комбінатом сталь має різну товщину, що може змінити вагу усієї конструкції. Крім того, матеріал з комбінату мав значну кількість пошкоджень, що ускладнило та сповільнило б підготовчі роботи", - зазначає Мінкульт.

28 липня Запоріжсталь назвала відмову Міністерства культури та інформаційної політики від безкоштовно наданої української сталі для тризуба "Батьківщини-матері" через невідповідність технічним вимогам безпідставною.

"Ми впевнені, що сталь виготовлена на "Запоріжсталі" підходить для виробництва тризуба. Комбінат не згоден з висновками Міністерства культури та інформаційної політики України і наведеного акту дефектовки. Вважаємо висунуті претензії упередженими та безпідставними і будемо захищати честь українського виробника і української сталі", - йдеться у повідомленні.

29 липня повідомлялося, що монумент "Батьківщина-мати" в Києві перейменують на "Україну-мати": рішення має затвердити Міністерство культури та інформаційної політики.

30 липня на монументі розпочалися роботи з демонтажу. У суботу, 5 серпня, не вдалося встановити тризуб на монументі "Батьківщина-мати" через сильні пориви вітру.

6 серпня у столиці України підняли тризуб на монумент "Батьківщина-мати". Остаточні монтажні роботи планують завершити до Дня прапора України - 23 серпня.



Довідково. Матеріал створено в межах спецпроєкту "Україна: Ціна Свободи", який виходить на всіх платформах Еспресо і присвячений Дню Незалежності. В спецпроєкті ми аналізуємо різні аспекти шляху України, від проголошення Незалежності до сьогодення, роздивляємось майбутні перспективи та сценарії розвитку після перемоги, показуємо обличчя незалежної України та розповідаємо про ціну, яку доводиться платити нашій країні за свободу та незалежність.