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Росія формує нову загальновійськову армію у складі Північного флоту, - ISW

5 липня, 2023 середа
06:33
Світ Підводний ракетоносій, Чорне море, флот РФ

Росія створює нову загальновійськову армію у складі Північному флоті, ймовірно, з метою демонстрації своєї військової готовності проти НАТО

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що в Міноборони РФ стверджували, що існуючий 14-й армійський корпус Північного флоту буде перетворено на нову загальновійськову армію з підлеглими їй мотострілецькими бригадами, дивізіями та полками.

"Російські армійські корпуси до вторгнення в Україну 2022 року існували лише у складі флотів і в основному виконували ті ж функції, що й загальновійськові армії", - йдеться у повідомленні.

Тому оголошення про створення нової загальновійськової армії, ймовірно, здійснюється незадовго до саміту НАТО з метою продемонструвати військову відповідь Росії на приєднання Фінляндії та, можливо, Швеції до альянсу.

"Підвищення 14-го армійського корпусу до рівня загальновійськової армії саме по собі не підвищить боєздатність Росії, і незрозуміло, де російське військове керівництво може знайти особовий склад і техніку, необхідні для нової організації, щоб створити істотну різницю", - додали в інституті.

Що відомо про вступ Швеції в НАТО

У травні 2022 року Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ країн до НАТО, але зіткнулися з неочікуваними запереченнями з боку Туреччини.

4 квітня 2023 року Фінляндія офіційно стала 31-м повноправним членом Північноатлантичного альянсу.

Натомість заявку Швеції на вступ в НАТО не ратифікують Угорщина й Туреччина. Анкара звинувачує країну в "підтримці тероризму" і заявляє, що в Стокгольмі переховуються члени організацій, яких Туреччина вважає терористами.

Ще у середині березня прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон висловив сподівання на швидку ратифікацію Анкарою протоколу щодо вступу країни в НАТО після виборів, які відбудуться у Туреччині у травні. В Ердогана підтвердили, що Туреччина повернеться до обговорення вступу Швеції у НАТО в червні.

Після вступу Фінляндії в НАТО Байден закликав Туреччину й Угорщину ратифікувати заявку Швеції.

А міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем все ще має надію, що його країна зможе приєднатися до НАТО до саміту Альянсу в липні, такої ж думки очільник Пентагону Ллойд Остін і міністр оборони Швеції Йонсон.

30 травня Байден обговорив зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом входження Швеції до НАТО. Він заявив, що питання ратифікації Туреччиною шведської заявки, також обговорять на щорічному саміті у Вільнюсі.

2 червня Джо Байден заявив, що Швеція вступить до Північноатлантичного альянсу найближчим часом. Згодом Глава військової розвідки Швеції Томас Нільссон повідомив, що Російська Федерація намагається зупинити вступ країни до НАТО.

Україна
Росія
Швеція
Фінляндія
Війна з Росією
НАТО
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